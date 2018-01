Юбилейный доклад Римского клуба – бальзамизация капитализма

Вышел очередной, на этот раз юбилейный, доклад Рымского клуба под названием von Weizsaecker, E., Wijkman, A. Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. — Springer, 2018. — 220 p. «Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты». Поскольку не удалось найти перевод доклада, то пришлось знакомиться с его выдержками в различных источниках. Будем опираться на прекрасную работу Александра Малахова «Come on!» — юбилейный доклад Римского клуба» http://malakhov.link/come-on-report, тем более, что в других источниках её просто пересказывают. Выражение «Come On» по А. Малахову несёт два значения— «не пытайся меня обмануть» и «присоединяйся к нам». Хотя прямой перевод «Come On» - «Приходить На» как всегда не имеет смысла. Юбилейный доклад написан двумя президентами Клуба — Эрнстом Вайцзеккером и Андерсом Вийкманом - специалисты во многих областях , назовём, в общем, первый в климатологии, а второй и в экономике.

Поскольку не ставится цель соглашаться или спорить с авторами доклада, а ставится довольно простая задача посмотреть на этот доклад с позиции теории, а именно «Теории социализма и капитализма» - книга «Теория социализма и капитализма» в магазине Amazon.com или ridero.ru/books/teoriya_socializma_i_kapitalizma/ и http://litmir.biz/245652_teoriya_socializma_i_kapitalizma.html.

Это имеет смысл, так как в этой работе есть целые разделы посвящённые будущему капитализма и социализма, а также «решена» («решена» поставим пока в кавычках) проблема «отмирания государства». Там где это будет необходимо, будем ссылаться на выдержки из доклада, поставленные А. Малаховым в кавычки. Поскольку, по мнению А. Малахова, это один из важнейших документов нашего времени. Римский клуб остаётся основной площадкой, формулирующей повестку ответственного глобализма и устойчивого развития, и ориентиром для значительной части мировой элиты. Посмотрим, действительно ли доклад может представлять набор предложений для понимания будущего устойчивого развития мира теми, кто этим миром правит. Доклад построен по обычной схеме: состояние проблемы в рассматриваемой области, критика сложившейся ситуации, рассмотрение существующих решений проблемы и собственные предложения.

Сразу отметим, что хотя один из авторов E., Wijkman позиционирует себя как экономист, он не представляет структуру (элементы и связи между ними) ни мирохозяйственного комплекса, ни структуру социалистических и капиталистических государств и их экономик. Судя по обзору доклада А. Малаховым, они представляют всё это в виде некоего «чёрного ящика». Они как то представляют некие внешние воздействия на этот «чёрный ящик» и наблюдают результаты этого воздействия. Однако они не представляют, почему появились эти результаты – они не знают устройство этого «ящика». Примером такого «ящика» был для «перестройщиков» 80 – х годов прошлого века СССР. Они не знали, как устроен СССР – не было теории, и вместо того, чтобы почистить от мусора этот «ящик», они выбросили один элемент – КПСС. Результат – структура государства из социалистической стала капиталистической. Вот что значит отсутствие теории. Если же есть теория, то можно анализировать прошлое, оценивать настоящее и прогнозировать будущее, а если её нет, то вспоминать прошлое, наблюдать настоящее и мечтать о будущем.

Авторы характеризуют настоящую ситуацию тем, что планета деградирует и вся в кризисах. Причём сегодняшний «кризис не циклический, но усиливающийся. Он не ограничен природой вокруг нас, но включает социальный, политический, культурный, моральный кризис, кризис демократии, идеологий и капиталистической системы». Если бы авторы владели теорией, то они бы знали, что кризисы объявляет мировая элита (Мировое правительство), которая правит внутри капитализма или партия внутри социализма. Кроме того при капитализме демократии (в смысле «власть народа») нет, как нет её и при социализме – она будет только при коммунизме, когда будет «власть народа», что в переводе на греческий язык и звучит как «демократия». Что такое «демократия», как и что такое коммунизм, вообще никто толком не знает. Известно о них только на уровне лозунгов. Поэтому говорить о «демократии» как «власти народа» при капитализме или социализме неприлично - это всё равно, что идти по улице голым.

Тоже относится и к идеологии вообще. Идеологий как таковых сейчас всего две: благо всего народа и его развитие – социализм и получение прибыли – капитализм. Все остальные, которые можно отнести к последней - капиталистической – это разновидность методов и средств получения прибыли, например, от фундаментализма до либерализма. Что же касается капиталистической системы, то за ней не наблюдается никакого кризиса. Она наоборот приросла за последние 30 лет новыми странами: Россия, страны Восточной Европы и Центральной Азии.

Далее авторы указывают, что причиной кризиса капитализма являются финансовые спекуляции. Это, в общем, правильно в какой-то мере. Однако финансовый мир разделился на два – один занимается реальной экономикой, а другой финансовыми спекуляциями. Они мало влияют друг на друга – первому попадают какие-то крохи со второго. Оборачиваемость капитала в реальной экономике – годы, а у спекулятивной сфере – секунды. Подпиткой спекулятивной сферы занимаются ФРС, ЕЦБ, Банк Японии и др. путём печатания новых банкнот. Попутно заметим, что появившиеся последнее время различные криптовалюты, блокчейны и проч. – это дети информационного развития мира. Они собственно и возникли благодаря развитию финансовых спекуляций, где они успешно применяются. В реальной экономики их применение проблематично с позиции прогнозирования, но как говорят, - кто не рискует… .

Выше было сказано, что капитализм за последние 30 лет «прирос» - значит, в мире появились «пустота» - этого авторы доклада «не заметили». У них мир «полный». Пустота выразилась в том, что ВВП этих новых капиталистических стран упал 90 – е годы на 30 – 60 %. Старые страны с удовольствием бросились заполнять эту пустоту. Надежда на то, что новые страны догонят старые – призрачна. Это связано с тем, что темпы роста ВВП капиталистических стран 03, - 3 %. Надежда, что новые страны будут развиваться быстрее, по определению, не будут – они капиталистические и темпы роста ВВП у них будут капиталистические, и они безнадёжно отстанут. Это не трудно посчитать по формуле % от % или посмотреть в работе «ДОЛГОВРЕМЕННОЕ И БЕСКРИЗИСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ (ТЕОРИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ)»

ridero.ru/books/dolgovremennoe_i_beskrizisnoe_razvitie_ekonomiki_rossii/

Там это показано на примере России, Казахстана, Белоруссии и Украины в сравнении с ОЭСР при различных темпах роста ВВП и на различных экономических платформах.

Финансовые спекуляции – это в какой-то мере можно считать одной из составляющих кризиса, но не главной. Капитал РЦБ в 5 – 6 раз больше капитала реальной экономики и он может выдержать и 10 – 15 – это бездонная бочка. Однако если авторы доклада принадлежат к Мировому правительству, тогда они могут объявить кризис капитализма, но поскольку кризиса нет , а его авторы объявляют, то они заведомо не члены Мирового правительства. Значит, они принадлежат к тем, кто объявляет кризисы, и могут объявлять их хоть каждый месяц – авось угадают. Автор кризис в России 2014 – 2016 гг. угадал ещё в 2009 г., анализируя антикризисную программу Правительства РФ на 2009 г. Следующий кризис следует ожидать в 2021 – 2023 гг.

По поводу неуплаты налогов корпорациями, то «в оффшорных зонах спрятано от двадцати одного до тридцати двух триллионов долларов. Представители корпораций, избегающих уплаты налогов, постоянно говорят, что не нарушают никаких законов. Часто так и есть — значит нужно изменить законы» — утверждают авторы». «… изменить законы» - это гениальное предложение, но бессмысленное, ибо на все случаи жизни законы не напишешь, а в любых написанных всегда можно найти лазейку. Это с одной стороны.

С другой, никогда не будет согласия между государством и собственником по размеру ставки налога. Ибо собственник считает, что он работает «на себя», если ставка меньше 20 %, но государство при этом существовать не будет. Если ставка больше, то «на себя и не на себя», а если ещё больше, то «не на себя». Отсюда двойные бухгалтерии, и оффшоры. В тоже время ставка налога – это плохой и инерционный регулятор. Большой временной разрыв между воздействием и получением отклика это наглядно видно на плоской шкале в 13 % подоходного налога в Росси (не путать – это не ставка) . Можно автора упрекнуть – это в России не платят налоги, а в развитых демократических (по поводу «демократии» см. выше) капиталистических странах исправно платят. Однако там что все сознательные, не эгоисты и там нет конкуренции. Всё там это есть, но всё изящнее и красивее. Знаменитая кривая Лаффера служит всего лишь для наивных читателей.

Далее авторы доклада переходят к проблемам, которые, по их мнению, стоят перед человечеством и первой называют глобальное потепление и связанное с ним Парижское соглашение по климату. Однако тут тоже проблемы для их достижения «Давайте будем честны: чтобы достичь целей Парижского соглашения, миру нужно пройти через быструю и фундаментальную трансформацию систем производства и потребления». Кроме того видимо уже после написания доклада, США выходят из Парижского соглашения, иначе чем объяснить, что в докладе об этом ни слова.

Следующей проблемой авторы называют «шестое массовое вымирание» — стремительное сокращение фауны, непредвиденные последствия возникающих технологий и угрозу ядерного конфликта. Даже локальный конфликт (наиболее вероятный сценарий — между Индией и Пакистаном) с использованием ядерного оружия окажет воздействие на всю планете ( о заявлениях США по поводу КНДР авторы тоже ничего не говорят).

Проблемы вызванные СО2 - выбросами, демография и народонаселение существуют. Однако их решение в рамках капиталистического устройства мира проблематично: один процент самых богатых американцев генерирует триста восемнадцать тонн выбросов CO2 в год на человека, в то время как средний житель земли — шесть тонн (перепад в пятьдесят три раза). Десять процентов самых богатых домохозяйств мира являются причиной сорока пяти процентов общего объёма выбросов. Они первыми должны перейти к устойчивым моделям жизнедеятельности.

Демография – Клуб призывает к снижению рождаемости, а в России, например, всячески поощряется рождаемость. Призывы вопиющего в пустыне.

Особо следует остановиться на проблеме технологической сингулярности, которая является фундаментом всего доклада. Авторы утверждают, что она человечеству не грозит, поскольку сам Мур заявил в 2007 году, что его закон, очевидно, скоро перестанет действовать из-за атомарной природы вещества и ограничения скорости света. Закон Мура – это эмпирический закон, который показывает, что количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы удваивается каждые 24 месяца, и удваивается мощность вычислительных средств и их тактовая частота. Поскольку действовать закон перестанет, то развитие робототехники и ИИ, не приведёт к росту производительности труда и высвобождению огромного числа работников. Следовательно, проблем с технологической сингулярностью не будет. Всё будет идти, как идёт, будут некоторые неприятности. Однако это не так.

В работе «Теория социализма и капитализма» показаны зависимость потенциальной производительности труда в зависимости от концепции управления производством в соотношении с пирамидой потребности Маслоу для капитализма и социализма. Никакого закона Мура там нет. Так вот, тупиком для капитализма является эгоистические потребности собственников средств производства, а для работников первичные и в самосохранении – дальнейшего движения нет. Потенциальная производительность труда стремится в бесконечность – происходит разрыв – тупик. Перескочить этот тупик возможно только в результате смены цели развития капитализма на цель социализм, где этого тупика нет, а именно: цель капитализма – получение прибыли заменить на цель социализма – благо всего народа и его развитие. Это возможно, если при капитализме существенно снизится эгоизм граждан, а конкуренция – следствие эгоизма, будет заменена на соревнование (В. И. Ленин «Очередные задачи советской власти»). При выполнении этих условий существование капитализма будет не возможно, а значит и воздействие технологической сингулярности и технологических укладов на человечество будет не возможно, ибо прибыль, получаемая от роста технологической оснащённости производства, пойдёт на благо всего народа и его развитие, а не собственникам средств производства.

Многие утверждают, что высвобождающиеся работники пойдут в другие отрасли. Там что не будет роботов? Вон в подмосковном совхозе им. В. И. Ленина робот убирает в коровнике. Проблема будет - в Западной Европе безработица среди молодёжи уже сейчас приближается к 50%.

Есть ещё мероприятия, которые, по мнению их разработчиков (этого в докладе нет), приведут к исключению технологической сингулярности – это такие как выдать всем ежемесячно определённой суммы достаточной для существования. Проводится эксперимент в Финляндии, была попытка в Швейцарии – 2500 франков каждому , но предложение не прошло на референдуме. Однако не сложный расчёт показывает, что это законный отъем из этих бюджетных средств примерно 30 % в пользу собственников средств производства. В России на такие меры согласились бы около 75 % жителей. Есть ещё т. н. Impact Investing - мероприятия в пользу жителей, но с обязательным получением прибыли. Тем не менее, все эти мероприятия не меняют структуру капиталистической экономики, а значит и надежды авторов доклада, что технологическая и информационная сингулярность не состоится призрачны.

По поводу того, что ВВП «плохой» показатель оценки экономического развития государств – это давно известно. Методик его расчёта много , но все они дают разные результаты. Придумать другую оценку можно, например, по нескольким параметрам оценивать эффективность экономики государства, но как её свести к одной – проблема. Уж совсем примитивные оценки – это оценка , например, уровня коррупции в государстве – в баллах - это точечная оценка, а куда двигаться? В «Теории…» показано, что уровень коррупции зависит от доли частной собственности в производстве.

В тоже время можно согласиться с авторами, что в чисто политическом плане – это важный показатель, но его снижение как бы плохо сказывается на имидже правительства. Давайте вспомним историю В 30 – е годы в СССР двух значный, после войны , я ещё помню, 9%, в 70 – начало 80–х - 4%. В конце 80–х либералы называли это «застой». В 2017 г. - 1, 2 % - они же уже называют как успех. Видимо необходимо понимать, что со временем темпы роста будут падать, но не глубокий же минус! Тут вспоминаются знаменитые юмористы Тарапунька и Штепсель: «В прошлом году дали один концерт, а в этом два – рост на 100%!» Сейчас видимо замедлятся темпы роста ВВП в Китае. Там два фактора: один естественный – так должно быть, а второй - стремление к рыночной экономике, т. е. капиталистической, со всеми её прелестями – кризисами, коррупцией и в конечном итоге к сингулярности. Общий вывод – технологическая и информационная сингулярности стоят перед капиталистическими правительствами и никакие эмпирические законы в её преодолении не помогут.

«Философские ошибки» - авторы утверждают, что последователи А. Смита, Д. Рикардо и Ч. Дарвина не верно истолковывают их теории. А. Смит «исходил из совпадения границ рынка, закона и морали», а транснациональные компании это не соблюдают. Д. Рикардо разработал теорию, которую поддерживают МВФ и ВТО для продвижения глобализации, но Д. Рикардо исходил из неподвижности капитала и труда. Ч. Дарвин, авторы напоминают, что конкуренция никогда не являлась для него единственным механизмом эволюции. Верно понятый дарвинизм подразумевает, что ограничение конкуренции и защита слабых видов — фундаментальные столпы эволюции. Игроками же мирового уровня это не приветствуется. Увы, как бы не пытались авторы доклада усовестить транснациональные компании , МВФ и ВТО и др. - это организационные структуры капитализма, цель которых в форме закона так определил И. В. Сталин “Главные черты и требования основного экономического закона современного капитализма можно было бы сформулировать примерно таким образом: обеспечение максимальной капиталистической прибыли путем эксплуатации, разорения и обнищания большинства населения данной страны, путем закабаления и систематического ограбления народов других стран, особенно отсталых стран, наконец, путем войн и милитаризации народного хозяйства, используемых для обеспечения наивысших прибылей”. Жестко, но лучшего определения цели капитализма не нашёл.

Далее авторы рассматривают существующие различные подходы к преобразованию мира. Зачем-то обращаются к принципу неопределенности Гейзенберга и концепции комплементарности Бора - законы микромира и макромира различны. В конечном итоге они находят возможным достижение согласия между религиозными и научными поисками.

Наряду с комплементарностью (проявление дополнительности – электрон - частица и волна) , столпами «нового Просвещения» Римский клуб видит синергию — поиск мудрости, через примирение противоположностей, и баланс.

По поводу синергии, то необходимо помнить, условие синергии звучит как – целое не равно сумме частей. В словарях считают, что всегда сумма больше. Так вот «не равно» может быть и меньше, и больше – об этом не следует забывать, вспомним конец 80 – х нас убеждали - «сильные республики – сильный Союз» - где Союз?

В докладе «авторы выделяют несколько областей, в которых необходимо достичь баланса:

В отношениях между человеком и природой — устойчивое развитие, экологическое сознание

Между кратковременной и долговременной перспективой

Между скоростью и стабильностью — изменения и прогресс не должны восприниматься в качестве самоценности

Между индивидуальным и коллективным — признавая значение личной автономии — одного за важнейших завоеваний европейского Просвещения — Клуб призывает к балансу и учёту общего блага; в экономике это означает, что государство (общество) должно устанавливать правила для рынков, а не наоборот

Между женщинами и мужчинами — здесь авторы обращаются к работам Рианы Айслер, и отмечают, что баланс не означает механического уравнения — перемещения большего числа женщин на «мужские» позиции, скорее достижение баланса требует «изменения типологии функций»

Между равенством и справедливым вознаграждением — от государства требуется обеспечить механизмы, гарантирующие социальную справедливость

Между государством и религией — доклад приветствует секулярность, но подчёркивает позитивное значение религии; государства, нетерпимые к религии, теряют этическую перспективу». Не хватает в этом списке ещё одной области деятельности – это как уберечь будущего человека от развития в нём эгоистических наклонностей. Если в этой области не будет достигнуто успехов, то все авторские «балансы» ничего не стоят.

По поводу религий и государства, то тут кроме общих заявлений ничего нет. Утверждают, что в мире 35 тысяч религий и религиозных течений. Как найти между ними согласие? Пока успехов нет. В «Теории…»автор предлагает использовать такое системное правило: если не удаётся разрешить проблему на данном иерархическом уровне, то необходимо подняться на уровень выше, на котором субъекты нижнего уровня можно уже рассматривать как элементы. Необходима «всеобщая религия», которая находится над всеми религиями и в которую можно верить наравне с любой другой религией или верить только в неё. ( подробнее в «Теории…»).

В заключении авторы доклада переходят к предложениям, которые, по их мнению, позволят достичь общей гармонии. Устойчивое сельское хозяйство, энергетика, финансовый сектор и т. п. Со всем этим можно было бы согласится, если бы не цель, которую преследует ОЭФ капитализм (см. выше). Авторы приводят фамилии многих иностранных исследователей, которые что-то предлагают в разных областях, но нет ни одной русской или советской (СССР ведь существовал 70 лет) фамилии. У автора есть работа «Возможный вариант реформирования глобальной финансовой системы» http://maxpark.com/community/politic/content/1342113 .

Целью функционирования предлагаемого варианта глобальной финансовой системы является обеспечение стабильного положительного развития экономики мирохозяйственного комплекса в рамках отображения ее реального состояния и недопущение отрицательных спадов в экономике каждого государства члена сообщества. Реализация этой цели позволит уменьшить вероятность возникновения кризисных явлений в государствах. Это приведет к росту значимости человеческого фактора в экономике, к росту производительности труда и стабильности в обществе. Все это положительно скажется на политическом климате межгосударственных отношений, т. е. финансовая система будет одновременно выступать и стабилизирующим элементом мировой системы.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

достигнуть на концептуальном уровне понимания большинством стран или всеми, что глобальная финансовая система нуждается в реформировании, т.е. должен быть создан организационный комитет (на самнитах все как будто бы согласны с этим, но разъехавшись все «рулят» по-своему),

создать механизм участия стран в «управлении» глобальной финансовой системой,

объединить международные финансовые организации в единую организационную структуру,

создать систему мониторинга за развитием экономики в различных государствах и др.

Поскольку, по мнению авторов доклада технологической и информационной сингулярности не будет, а выше было показано, что это далеко не так. Появление «лишних» людей можно уже наблюдать даже сейчас. Эту проблему красиво разрешил В. И. Ленин, выступая на третьем съезде РКСМ, а автор её обосновал в «Теории…».

Можно остановиться ещё на одной фразе «По словам Кейт Раворт, оксфордского экономиста и члена Римского клуба, сегодняшние студенты — которые будут определять политику в 2050 — учатся идеям из книг 1950, которые основаны на теориях 1850. Чтобы лучший мир стал реальностью, экономика может и должна функционировать иначе.» Это полностью относится к российским экономистам, которые с огромным восфалением относились к тории Д. М. Кейнса, а не обратили внимание на то, что проблему государственного управления экономикой разрешил В. И. Ленин в работе «Очередные задачи советской власти», а Д. М. Кейнс решил всего лишь научную задачу. Казалось бы, всё верно, но если посмотреть на то, на что опираются авторы, то там можно найти и Аристотеля. Такое разнообразие можно объяснить лишь тем, что в мире свыше 50 – ти т. н. экономических теорий и это ставит видимо авторов доклада в тупик. Увы, авторы доклада не владеют теорией экономики, основой которой выступает абстрактное представление экономики как объекта исследования – атрибут любой теории. Следствием чего являются законы построения социалистической экономики в виде рисунка и математического выражения, а капиталистического в виде рисунка. Кроме того можно представить законы построения мирохозяйственного комплекса, социалистического и капиталистического государств.

На этом можно закончить рассмотрение доклада Римского клуба. Если рассматривать цель доклада – как призыв к альтернативной экономике, «новому Просвещению», холистическому мировоззрению, планетарной цивилизации, то она красивая сама по себе, но не раскрыта полностью. Причиной этого является то, что авторы замкнулись только на капитализме. Они не видят или вернее делают вид, что для учёных непростительно, что мировая экономика базируется на двух экономических платформах – или А. Смита, или В. И. Ленина. Это существенно обеднило доклад. Поэтому им и пришлось взять в помощники закон Мура и объявить, что технологической и информационной сингулярности не будет. Однако этот закон действует только в определённых границах. Таких законов в природе много, например, законы линейной оптики перестают действовать при увеличении мощности светового потока, тогда вступают в действие законы нелинейной оптики. В экономике – закон Филипса – тоже эмпирический действовал только определённый промежуток времени. Если оставить сингулярность, то не понятно как бы авторы доклада «выкрутились» из этой ситуации.

Поэтому отсутствие в докладе экономической платформы В. И. Ленина не позволило им разрешить проблемы планетарной цивилизации. Утверждение, что сингулярности не будет, а куда делись технологические уклады? Поэтому осталось не ясным – куда двигаться, а сам доклад потерял смысл. Конечно «зелёная экономика», дома обклеенные кремниевыми пластинами – возобновляемая энергетика, круговая экономика и т. п. – это красиво, но структура экономики и государств, по мнению авторов, остаётся капиталистической. Авторы как бы предлагают забальзамировать капитализм на вечные времена. Однако грядёт сингулярность и что … . Проблема отмирания государства рассмотрена в «Теории …». Следовательно, доклад – это мечты (см. в начале) авторов о будущем. Поэтому мировая элита (элита, которая правит миром) обратит внимание на доклад в случае такой картинки.

Представим себе. Италия. Рим. Ватикан. Площадь перед собором Святого Петра. Сидят члены Римского клуба с плакатами, клеймящими современный капитализм, финансовых спекулянтов и материализм. Мимо проходят в масках члены Мирового правительства (в масках – чтобы не узнали). Члены клуба: «Подайте на альтернативную экономику, «Новое просвещение», планетарную цивилизацию и другие нужды».

Андрей Яшник

PS. Так автором был понят пересказ юбилейного доклада А. Малаховым. За это ему благодарность. Если в подлиннике иное, то извиняюсь .

