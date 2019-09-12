Домашнее насилие: убийцы жен и партнерш действуют по шаблону

1 сентября 2019

Мужчины, которые убивают своих подруг или жен, как правило, действуют по одной и той же модели, и хронология событий совпадает, говорят эксперты.

Криминалист, лектор в Университете Глостершира Джейн Монктон Смит изучила истории 372 убийств в Британии, совершенных внутри пары одним из партнеров. По ее словам, существует восемь стадий отношений и поведения потенциального убийцы, которые ведут к преступлению.

Джейн Смит представила модель типичного поведения потенциального убийцы своей партнерши. По словам эксперта, почти все отношения, которые приводят к трагическому финалу - убийству партнера - проходят через эти ключевые восемь стадий.

Главным настораживающим обстоятельством является стремление одного из партнеров контролировать другого, говорит Джейн Смит.

По словам эксперта, в 80% случаев убийств внутри пары жертвами становятся женщины, и почти всегда убийца - мужчина. В 2017 году в мире 30 тысяч женщин были убиты своими партнерами - настоящими или бывшими мужьями, бойфрендами или партнершами.

Исследователь обратилась к сайту Counting Dead Women, где она изучила истории убийств партнеров как в разнополых, так и в однополых парах.

По словам эксперта, почти во всех изученных случаях можно выделить восемь "обязательных" стадий, предшествовавших совершению убийства:

В предыдущих отношениях партнер-убийца проявлял склонность к контролю и насилию

Отношения развиваются стремительно, и быстро становятся серьезными

Главной составляющих таких отношений становится принудительный контроль со стороны партнера-убийцы

Триггером может стать любое развитие событий, которое грозит лишить партнера-убийцу возможности контролировать ситуацию - например, решение партнера-жертвы расстаться

Контроль со стороны партнера-убийцы усиливается - он переходит к угрозам, которые звучат все чаще и становятся более страшными, и тактике запугивания, угрожает совершить самоубийство

Партнер, который в итоге окажется убийцей, меняет тактику - вместо угроз и запугивания он решает мстить, задумывается об убийстве партнера/партнерши

Планирование - на этом этапе партнер-убийца может купить оружие, ищет возможности остаться наедине с жертвой

Склонный к контролю партнер убивает свою партнершу или партнера. При этом могут пострадать и другие люди, например, дети жертвы

В ходе исследования нашелся только один пример, когда один из этапов был "пропущен" - это первый этап, говорит Джейн Монктон Смит. Но, по ее словам, это объяснимо, так как у героев этой истории не было других отношений до знакомства с друг другом.

"Мы часто объясняем преступление страстью, временным помрачением - но это не соответствует действительности. Если вы посмотрите на эти истории, то увидите в них планирование, решимость, принудительный контроль", - говорит эксперт.

24-летнюю Элис Рагглс в 2016 году убил ее бывший бойфренд

24-летнюю Элис Рагглс после расставания преследовал ее бывший бойфренд - военнослужащий Тримаан Диллон.

Диллон убил свою бывшую подругу в октябре 2016 года в ее квартире в городе Гейтсхед. Полиции было известно, что молодой человек преследует свою бывшую девушку и угрожает ей. Незадолго до преступления полиция связывалась с Диллоном и требовала, чтобы он прекратил преследовать Элис. При этом в армии, где служил Диллон, было известно, что и предыдущих своих девушек он преследовал после расставания, угрожал им и оскорблял их. Суд приговорил убийцу к пожизненному заключению.

Отец девушки Клайв Рагглс говорит, что все могло сложиться иначе, если бы полиция была в курсе восьми стадий, которые проходит потенциальный убийца и его жертва.

"[В отношениях] для него была характерна тактика преследования и контроля - то есть были важные настораживающие признаки", - говорит Рагглс.

Сослуживцы и армейские начальники, знавшие о настораживающем поведении Диллона и его преследованиях бывших пассий, не сообщили об этом полиции.

"Об этом полиция не знала, Элис не знала, мы тоже ни о чем не подозревали", - говорит Рагглс.

Когда Диллон начал преследовать Элис и угрожать ей, ни она, ни ее семья не осознали, в какой опасной ситуации оказалась Элис.

"Если бы полиция знала о стадиях, которые описала Джейн Смит, они бы поняли, что навязчивое поведение, бесконечные сообщения, электронные письма с угрозами и тому подобное, говорят о том, что это уже пятая стадия на пути к преступлению", - говорит отец Элис Клайв Рагглс.

"Мы надеемся, что об этих стадиях и этой модели поведения узнает больше людей, и они будут принимать соответствующие меры, а это, в свою очередь, спасет жизни", - говорит отец жертвы.

Джейн Монктон Смит считает, что понимание типичной модели поведения потенциальных убийц поможет спасти жизни

Джейн Монктон Смит рассказывает об этой модели поведения, типичной для потенциальных убийц, адвокатам, психологам, полиции и инспекторам по надзору за условно осужденными.

Она надеется, что об исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Violence Against Women Journal, узнает больше людей по всему миру.

"Когда эта схема будет у них перед глазами, потенциальная жертва или профессионал могут сказать: "О боже! Я сейчас на третьей стадии" или "Мои отношения уже на пятой стадии", - говорит эксперт.

"Полицейские очень открыты и быстро определяют стадии в случаях, с которыми им приходится работать, потому что это совпадает с их опытом работы и помогает им разобраться с хаосом, царящим в делах, связанных с домашним насилием, принудительным контролем и преследованием", - добавляет криминалист.

Если полиция знает о восьми стадиях, им проще вести мониторинг потенциального убийцы. Тогда как потенциальная жертва, зная о восьми стадиях, сможет разобраться в ситуации и вовремя сообщить о происходящем полиции, уверена эксперт.

По словам Джейн Смит, необходимо также исследовать, как жертва может безопасно выйти из нездоровых отношений, потенциально способных привести к трагическому финалу.

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