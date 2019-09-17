Проблемы болгар, проживающих на территории Украины

Знаете ли вы, что численность так называемых бессарабских болгар, то есть этнических болгар, проживающих на территории Украины, составляет более 200 тысяч человек? Данное число сопоставимо с населением Бургаса, самого крупного города Юго-Восточной Болгарии!





С ростом националистических настроений в Украине, благополучие нашей достаточно крупной этнической группы находится под угрозой. За последние пять лет правления "демократического режима" произошло некоторое количество изменений далеко не в лучшую сторону. К примеру, после того, как в 2012 году вступил в силу закон о языке, нам запретили преподавать в школах и университетах болгарский язык. К тому же, делопроизводство также перевели полностью на украинский язык, что негативно сказалось на уровне правовой культуры нашей общины, где 60% не знают и никогда не учили украинский. Местные власти в Одесской и Запорожской областях, на волне всеобщей мобилизации в связи с военными действиями на Донбассе, начали призыв болгар в вооруженные силы Украины. Правоохранительные органы никак не реагируют на открытые выступления и действия националистов. К примеру, 3 марта 2017 года, в день празднования Освобождения Болгарии от турецкого ига, в городе Болград был облит краской и осквернен монумент болгарским ополченцам: на нем написали "Чемодан, вокзал, София". Никто не был привлечен к ответственности, виновных, якобы, не нашли. Но националисты не остановились. 18 мая 2017 года нашего представителя, члена исполкома города Белгород-Днестровский Василия Кащи под крики "Украинская земля - украинцам" избили, облили зеленкой и попытались запихать в мусорный бак за отказ проголосовать за выделение земли под строительство храма Православной церкви Украины. Возглавлял данное действо бывший лидер одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко. Депутат Верховной Рады и по совместительству глава ассоциации болгар Украины Антон Киссе попросил службу безопасности Украины разобраться в данной, казалось бы, очевидной ситуации, однако, какого-либо внятного отчета о произошедших событиях нет до сих пор. Даже уголовное дело по статье "Хулиганство" было приостановлено.





В то же время, СБУ яростно преследует болгар, отказавшихся воевать на Донбассе на стороне Киева. Ярким примером служит история жителя Запорожья Виталия Дрозда, который после того, как покинул зону боевых действий, забрал свою семью и уехал в Болгарию, опасаясь расправы со стороны "Правого сектора".





По заявлению Министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в ВСУ, на данный момент, проходят службу всего 20 болгар. Эту цифру опроверг депутат Европарламента от Болгарии Ангел Джамбазки. По его словам, соотечественников, погибших на юго-востоке Украины гораздо больше. По оценкам Антона Киссе, 6 тысяч болгар находятся в зоне военного конфликта. Его заявление подтверждает тот факт, что жителям села Кулевча Одесской области пришлось выгнать украинских военкомов, прибывших, чтобы вручить повестки. После этого, бессарабские болгары направили коллективное обращение в областную администрацию, в котором назвали мобилизацию незаконной и сообщили, что идти воевать они не намерены и любые попытки забрать их близких с применением силы они будут жестко пресекать.





Также нельзя не упомянуть про разгон мирной демонстрации в Одессе 19 апреля 2017 года, на которой митингующие требовали остановить притеснения болгарского меньшинства украинскими властями, бессарабские болгары потребовали изменить административно-территориальное деление страны и создать болгарскую автономную область с центром в Болграде. Одесский облсовет выступил за данную инициативу, однако данный вопрос даже не рассматривался в рамках заседаний Верховной Рады, что является нарушением законов Украины и международных хартий, призывающих учитывать этнические особенности региона при административно-территориальном делении.







Правительство Болгарии предложило нам упрощенную форму получения гражданства, чтобы сбежать от всех этих проблем. Страна готова принять всех, кто чувствует угрозу не в качестве беженцев, а в качестве полноправных граждан, выделяют субсидии на обустройство жилья. Только лично я не представляю, как можно начать жизнь заново, даже в дружественно настроенной стране. Бессарабские болгары хотят стабильности региона, а не убежать из Украины. Того же самого хотят и другие национальные меньшинства, проживающие на территории Украины: венгры, поляки, русины, гагаузы. Они, как и мы, хотят самоуправления и возможности внутри своих общин решать возникающие проблемы, не хотят воевать и, тем более, умирать за идеалы так называемого демократического режима.







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Комментарии

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Украинские власти тщательно скрывают данные факты притеснения национальных меньшинств, проживающих на территории государства, потому как это все выставляет правящую элиту в негативном свете. Мне кажется, что мировое сообщество должно знать, что действительно происходит в Украине. Постоянные нарушения законов страны и международных хартий ведет к обострению этнических конфликтов, что дестабилизирует и без того шаткое положение в государстве.