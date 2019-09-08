Турция - страна, где юные российские туристки продолжают умирать при странных обстоятельствах
Yahoo News Australia 7 сентября 2019 г.
Четыре отдельных случая гибели молодых женщин-туристок в Турции - три из них в плавательных бассейнах - будут расследоваться высшим органом уголовного розыска России.
Четвертый случай связан с шокирующими заявлениями родителей погибшей о том, что у 16-летней модели Софии Ланшаковой, после ее смерти от предполагаемого перитонита, были изъяты внутренние органы - заявления, которые категорически отвергаются больницами, где она проходила лечение.
Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился выяснить, связана ли трагедия в бассейне с отсутствием надзора спасателей, и подозревает что причиной смерти Софии была «халатность» [обслуживающего персонала].
Умерла в Турции
Недавно скончалась 19-летняя студентка Десятова, попавшая в беду во время плавания с с маской и ластами в популярном Sealanya Sea Park в Алании, курортном городе на центрально-средиземноморском побережье Турции.
Она находилась в коме в течение 12 дней после инцидента, в ходе которого ее вытащили из бассейна другие туристы.
Ольга, студентка второго курса престижной московской Высшей школы экономики, была доставлена домой и госпитализирована в лучшую российскую больницу, но лечение не принесло результатов.
В сообщениях утверждается, что видеозапись инцидента в бассейне была «уничтожена», а спасателей поблизости не было.
Ольга - одна из четырех девушек, умерших в стране за короткий период. Источник: Australscope
Во вторник (по местному времени), в первый же день отдыха, пятилетняя девочка по имени Любовь утонула в бассейне гостиницы в Анталии.
Ее мать Анастасия сказала, что девочку нашли в воде в бассейне пятизвездочного отеля Maya World Beach Alanya, без ее надувного круга, который она всегда использовала.
«Рядом с бассейном не было спасателей», - сказала она. Ее мать и бабушка были рядом, но не видели, как она вернулась на горку.
Эти случаи смерти в бассейне произошли уже после широко освещавшейся в медиа ужасной гибели Алисы Адамовой, 12 лет, чья рука была затянута в отверстие подводного насосного устройства в бассейне отеля в Бодруме.
Так как персонал отеля «ничего не предпринимал», семь туристов освободили ее из устройства, но это заняло у них более 15 минут.
Хотя она снова начала дышать, но затем впала в кому и через 11 дней умерла.
Смерти девушек стали причиной правительственного расследования
Александр Бастрыкин, одноклассник Владимира Путина по университету, приказал провести расследование, чтобы выяснить причину странных смертей российских туристов в стране.
В уголовном деле по поводу смерти Алисы будет рассмотрено «предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Он приказал следователям срочно проверить причины смерти Ольги Десятовой и Любови.
Встреча Владимира Путина с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Источник: Кремль.ру
В отношении Софии Ланшаковой СК возбудил уголовное дело по факту «причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения человеком своих профессиональных обязанностей».
Она умерла от мучительной боли на семейном празднике в провинции Анталья. Позже ее родители утверждали, что ее умышленно убили, чтобы изъять и продать ее органы.
Российские власти, которые осмотрели ее труп, говорят, что в ее останках отсутствовали ее матка и другие неизвестные органы, сообщалось.
Они «зафиксировали отсутствие некоторых органов, включая матку», утверждает ее 38-летний Вячеслав Ланшаков, ссылаясь на судебно-медицинскую экспертизу ее тела в России.
Но никаких подробностей не было дано.
Это утверждение было категорически опровергнуто турецкими медиками, которые лечили ее.
Девушка была госпитализирована в «крайне тяжелом состоянии», и «ее невозможно было спасти», - сказал один из них.
статью прочитали: 40 человек
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь