опубликовано редакцией на Переводике 12.09.19 "The Hill", "How Russia uses racial divides to undermine American democracy" США - 06 сентября 2019 г.

"How Russia uses racial divides to undermine American democracy" США - 06 сентября 2019 г. Как Россия использует расовые конфликты для подрыва американской демократии KEVIN FASHOLA 09/06/19 Расследование сенатским комитетом по разведке деятельности российского агентства интернет-исследований показало - как афроамериканцы стали мишенью для операций влияния перед выборами 2016 года. Наиболее плодотворными были усилия по распространению разногласий и дезинформации, «специально направлявшиеся» на афроамериканские общины, с целью вызвать у чернокожих избирателей отвращение к политической активности. И это не должно вызывать удивления. Три года назад Россия использовала сценарий, похожий на тот что раньше применялся Советским Союзом, и который, вероятно, будет использоваться снова в 2020 году. Линии расовых разломов в Соединенных Штатах - это уязвимость, которую Россия использует, чтобы подорвать нашу демократию и ослабить наш моральный авторитет как страны проводящей серьёзную и продуманную внешнюю политику. Афроамериканцы должны понимать, что российская пропаганда направлена ​​ отнюдь не на уничтожение социально-экономического неравенства по расовому признаку. А Соединенные Штаты, в то же время, должны примириться со своим прошлым и продолжать бороться с современной расовой несправедливостью. Если оставить несправедливость без внимания, то Россия продолжит использовать законные обиды [наших чернокожих граждан] в качестве оружия против нас. До холодной войны дестабилизирующая деятельность Советского Союза варьировалась от пропаганды «отдельной коммунистической нации для негров в черном поясе» Соединенных Штатов до создания плакатов в поддержку освобождения мальчиков из Скоттсборо, девяти чернокожих подростков, ложно обвиненных в изнасиловании двух белых женщины в Алабаме в 1930-х годах. Эти тогдашние усилия были похожи на то, как сейчас Агентство интернет-исследований распространяет мемы, взяв за основу лозунг Black Lives Matters «руки подняты - не стреляйте» и призывая к объединению чернокожих против репрессивного режима. Эта пропаганда предназначена для искажения, представления в превратном виде нашего имиджа как дома, так и за рубежом. Советский Союз хотел позиционировать себя как превосходную альтернативу Соединенным Штатам, а сегодняшний Кремль хочет показать миру, что Соединенные Штаты столь же несправедливы и коррумпированы, как и Россия. Хотя мотивы, возможно, и изменились за последние десятилетия, возможность использования расовых обид остается неизменной. Чтобы подчеркнуть истинную гнусность этих продолжающихся кампаний, посмотрите, как Советский Союз пытался подорвать движение за гражданские права и вербовать чернокожих в Коммунистическую партию с намерением разжечь коммунистическую революцию во время холодной войны. КГБ предположил, что может использовать в своих целях такие знаковые фигуры, как, например, Мартин Лютер Кинг-младший, для продвижения левых политических идей. Однако, когда Комитет понял, что Кинг-младший является борцом за американскую демократию, он провел против него клеветническую кампанию, стратегически размещая в “черных” газетах публикации, где описывал его как «дядюшку Тома» и «агента по распродаже». В 2016 году Россия использовала аналогичную тактику, когда пыталась привлечь чернокожих активистов онлайн через веб-сайты «BlackMattersUS.com» или группу «Blacktivist» в Facebook. Как и в случае с Кингом, боты в социальных сетях, связанные с интернет-агентством, иногда изображали из себя афроамериканцев, которые высмеивали президента Обаму за его предполагаемое отсутствие приверженности чернокожему сообществу. Эти действия не были предназначены для расширения возможностей афроамериканцев. Они являлись попыткой заставить 13 процентов населения вынашивать разрушительные замыслы. Хуже того, российские усилия потенциально привели к блокированию голосов чернокожих путем спонсирования сообщений, нападающих на Хиллари Клинтон, в социальных сетях. Это ничем не отличается от результатов действия ограничительного законодательства о выборах. Хорошей новостью является то, что есть способ снизить эффективность онлайн-кампаний, нацеленных на меньшинства, - это устранить расовую несправедливость. В 1960-х годах чиновники Госдепартамента были разочарованы тем, что ситуация в стране не позволяла проводить внешнюю политику в мире, где большинство были цветными людьми. Принятие Закона о гражданских правах решило проблему расовой несправедливости и значительно подорвало способность Советского Союза распространять пропаганду, сфокусированную на “вопиющем лицемерии” Соединенных Штатов. После того, как в 1960-е годы люди с различным цветом кожи получили эти права, американские дипломаты оказались в более выгодном положении и получили моральный авторитет для продвижения западных ценностей в развивающемся мире. Чтобы противостоять правдоподобной дезинформации, мы должны рассмотреть расовые обиды и установить приоритетные направления по которым направляется дезинформация. Для многих логика заключается в том, что если федеральное правительство может, под видом бесплатной медицинской помощи, сознательно протестировать вирус сифилиса на мужчинах- афроамериканцах, то им уже не трудно поверить, что федеральное правительство способно создать вирус СПИДа в военной лаборатории или создало этническое биологическое оружие, которое могло убивать только чернокожих. И первое и второе были советской дезинформацией и мешали Соединенным Штатам продвигать демократию, права человека и свободные рынки в Африке. Решение основных расовых диспропорций поможет дискредитировать дезинформацию. Привлечение к ответственности полицейских, которые стреляют в безоружных людей, лишит Россию возможности использовать это для подрыва нашей национальной безопасности. У Соединенных Штатов было бы более сильное моральное право выступать за освобождение миллиона китайских уйгурских мусульман из «лагерей перевоспитания», если бы дискриминационные методы полиции не отправили бы несправедливо миллионы цветных людей в тюрьму за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками. Если Соединенные Штаты хотят укрепить национальную безопасность и внешнюю политику, они должны сначала устранить основные несправедливости в своей стране.

KEVIN FASHOLA (Кевин Фашола) - приглашенный научный сотрудник проекта «Defending Democratic Institutions» Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, а также сотрудник фонда Congressional Black Caucus