Арестован бывший главный редактор болгарской газеты "Дума" Юрий Борисов

9 сентября, рано утром, в своем доме был арестован бывший главный редактор газеты «Дума» («Слово») Юрий Борисов, сообщила газете его супруга журналистка Дора Чичкова. Журналист, который является в настоящее время одним из секретарей Национального движения «Русофилы», был доставлен в следственный изолятор в наручниках, подтвердили «Думе» очевидцы. Из ордера на обыск следует, что задержание Борисова связано с делом, возбужденным 3 июля 2019 года по статье 105 Уголовного кодекса. Она гласит, что тот, кто поставил себя в услужение иностранному государству, или иностранной организации, чтобы им служить, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет.

Дом Борисова был обыскан, изъяты компьютеры и различные документы. Юрий Борисов доставлен полицией в спецпрокуратуру для обыска. В предыдущие дни у него был серьезный сердечный приступ и он плохо себя чувствовал, рассказала его супруга.

Редакция газеты «Дума» не смогла связаться ни с председателем "Русофилов" Николаем Малиновым, ни с его супругой. По неофициальной информации, в их офисах и в домах также проводятся обыски. Утром Малинов должен был участвовать в передаче Болгарского телевидения, но не явился в студию. Заместитель председателя Национального движения «Русофилы» Владимир Чучуев сообщил газете «Дума», что рано утром в специализированную прокуратуру была вызвана в качестве свидетеля главный секретарь движения Кристина Иванова. Для допросов вызваны ещё заместитель председателя «Русофилов» Милен Чакыров, почетный председатель Енчо Москов, профессор Ваня Добрева, член Национального Совета Болгарской Социалистической партии, другие члены Исполнительного бюро организации.

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