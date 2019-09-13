Что такое редкоземельные элементы и почему они так важны в торговой войне между США и Китаем?

Мужчина работает в руднике по добыче редкоземельных элементов в округе Наньчэн, провинция Цзянси, 2010.

Так называемые редкоземельные металлы стали важнейшим элементом в торговой войне между США и Китаем. Несколько дней назад китайское объединение предприятий по добыче редкоземельных элементов выразило протест против новых пошлин Дональда Трампа, обвинив его в коммерческом «моббинге». Они установили, что эти налоги должны быть оплачены потребителями и рынком США.

Нет никакого удовольствия в том, чтобы злить важнейшие предприятия, из которых состоит редкоземельное лобби в Китае. В настоящее время около 80% используемых в Соединенных Штатах редкоземельных элементов импортируется из Китая.

Даже если американское производство – одно из крупнейших в мире, по сравнению с Китаем оно все еще незначительно. В 2018 году США произвели около 15 000 тонн редкоземельных элементов. Хотя страна занимает третье место в мире после Австралии, ее производство представляет собой несущественное количество – по сравнению с 120 000 тонн, которые ежегодно производит Китай.





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Производство редкоземельных элементов по всему миру

Китай – бесспорный лидер на мировом рынке по производству редкоземельных элементов, за ним следуют Соединенные Штаты и Австралия.

Источник: геологический обзор США, выводы по минеральному сырью, февраль 2019 года.

США, Китай, Австралия, Бразилия, Мьянма, Бурунди, Индия, Вьетнам, Таиланд, Россия

Данные в метрических тоннах

Что такое редкоземельные элементы и почему они так ценны?

Редкоземельный элемент – часть группы из 17 химических элементов в периодической системе, в частности Скандий, Иттрий и 15 других элементов группы лантанидов – металлов, в том числе неодим, диспрозий и гольмий.

Все редкоземельные элементы – металлы. Они обладают сходными свойствами и вместе находятся в геологических месторождениях. Их также называют «редкоземельными оксидами», так как они обычно продаются в виде оксидных соединений.

«Несмотря на их название они не редки, их так называют по той причине, что в природе они по сравнению с другими элементами или соединениями, такими как пирит или золото не обнаруживаются в высокой концентрации», объясняет Хуан Диего Родригес-Бланко, профессор наноминералогии в Тринити-колледже Дублина.

Некоторые из этих элементов обладают электрохимическими и магнетическими свойствами, что делает их очень ценными. С ростом применения высокотехнологичных изделий годами растет и спрос на редкоземельные металлы.

Редкоземельные элементы незаменимы при производстве высокотехнологичных изделий и для возобновляемой энергетики, например для ветросиловых установок или электромобилей.

«Это приводит к определенной геополитической конкуренции, так как это – настолько важные элементы для техники, что они пользуются огромным спросом», объясняет профессор Родригес-Бланко.

Крупнейшее в мире месторождение находится на севере Китая, в районе Баян-Обо и с 2005 года составляет половину всемирного производства этих минералов.

«Например, гольмий применяется для микроволн, неодим используется для производства очень сильных магнитов, использующихся в роботах, автомобилях, жестких дисках и ветросиловых установках», добавляет Родригес-Бланко. Эксперт указывает на то, что редкоземельные элементы «срочно» необходимы, так как они используются в авиации и космонавтике и в военной сфере для производства прочного стекла, а также топливных присадок и лазеров.

Редкоземельные элементы применяются и в медицине, помимо прочего, при определенном лечении рака легких, простаты и костей.

Они пользуются огромным спросом, но их сложно получить

Хотя эти элементы и не такие «редкие», как говорит их название, процесс их добычи и переработки очень сложный и дорогостоящий.

Хотя они относительно часто обнаруживаются в земной коре, они по данным Американского геологического обзора широко рассеяны. Это означает, что сложно найти на одном месте достаточное количество элементов, которые можно добыть.

Поэтому для их добычи используется агрессивные процедуры, такие как, например, добыча с помощью органических растворителей, магнитное разделение или при высоких температурах около 1000 градусов.

«Это – очень неэффективные и вредные для окружающей среды методы. Неоднократно более 50% редкоземельных элементов в месторождении теряется в процессе разделения», объясняет Родригес-Бланко.

Во многих случаях в сточных водах рудника более высокая концентрация редкоземельных элементов, чем в горной породе. Почему бы не перерабатывать эту воду? «Нет эффективных методов, они настолько дорогие, что не имеет смысла применять их», говорит профессор. Только 1% редкоземельных элементов перерабатывается.

С другой стороны, их добыча требует значительных расходов на защиту окружающей среды. В некоторых процессах для разделения используются кислоты, а сжигание при высоких температурах вызывает выбросы CO₂: короче говоря, очень грязный процесс.

«Среди редкоземельных элементов часто присутствует радиоактивный элемент – торий. У него невысокая концентрация, но нам неизвестно, как это может повлиять на окружающую среду и людей в окружении», говорит геолог.

Ключевой элемент в международной торговле

Китай осознает, что в торговой войне против США он обладает мощным оружием, так как североамериканская страна сильно зависит от китайского экспорта редкоземельных элементов.

Визит президента Китая Си Цзиньпина на производственный объект в конце мая стал причиной всевозможных рассуждений и потряс международные рынки.

По данным правительства США, Китай располагает свыше 36,7% известных всемирных запасов редкоземельных элементов и в 2018 году произвел 70,6 всемирного объема.

Если Пекин угрожал бы прекратить экспорт, было бы очень сложно поддерживать необходимое производство этих элементов, незаменимых сегодня для западных компаний.

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Всемирные запасы редкоземельных элементов

Китай обладает крупнейшими в мире запасами редкоземельных элементов, за ним следуют Бразилия и Вьетнам, которые несмотря на их незначительное производство обладают значительными месторождениями.

Источник: геологический обзор США, выводы по минеральному сырью, февраль 2019 года.

США, Китай, Австралия, Бразилия, Индия, Вьетнам, Россия

Данные в метрических тоннах

Коммунистическая партия Китая дала понять, что рассматривает возможность ограничения экспорта редкоземельных элементов. «Не стоит недооценивать способность Китая к контрудару. Не нужно говорить, что мы вас не предупреждали», сообщалось в официальной партийной газете.

Однако есть страны, которые располагают большим количеством редкоземельных элементов, которые – если бы их добывали – могли бы покрыть потребности американского и европейского рынков и положить конец гегемонии Китая раз и навсегда.

Однако хотя Россия и Австралия за последние десять лет резко увеличили свое производство, их добыча включает в себя сложную стадию исследования, говорит эксперт Родригес-Бланко.

«Особенность редкоземельных элементов в том, что их месторождения образуются совсем по-разному, так что используемые для их добычи процедуры нельзя экспортировать в другие страны». Так, например, методы разделения минералов в Баяне-Обо были бы абсолютно бесполезны в австралийском месторождении, объясняет профессор Родригес-Бланко.

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