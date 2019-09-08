Турция - страна, где юные российские туристки продолжают умирать при странных обстоятельствах

Yahoo News Australia 7 сентября 2019 г.

Четыре отдельных случая гибели молодых женщин-туристок в Турции - три из них в плавательных бассейнах - будут расследоваться высшим органом уголовного розыска России.

Четвертый случай связан с шокирующими заявлениями родителей погибшей о том, что у 16-летней модели Софии Ланшаковой, после ее смерти от предполагаемого перитонита, были изъяты внутренние органы - заявления, которые категорически отвергаются больницами, где она проходила лечение.

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился выяснить, связана ли трагедия в бассейне с отсутствием надзора спасателей, и подозревает что причиной смерти Софии была «халатность» [обслуживающего персонала].

Умерла в Турции

Недавно скончалась 19-летняя студентка Десятова, попавшая в беду во время плавания с с маской и ластами в ​​популярном Sealanya Sea Park в Алании, курортном городе на центрально-средиземноморском побережье Турции.

Она находилась в коме в течение 12 дней после инцидента, в ходе которого ее вытащили из бассейна другие туристы.

Ольга, студентка второго курса престижной московской Высшей школы экономики, была доставлена ​​домой и госпитализирована в лучшую российскую больницу, но лечение не принесло результатов.

В сообщениях утверждается, что видеозапись инцидента в бассейне была «уничтожена», а спасателей поблизости не было.

Ольга - одна из четырех девушек, умерших в стране за короткий период. Источник: Australscope

Во вторник (по местному времени), в первый же день отдыха, пятилетняя девочка по имени Любовь утонула в бассейне гостиницы в Анталии.

Ее мать Анастасия сказала, что девочку нашли в воде в бассейне пятизвездочного отеля Maya World Beach Alanya, без ее надувного круга, который она всегда использовала.

«Рядом с бассейном не было спасателей», - сказала она. Ее мать и бабушка были рядом, но не видели, как она вернулась на горку.

Эти случаи смерти в бассейне произошли уже после широко освещавшейся в медиа ужасной гибели Алисы Адамовой, 12 лет, чья рука была затянута в отверстие подводного насосного устройства в бассейне отеля в Бодруме.

Так как персонал отеля «ничего не предпринимал», семь туристов освободили ее из устройства, но это заняло у них более 15 минут.

Хотя она снова начала дышать, но затем впала в кому и через 11 дней умерла.

Смерти девушек стали причиной правительственного расследования

Александр Бастрыкин, одноклассник Владимира Путина по университету, приказал провести расследование, чтобы выяснить причину странных смертей российских туристов в стране.

В уголовном деле по поводу смерти Алисы будет рассмотрено «предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Он приказал следователям срочно проверить причины смерти Ольги Десятовой и Любови.

Встреча Владимира Путина с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Источник: Кремль.ру

В отношении Софии Ланшаковой СК возбудил уголовное дело по факту «причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения человеком своих профессиональных обязанностей».

Она умерла от мучительной боли на семейном празднике в провинции Анталья. Позже ее родители утверждали, что ее умышленно убили, чтобы изъять и продать ее органы.

Российские власти, которые осмотрели ее труп, говорят, что в ее останках отсутствовали ее матка и другие неизвестные органы, сообщалось.

Они «зафиксировали отсутствие некоторых органов, включая матку», утверждает ее 38-летний Вячеслав Ланшаков, ссылаясь на судебно-медицинскую экспертизу ее тела в России.

Но никаких подробностей не было дано.

Это утверждение было категорически опровергнуто турецкими медиками, которые лечили ее.

Девушка была госпитализирована в «крайне тяжелом состоянии», и «ее невозможно было спасти», - сказал один из них.

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