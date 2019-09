архив



21.09.19

"From the Archives, 1949: World learns of a Russian atomic bomb" Австралия - 20 сентября 2019 г. Из архива, 1949 год: Мир узнал о русской атомной бомбе 20 сентября 2019 Впервые опубликовано в The Age 26 сентября 1949 г. WORLD ROUSED BY RUSSIAN BOMB РУССКАЯ АТОМНАЯ БОМБА ВСКОЛЫХНУЛА МИР Оперативные действия Великобритании и США Специальный корреспондент The Age и AAP Взрыв на Семипалатинском полигоне. Роковая новость о том, что России удалось создать свое первое экспериментальное атомное оружие, пришла в то время, когда 31-летние (так в тексте, очевидно, все-таки 3-х летние, примечание переводчика, perevodika.ru) переговоры о международном контроле над атомной энергией зашли в тупик. В Вашингтоне госсекретарь США (г-н Дин Ачесон) заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости сделать все возможное для действительно эффективного международного контроля над атомной энергией. Военный корреспондент лондонской "Sunday Express" пишет, что, после получения новости [о взрыве Россией атомной бомбы], Британия и США быстро предприняли оперативные меры. «Центр глобального стратегического планирования сместился в Арктику», - написал он. Автор «Sunday Express» говорит: «Британские наблюдатели, в том числе эксперты Королевских ВВС, уже отправлены на север для документирования возмущений [в атмосфере] связанных с атомным взрывом. «В скором времени корабли Королевского ВМФ будут отправлены на патрулирование в Арктику, для сбора научной информации о любых необычных явлениях. Каждый корабль будет оборудован приборами для регистрации уровня радиоактивности». Карта с указанием приблизительного местоположения взрыва, опубликованная The Age в 1949 году. Фото: архив The Age «ВВС Великобритании и США будут работать в тесном взаимодействии, и американские базы в Гренландии будут широко использоваться для наблюдательных полетов. «Будет проведена немедленная встреча американского и британского начальников штабов, после которой состоится встреча начальников штабов Атлантического пакта. На этих встречах будут присутствовать ученые-атомщики». «Sunday Dispatch» пишет, что следующие шаги, которые должны быть предприняты западными державами, будут заключаться в увеличении запасов атомных бомб в Соединенных Штатах, и в ​​ещё более тесном сотрудничестве [с Великобританией] в области атомных исследований и обмене атомными секретами. Запасы атомных бомб в Британии [находящихся] под американским контролем также могут быть пересмотрены. «Washington Dispatch» пишет, что военно-морской флот Соединенных Штатов, чтобы доказать, что авианосец является мощным оружием в атомной войне, завтра проведет крупномасштабные учения с участием авианосцев у побережья Вирджинии Военно-морской флот планирует провести день имитации боевых действий. Оперативная группа будет состоять из крупных авианосцев «Франклин Д. Рузвельт» и «Мидуэй», легкого авианосца «Миндоро», двух крейсеров, 12 эсминцев и корабля радиолокационного дозора. За ходом учений будут наблюдать многие высшие чины министерства обороны. Американский корреспондент Associated Press в Москве сообщает, что наблюдатели полагают, что теперь есть возможность организовать встречу по вопросу об уничтожении атомного оружия и установлении контроля. Официальное советское информационное агентство ТАСС вчера объявило, что Россия владеет секретом атомной бомбы с 1947 года, и добавило, что эти ее знания не дают ни малейшего основания для тревоги. Оно также заявило, что Россия сохранит свою позицию в пользу запрещения применения атомного оружия. «Научные круги в Соединенных Штатах, - говорится в заявлении, - приняли за блеф заявление г-на Молотова от 6 октября 1947 года о том, что секрета [атомного оружия больше] не существует. Однако они ошиблись, поскольку ещё в 1947 году Советский Союз овладел этим секретом». ТАСС сделало это заявление в связи с «тревогой в широких социальных кругах», распространившейся после появившегося в пятницу объявления США, Великобритании и Канады о том, что в России произведен атомный взрыв. В заявлении ТАСС говорится: «В Советском Союзе, как известно, ведутся строительные работы больших масштабов – строительство гидростанций, шахт, каналов, дорог, которые вызывают необходимость больших взрывных работ с применением новейших технических средств. Поскольку эти взрывные работы происходили и происходят довольно часто в разных районах страны, то возможно, что это могло привлечь к себе внимание за пределами Советского Союза». «Соединенные Штаты считали, что русские не смогут овладеть атомным оружием ранее 1952 года». И добавляет: «Нет ни малейшей причины для тревоги, распространяемой некоторыми зарубежными кругами. «Контроль над атомным оружием будет необходим для проверки выполнения решения о запрещении производства атомного оружия». Твердые основания Г-н Дин Ачесон сказал, что г-н Трумэн объявил, что у России есть бомба, как только он стал полностью уверен в том, что для такого заявление у него есть твердые основания. Г-н Ачесон заметно замялся, когда его спросили, кто обнаружил взрыв, были ли это Соединенные Штаты или какая-то другая страна; Затем он ответил, что считает, что это были Соединенные Штаты. Высокопоставленные американские дипломаты заявили, что такое развитие событий приведет Соединенные Штаты и их союзников по Атлантическому пакту к еще более тесному военному, экономическому и политическому партнерству. Вера в ООН против атомной бомбы Сидней (воскресенье) - доктор Х. Эватт (министр иностранных дел) сказал сегодня, что реальная причина страха - война, а не атомная бомба. Доктор Эватт выступал в методистской церкви Уэверли. «Врагом, с которым нужно бороться, является не конкретное оружие, а сама война», - сказал доктор Эватт. «Существуют правила справедливости, которые следует использовать для предотвращения войны. «Организация Объединенных Наций выступает за мир и систему, с помощью которой можно достичь мира. «Моя вера в Организацию Объединенных Наций тверда и непоколебима. «Если бы атомную энергию можно было использовать для развития энергетики, мы бы увидели, что уровень жизни человечества достиг бы невероятных высот», - сказал доктор Эватт.