На «Копринке» в очередной раз соберутся десятки тысяч болгар

Профессор Светлана Шаренкова: Репрессии не остановят русофилов





9 сентября болгарскому обществу авторитарно был дан «намёк» - если любишь Россию, русский народ и русскую культуру, если не согласен с евро-атлантическими ценностями, если имеет свою точку зрения по социальным вопросам – то это может принести тебе серьезные проблемы!





14 сентября предстоит традиционный собор русофилов около плотины «Копринка».





В этом году он пройдет в необычной обстановке.





Лишь несколько дней назад руководители Национального движения «Русофилы» были подвергнуты допросу. Особенно жестоким было задержание нашего коллеги, журналиста и философа Юрия Борисова, который был отведен на «беседу» демонстративно в наручниках. Были выдвинуты и обвинения в шпионаже.





9 сентября болгарскому обществу авторитарно был дан «намёк» - если любишь Россию, русский народ и русскую культуру, если не согласен с евро-атлантическими ценностями, если имеет свою точку зрения по социальным вопросам – то это может принести тебе серьезные проблемы!

И, несмотря на это, мы убеждены, что на «Копринку» в очередной раз соберутся десятки тысяч болгар.





И весьма вероятно, что в этом году их будет и больше. Как гражданская реакция и сигнал, что репрессии и давление не запугают их или поколеблют, потому что прежде всего они патриоты Болгарии.





Они выразят не ненависть к кому бы то ни было, а искреннюю свою любовь к дружественной державе, к братскому славянскому и православному народу.





Любовь, потому что с ним нас объединяют история и вера, поколения человеческих контактов. Кому дали Кириллицу и Православие, от кого получили Освобождение и новую свою государственность, а в новое время – победу над фашизмом и социальное государство.





Такая гражданская позиция не должна быть прецедентом, несмотря на навязываемое мнение, что болгарин сегодня апатичен.





Помним, как при каждой попытке подменить историю, отрицать Русско-турецкую войну или попытку объявить титанов Левского и Ботева «террористами» и исключить их из учебников, под гору Шипка 3 марта приходили 100 000 – 150 000 патриотов, чтобы показать, что мы существуем как нация, что помним прошлое и сохраняем болгарщину.





Так будет и на «Копринке», где празднуется дело дружбы! Вчера профессиональный атлантист Соломон Паси твердил, что у нас нет русофилов. Пускай он и его соратники придут на «Копринку» и поймут, что глубоко ошибаются.





Весьма показательно, впрочем, что собора евроатлантистов не бывает… да и не будет!