дата публикации 22.09.19 18:16 скаут: Игорь Львович

"ШЕФ И ПОВАР Часть четвертая. Расследование о том, как Россия участвует в гражданской войне в Ливии" Глобальная сеть - 12 сентября 2019 г. Шеф и повар Часть четвертая.Расследование о том, как Россия участвует в гражданской войне в Ливии Роман Баданин, Ольга Чуракова, при участии Марии Жолобовой и Михаила Рубина, 12 сентября 2019 Материал подготовлен совместно с центром «Досье» и изданием The Daily Beast В Ливии находится российский воинский контингент во главе с замкомандующего Воздушно-десантными войсками Андреем Холзаковым, следует из переписки эмиссаров «кремлевского повара» Евгения Пригожина. «Проект» рассказывает о секретной операции россиян по переустройству этой североафриканской страны. Материал содержит ненормативную лексику. — Ну, что ш***a, доп****лась. Люто ты зашкварилась, и спросим с тебя, как с с**и, алаверды. Готовься. Письмо с этой угрозой корреспондент «Проекта» получила 29 августа. Оно подписано вымышленным именем и отправлено с неизвестного адреса, зарегистрированного на бесплатном сервисе, однако пришло одновременно с тем, как на сайте связанного с бизнесменом Евгением Пригожиным информагентства ФАН было опубликовано «расследование» о связях «Проекта» с российской оппозицией. За сутки до этого корреспонденты «Проекта» связывались с представителем Пригожина, чтобы задать вопросы об участии России в гражданской войне в Ливии. ШЕФ И ПОВАР Часть первая. Расследование о том, как Евгений Пригожин возглавил российское наступление в Африке Часть вторая. Рассказ о том, кого и как кормит кремлевский ресторатор Часть третья. Расследование о том, как Россия вмешивается в выборы в двадцати странах Часть четвертая. Расследование о том, как Россия участвует в гражданской войне в Ливии Арест Ночью 17 мая — уже под утро — к частному дому в Триполи подъехали несколько джипов с вооруженными людьми. Они выломали ворота во двор, ворвались в помещение, затолкали в автомобили и увезли в неизвестном направлении двух россиян, которые на протяжении нескольких месяцев арендовали этот дом. Эти россияне — петербургский политтехнолог Максим Шугалей и медик-переводчик из Москвы, выпускник РУДН арабского происхождения Самер Суайфан — оба сотрудники Пригожина . Вместе с еще одним россиянином — политтехнологом Александром Прокофьевым — 14 марта этого года они вылетели из Москвы в Стамбул, а затем — в Ливию. После двух месяцев командировки Прокофьев улетел из Ливии в отпуск. Так он избежал задержания. С тех пор россияне находятся в ливийском плену — их держат под арестом в тюрьме, расположенной близ аэропорта Триполи. Эту тюрьму контролирует Агентство по борьбе с организованной преступностью (структура, формально подчиненная министерству внутренних дел правительства национального согласия Ливии), которым руководит Абд ар-Рауф Кара — полевой командир одной из вооруженных группировок, действующих в ливийской столице . Официального обвинения им не предъявлено. Таким был финал необъявленного вмешательства России в гражданскую войну, не стихающую в Ливии с 2014 года. Утечка документов из «бэк-офиса» (далее — «ливийское досье») Пригожина позволяет впервые оценить масштаб этого вмешательства . Максим Шугалей

Российский десант До этого дня о присутствии российских регулярных войск в Ливии, где продолжается кровопролитный гражданский конфликт, почти ничего не было известно. В 2017-2018 годах западные и некоторые российские СМИ рассказывали со ссылкой на анонимные источники об отправке в Ливию подразделений российских десантников . Они, по данным журналистов, помогали вооруженным силам Ливии на востоке страны, сражающимся с признанным ООН правительством национального согласия в Триполи (структуры последних и были причастны к аресту россиян). Однако документально эта информация никогда не подтверждалась, не были известны и детали возможного пребывания российских военных в Северной Африке. Согласно переписке эмиссаров Пригожина в Ливии, в этой стране действует «группировка Вооруженных сил» России во главе с заместителем командующего ВДВ Андреем Холзаковым . 57-летний генерал-лейтенант имеет большой боевой и зарубежный опыт: он воевал в Афганистане и Чечне, командовал российской военной базой в Гюмри (Армения). Собеседник в Союзе десантников России подтвердил, что Холзаков находится на задании в Ливии, но отказался раскрывать детали миссии, сказав, что эта информация засекречена В одном из эпизодов, случившемся 4 апреля 2019 года, ливийская группа сотрудников Пригожина рапортует в Россию, что командование национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара (о нем — ниже) обратилось к «командующему группировки» Холзакову с просьбой «выделить расчет БЛА (беспилотного летального аппарата — „Проект“)» для обнаружения артиллерийских позиций противника и их уничтожения. Как следует из рапорта, Холзаков отказал в этой просьбе. Документы не содержат свидетельств того, что сейчас российские регулярные части участвуют в боевых действиях в Ливии. Однако есть упоминания о том, что россияне помогали Хафтару во время операции в городе Дерна: в 2018 году армия Хафтара — возможно, с помощью россиян — зачистила этот город на востоке Ливии от исламистов . Возможно, россияне, принимавшие участие в операции в Дерне, — это не действующие военнослужащие, а сотрудники аффилированной с Пригожиным частной военной компании, в прессе более известной как «группа Вагнера» . Источник: ruspekh.ru. Андрей Холзаков Заместитель командующего ВДВ РФ, генерал-лейтенант. Согласно официальной биографии, дважды выполнял воинский долг в Афганистане, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе (операция по перекрытию чеченской границы с Грузией в 1999 году). В 2013 году был назначен замкомандующего ВДВ. Награжден двумя орденами Красной звезды, двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», а также юбилейной медалью Минобороны «В память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане». В 2016 году был избран руководителем общественной организации «Удмуртское землячество». Наиболее вероятно, штаб российской группировки в Ливии находится в Бенгази — портовом городе на востоке Ливии, контролируемом армией Хафтара . Это косвенно подтверждается и перепиской, где упоминаются неоднократные просьбы Хафтара передислоцировать «российский штаб» ближе к линии фронта, которая располагается к западу от Бенгази, — например, в Эль-Джуфру. Кроме наземных средств, штаб защищен силами ПВО . Численность российского воинского контингента в Ливии точно неизвестна. Однако документы содержат информацию о численности вспомогательного подразделения, занимающегося ремонтом военной техники для армии Хафтара (этот отряд может быть укомплектован как сотрудниками фирм Пригожина, так и кадровыми военными — из переписки это однозначно не понятно). В двух документах говорится о присутствии в Ливии 23-х специалистов-ремонтников. Также переписка содержит данные о числе восстановленной военной техники, переданной россиянами Хафтару (см. иллюстрацию). Из переписки следует, что для ремонта из России поставляются новые узлы и агрегаты. С 17 октября 2018 года Россия закупила запасных частей на сумму 18,8 млн рублей, следует из документа, в метаданных которого указано, что его автором является Валерий Чекалов, который, согласно публикациям в СМИ, связан с так называемой «группой Вагнера» . Отчет «пригожинцев» об отремонтированной военной технике Новое российское оружие также поступает Хафтару . «Ежедневно совершается три самолето/вылета Ил-76 для доставки российского оружия из ОАЭ через Иорданию», — сказано в одном из документов. Следы этого «воздушного моста» обнаружились 26 июля 2019 года, когда в окрестностях Дерны огнем противника были сожжены два военно-транспортных самолета Ил-76, которые могли перевозить оружие для войск Хафтара . Сгоревшие самолеты Ил-76. Источник: bmpd.livejournal.com По регистрационным номерам можно установить, что оператором самолетов выступала украинская компания Europe Air. Она среди других компаний могла использоваться для транзита российских грузов на Ближний Восток и в Северную Африку. Учредителем компании Europe Air до августа 2016 года был Джайдип Мирчандани . Он также известен как основатель и исполнительный директор компании Sky One с офисом в ОАЭ. Мирчандани родился в Индии, учился на инженера в Баку и свободно владеет английским и русским . У Мирчандани был авиабизнес в Британии и России . В 2014 году власти США включили Мирчандани и членов его семьи, а также несколько принадлежащих ему компаний в список лиц, действующих вопреки национальным интересам США. По утверждению Вашингтона, семья Мирчандани была вовлечена в деятельность по поддержке сирийского режима, а связанные с Мирчандани компании доставляли «большое количество российской валюты правительству Сирии» . Изученные документы позволяют сделать вывод, что действия «пригожинцев» в Ливии как минимум согласовываются с военным и политическим руководством России. Несколько отчетов о военно-политической ситуации в стране адресованы «руководству Минобороны» или лично министру Сергею Шойгу. Другая серия документов посвящена плану проведения в Сочи большой международной конференции по политическому урегулированию в Ливии. Сочи — излюбленное место пребывания Владимира Путина, где он нередко проводит важные международные встречи. В течение многих лет президента там сопровождал и Пригожин — еще несколько лет назад он не гнушался лично обслуживать застолья первого лица в резиденции Бочаров Ручей . Как ранее сказал «Проекту» высокопоставленный российский политик, Пригожин «конечно, согласовывает» свои внешнеполитические действия с Путиным . В повседневной работе в Ливии делегаты Пригожина также взаимодействуют с военными: в документах не раз встречаются рапорты о контактах с военными экспертами министерства обороны . Возвращение Каддафи — Ситуация в мире сложная, Дима. Можно и страну потерять. — Ну почему же, почему же я потеряю? — Да потому что очень сложная ситуация в мире, Дима. Каддафи вон тоже думал, что не потеряет. А американцы хитрее оказались. Как утверждает писатель Михаил Зыгарь, примерно такой разговор мог состояться в 2011 году между тогдашним премьер-министром Путиным и президентом Дмитрием Медведевым во время рыбалки под Астраханью . Именно так Путин заставил Медведева оставить пост президента и предоставить ему, Путину, возможность баллотироваться в президенты на третий срок . Подтвердить подлинность разговора невозможно, но точно известно, что судьба покойного лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи не давала Путину покоя и сыграла важную роль в его решении вернуться в Кремль. Каддафи был свергнут в ходе так называемой «арабской весны» 2011-го года и жестоко убит толпой при попытке бегства из Триполи. В первый раз Путин и Медведев публично схлестнулись из-за Ливии, когда международная коалиция вмешалась в гражданскую войну там на стороне противников Каддафи. Медведев счел резолюцию ООН по Ливии правильной, и Москва не стала накладывать вето. Узнав об этом, премьер Путин публично раскритиковал позицию России, а Медведев ему жестко ответил. После той пикировки силовики в окружении Путина посоветовали ему вернуться к власти . Путин лично смотрел печально знаменитое видео казни Каддафи вооруженной толпой и был в бешенстве от увиденного и «слабости Медведева» . Встреча Владимира Путина и Муаммара Каддафи в Москве, 2008 год. Источник premier.gov.ru Теперь, спустя восемь лет, Россия решила выстроить новые отношения с Каддафи — теперь уже с сыном убитого правителя Ливии Сейфом аль-Исламом, который имеет амбиции вернуть своей семье власть в стране . До конца 2018 года основную ставку в Ливии Россия делала на Хафтара : он приезжал на встречи в Москву, посещал российский военный корабль в Средиземном море и вообще находится в постоянном контакте с ведомством Шойгу. Однако на протяжении последних месяцев эмиссары Пригожина, работающие с Хафтаром, критикуют его, сообщая в центр, что фельдмаршал слишком самонадеян, неадекватен в оценке ситуации, у него не хватит ресурсов, чтобы захватить Триполи, и, наконец, вряд ли он сможет быть долгосрочным партнером «ввиду прогрессирующего онкологического заболевания». Однако главная претензия к Хафтару — он не намерен отказываться от американского гражданства, его семья живет в США, а сам маршал ведет переговоры с европейскими и арабскими странами, одновременно принимая и российскую помощь. «Есть серьезные основания полагать, что в случае своей военно-политической победы Хафтар не будет лояльным к интересам России», — подытоживает один из политтехнологов Пригожина в документе, озаглавленном «Для Минобороны». «Для нивелирования рисков предлагается усилить позиции западной части Ливии, объединив все силы под Сейфом Каддафи», — продолжает автор доклада. Контакты с Сейфом начались на рубеже 2018-2019 гг — делегаты Пригожина как минимум один раз встречались с Каддафи лично, а также вели с ним телефонные переговоры. Встреча проходила в Зинтане, городе на западе Ливии, в начале 2019 года. В одном из документов указывается, что место встречи держится в секрете. Это связано с тем, что с Сейфа, который несколько лет предположительно отсидел в ливийской тюрьме, до сих пор не сняты международные обвинения — его разыскивает Международный уголовный суд в Гааге за преступления времен правления его отца. Халифа Хафтар Верховный главнокомандующий вооруженными силами Ливии До войны с Чадом (1987 г.) был другом и сторонником экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи. Последний назвал его сыном, а себя — духовным отцом. Хафтар владеет русским языком; в конце 70-х начале 80-х годов он дважды проходил обучение в СССР (окончил офицерские курсы «Выстрел», а также был слушателем курсов в Академии имени М.В. Фрунзе). Хафтар принял участие в военном перевороте, организованном Каддафи в 1969 году. Во время войны с Чадом, в которой Ливия потерпелапоражение, Хафтар был назначен главнокомандующим ливийских войск. Итогом войны стали тысячи убитых ливийских военнослужащих, а также захват Хафтара в плен. После официального отречения Каддафи от пленных Хафтар призвал совершить госпереворот в Ливии и присоединился к оппозиционной организации «Национальный фронт спасения Ливии», поддерживаемой ЦРУ. Позднее он возглавил военное крыло «Национального фронта спасения Ливии». Впоследствии американские спецслужбы увезли Хафтара в США, где он получил гражданство. До последнего времени как минимум часть его семьи жила в США. В феврале 2011 года Хафтар прибыл в Бенгази, где в связи с арестом правозащитника Фатхи Тербиля, началось народное восстание. Хафтар был назначен командующим сухопутными войсками восставших и впоследствии стал ключевой фигурой для повстанческих сил на востоке страны. Уже после свержения Каддафи, в 2014 году, Хафтар предпринял две попытки госпереворота, в том числе призвав ливийский народ выступить против избранного парламента — Всеобщего национального конгресса. В мае того же года Хафтар заявил о начале военной операции «Достоинство Ливии», направленной против радикальных исламистов в Бенгази и на востоке страны. Только через два года (в феврале 2016) его армия смогла отбить Бенгази и дойти до города Дерна. В 2016 году был сформирован военный совет, главой которого был назначен Халифа Хафтар. Позже ему было присвоено звание фельдмаршала. Как минимум с 2016 года находится в постоянном контакте с Москвой: не раз встречался с российскими представителями — секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, министром обороны Сергеем Шойгу, министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Уже в 2017 году СМИ писали о решении России вооружить фельдмаршала Хафтара. Предполагались поставки российских бронетранспортеров, боеприпасов и современных устройств для прослушивания и наблюдения. В октябре 2018 года «Новая Газета» сообщила о присутствии российских контрактников и спецназа РФ на территории Ливии. Месяцем позже, во время очередного визита в Москву, Хафтар встретился с главой Минобороны Шойгу, начальником Генштаба Минобороны Валерием Герасимовым, а также бизнесменом Евгением Пригожиным. Согласно изданию The Telegraph, в 2019 году несколько сотен наемников из «ЧВК Вагнера» были замечены в Бенгази. По информации газеты, они прибыли туда для поддержки операций Хафтара. Сейф аль-Ислам Каддафи Второй сын Муаммара Каддафи. Родился в 1972 году, образование получил в том числе за границей — в Швейцарии и Великобритании. Во времена правления своего отца занимался общественной и благотворительной деятельностью от лица семейства Каддафи. Во время «арабской весны» активно поддерживал сторону Муаммара Каддафи. В 2011 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест Сейфа. О прекращении действия ордера с тех пор не сообщалось. В конце 2011 года Сейф был задержан группировкой «Абу Бакр ас-Сиддик» в ливийском городе Зинтан при попытке бегства в Нигер. Был под арестом в районе Зинтана: Сейфа не выдали ни международным органам, ни правительству в Триполи. В 2014 года Каддафи был заочно обвинен судом Триполи в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с убийствами, предположительно, совершенными во время ливийского восстания. Годом позже он был приговорен к смертной казни. Летом 2017 года Каддафи был освобожден в связи с принятым временным правительством Ливии законом об амнистии. С конца прошлого года Россия начала публично поддерживать Каддафи-младшего. Например, в декабре 2018-го года замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что Сейф аль-Ислам должен быть частью политической жизни Ливии. Уже тогда Богданов отмечал, что российские представители находятся в контакте со всеми группами на территории Ливии.

Особенно интересен отчет российской делегации о встрече с Сейфом 3 апреля: докладчик описывает обстоятельства разговора — Каддафи постоянно отвлекался, смотря по телевизору новости о Хафтаре, — а заканчивает рекомендациями по дальнейшим шагам. Они предполагают съемку силами пригожинцев компрометирующих видео о Хафтаре и распространение их в соцсетях. Люди Пригожина к марту 2019 года создали в Ливии 12 арабоязычных групп в Facebook—часть в интересах Каддафи, часть — Хафтара. В отчетах технологи пишут, что их постоянная аудитория — более 250 000 человек, а еженедельный охват публикаций — более 2 000 000 пользователей. Один из вариантов логотипа партии Каддафи, подготовленный россиянами В другом документе посыльные Пригожина докладывают, что финансово помогли ливийской телекомпании «Джамахирия ТВ», вещающей из столицы Египта в интересах Каддафи-младшего: в документе сказано как о финансовой помощи, так и том, что россияне консультируют ливийских журналистов по контентным вопросам. Для доказательства эффективности работы люди Пригожина даже приводят два снимка эфирной студии «Джамахирии ТВ» — до и после вливания российских денег. Преображение эфирной студии, согласно документам «пригожинцев» В конце концов посланники Пригожина подготовили для Сейфа набор рекомендаций. Среди прочего они включают создание силами России партии с предварительным названием «Возрождение Ливии», дискредитацию противников Каддафи, а также проведение международных акций и флешмобов в его поддержку. Связи «пригожинцев» с Каддафи, наиболее вероятно, координируются с официальной Москвой: в начале декабря 2018 года, ровно тогда, когда им стали заниматься люди Пригожина, двое представителей Сейфа встретились в Москве с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым. Согласно сообщениям российских государственных СМИ, они передали для Путина просьбу поддержать политические амбиции Каддафи и его план по выведению Ливии из кризиса. Разделяй и властвуй В ноябре 2018 года политтехнологи Пригожина проводили в Ливии уличные и телефонные социологические опросы. Согласно им, Сейф Каддафи в случае выборов побеждает всех соперников, включая Хафтара и главу центрального правительства в Триполи Фаиза Сараджа (его поддерживает большая часть международного сообщества). Слайд из презентации «пригожинцев» об электоральных рейтингах ливийских политиков Однако, не ограничиваясь двумя потенциальными кандидатами, Москва контактирует и с другими полевыми командирами в Ливии , а порою и планирует акции против Хафтара и Каддафи за их спиной. В одном из документов открыто говорится, что Россия вела переговоры с Суданом о вторжении на ливийскую территорию и нападении на силы Хафтара. «Достигнуты договоренности с руководителем Сил быстрого реагирования Республики Судан Мохаммадом Хамданом Даголо „Хамети“ о возможных совместных действиях в Ливии. Интерес суданской стороны — разгром группы наемников из числа суданской оппозиции, воюющих на стороне Хафтара. Силы Хамети, могут во взаимодействии с тубу (многочисленное племя на юге Ливии — „Проект“) нивелировать военно-политические успехи Хафтара на юге Ливии, вынудив последнего к переходу к переговорам», — сказано в документе «Справка для Минобороны». Об активности пригожинцев в Судане давно известно. Как минимум один россиянин, работавший на Пригожина в Судане, позже был задействован и в Ливии (об этом — ниже). Упомянутый в документе «Хамети» Даголо — влиятельный полевой командир в Судане, которого BBC называет «самым могущественным человеком» в этой стране. Его считают ответственным в том числе за акты геноцида в провинции Дарфур, он же имеет отношениек недавней расправе над демонстрантами в столице Судана — Хартуме. Мохаммад Хамдан Даголо «Хамети», суданский полевой командир. Источник bbc.com В другом случае россияне, недовольные «нарциссическим» поведением Каддафи, размышляют и о его будущем. Следствием того, что Каддафи, возможно, не пойдет на сотрудничество с Хафтаром, станет «арест и суд в Гааге» . Их уровень Однажды посланному компанией Пригожина в Центрально-Африканскую Республику политтехнологу позвонил на мобильный сам «кремлевский повар» . Взявший трубку россиянин был настолько пьян, что не смог ответить Пригожину на важные вопросы. За что был моментально уволен. Эта история, которую мы пересказываем со слов двух не связанных между собой источников, показывает не только степень вовлечения во внешнюю политику самого Пригожина, но и уровень профессионализма многих российских консультантов . — Один из них работал у меня на региональной кампании. Плакатами занимался. Это и есть его уровень, — говорит российский политконсультант, знакомый с членами команды Пригожина. В документах «ливийского досье» есть рекомендации, выглядящие странно. В них есть переписанные с российской действительности идеи по созданию Общественной палаты, института полпредов и даже Общественного народного фронта в поддержку президента. Для сопровождения своих планов в медиа технологи предлагают ливийцам создать четыре газеты, две из них должны быть оформлены в виде комиксов и выпускаться тиражом по 20 000 экземпляров. Обложка презентации, подготовленной пригожинскими политтехнологами В Ливии одновременно или последовательно работало несколько групп «пригожинцев» — задержанные были лишь одной из них. Командировки начались с октября прошлого года . Среди тех, кто принимал участие в «ливийском проекте», был сотрудник «бэк-офиса», россиянин сирийского происхождения Юнес Абазид (судя по его соцсетям, прежде он сотрудничал с Russia Today Arabic). До Ливии он работал в Судане с Михаилом Потепкиным, региональным представителем аффилированной с Пригожиным компании «М-инвест», добывающей на территории этого государства золото . Еще один человек, работавший на россиян в Ливии, — Абдулмаджид Эсхуль . Он лидер движения «Мандела Ливия» . Эта организация как раз занимается поддержкой президентских амбиций Сейфа Каддафи, сравнивая того с Нельсоном Манделой. В стране выпускается газета с таким же названием «Мандела Ливия», а с декабря активна и страница в Facebook. В частности, «Мандела Ливия» опубликовала опрос граждан о том, поддержат ли они Каддафи на президентских выборах. На странице говорилось, что 62 тысячи человек ответили «да». На это обратили внимание в немецком фонде Democracy Reporting International: там пришли к выводу, что большая часть респондентов — фейковые. После ареста На следующий день после того, как граждане России были арестованы, проверить их дом пришел ливиец, который помогал им с бытовыми вопросами . Ливиец рассказал, что дом был разграблен: вынесено все вплоть до мебели, исчезли личные вещи россиян — ноутбуки, документы, деньги. Пропал и арендованный ими автомобиль. Ливиец позвонил Прокофьеву сообщить, что его коллеги, вероятно, похищены. С помощью соседей, которые стали свидетелями задержания, удалось узнать, что на джипах были логотипы одной из вооруженных группировок из города Мисурата. Больше недели потребовалось на то, чтобы выяснить: россияне в тюрьме. Максим Шугалей и Александр Прокофьев, источник VK Эсхуль и еще один «консультант» Мохаммед Треки позже также были предположительно помещены в ту же тюрьму . За решеткой оказался и сын Эсхуля Азиль , и адвокат, которого наняла супруга Треки. В тюрьме, возможно, оказались еще и как минимум двое ливийцев, живших по соседству с россиянами — глава семьи и один из его домочадцев . Перестали выходить на связь и другие люди, с которыми россияне сотрудничали на территории Ливии; «Мы не знаем достоверно, арестованы они или скрываются», — сказал Прокофьев. Мохаммед Треки, сын бывшего министра иностранных дел Ливии и председателя генассамблеи ООН, бежавшего в Египет, консультировал россиян, пока они работали в Ливии. После того, как Шугалея и Суэйфана арестовали, именно Треки вел от имени их работодателя переговоры, в частности, предположительно встречался с главой правительства национального согласия Сараджем . Раскрыть содержание переговоров об освобождении сотрудники Пригожина отказываются, объясняя, что это может повредить процессу. Публично в «Фонде защиты национальных ценностей» настаивают на том, что Ливия якобы потребовала от России «заведомо невыполнимых условий»: «направить в Ливию крупную партию вооружений и передать руководству российского МИД „поручения“ относительно взаимодействия с Триполи от лица лидеров боевиков». Шугалей за некоторое время до командировки перенес инсульт и приехал в Ливию с большим пакетом лекарств — в России у него осталась семья. Самер Суэйфан страдает сахарным диабетом. Как говорят в штабе Пригожина, адвоката-ливийца к ним по-прежнему не пускают. За все время задержания россиян официальная Москва не делала заявлений с требованием освободить граждан России. Хотя на неофициальном уровне попыток добиться этого было много, к делу подключен замминистра иностранных дел Михаил Богданов . В тюрьме, где сидят политтехнологи, уже фиксировались нарушения прав человека, россиян там, возможно, пытали . Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и представитель МИД Мария Захарова не ответили на вопросы «Проекта». * * * Президентские выборы в Ливии до сих пор не назначены — они пройдут не раньше 2020 года. Несмотря на задержание россиян политические и военные контакты Москвы и ливийских группировок, возможно, продолжаются: в конце августа Халифа Хафтар предположительно опять побывал в Москве . статью прочитали: 56 человек Комментарии