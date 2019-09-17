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Independent Arabia: Россия сорвала три удара Израиля по объектам в Сирии

время публикации: 14 сентября 2019 г., .

Independent Arabia: Россия сорвала три удара Израиля по объектам в Сирии

Базирующийся в Великобритании сайт Independent Arabia утверждает, что одной из причин для экстренного визита премьер-министра Израиля в Россию стало блокирование Москвой трех ударов Израиля по сирийским объектам.

По утверждению сайта, в августе Россия под угрозой перехвата и ликвидации израильских самолетов системами ПВО С-400 и российскими ВВС блокировала удар по базе сирийской армии в районе Касьюна, где расположена система ПРО С-300. Также были блокированы удары по объектам в районах Кунейтры и Латакии.

Со ссылкой на российский источник сайт пишет, что президент России Владимир Путин также выразил недовольство по поводу действий Израиля в Ливане и потребовал от Нетаниягу прекратить агрессию против ливанского суверенитета.



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теги: Ближний Восток  
   
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