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Америка наказывает других за бизнес с Россией, а сама вложила в неё больше всех

ИНО TV 13 сентября, 2019

США пристально следят за тем, чтобы антироссийские санкции выполнялись третьими странами, однако сами американские предприятия являются крупнейшими инвесторами в Россию, пишет Handelsblatt, ссылаясь на статистические данные ЮНКТАД. Между тем, эффект от штрафных мер крайне невелик: по мнению эксперта Гюнтера Дойбера, состояние российских финансов может создать впечатление, будто санкции уже отменены.

Дональд Трамп использует все методы для того, чтобы наказать страны, политика которых противоречит американским интересам, пишет Handelsblatt. Это относится к Ирану, Китаю и России, к которой у американского президента особенно двоякое отношение.

Антироссийские санкции действуют уже пять лет — и в Вашингтоне прежде всего следят за тем, чтобы они выполнялись третьими странами. В противном случае им тоже грозят штрафные меры, как в ситуации со спорами вокруг постройки «Северного потока — 2».


При этом удивительно то, что сами американские предприятия с отрывом лидируют по объёму инвестиций в Россию, пишет издание, ссылаясь на статистические данные ЮНКТАД. Общая сумма американских инвестиций составляет $39,1 млрд, что больше, чем у Германии, всегда имевшей тесные экономические связи с Россией.


Как отмечает Handelsblatt, эти цифры не только ставят под вопрос серьёзность отношения США к собственным санкциям, но и могут иметь серьёзные политические последствия.


В 1998 году в России случился дефолт, поскольку государство было не в состоянии обслуживать облигации федерального займа, напоминает издание. Впрочем, сейчас ситуация сильно отличается: по мнению экономического аналитика Гюнтера Дойбера, санкции ЕС и США не оказывают практически никакого влияния. Как отмечает Дойбер, у тех, кто сейчас следит за состоянием российского финансового рынка, может возникнуть впечатление, будто западные санкции уже отменены.


Россия является одной из немногих стран без чистой государственной задолженности, кроме того, она обладает крупными золотовалютными резервами (около $270 млрд). Российские гособлигации котируются на досанкционном уровне, а акции крупнейшего госбанка Сбербанк даже выросли, отмечает издание. Кроме того, несмотря на санкции Россия по-прежнему инвестирует крупные суммы за рубеж.


Что касается российско-немецких экономических отношений, то в 2018 году немецкий бизнес вложил в Россию €3,2 млрд, что является самым высоким показателем за последние 10 лет. Более того, за прошедший год на 8,4% вырос объём российско-немецкой торговли.

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