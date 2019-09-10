80-летие Второй мировой войны: Россия так же далека от осознания исторической правды

В августе в Киеве, на церемонии поминовения евреев, убитых в Бабьем Яру во время Второй мировой войны, принимали участие два высокопоставленных еврея – премьер-министр Израиля (Биньямин Нетаниягу) и президент Украины (Владимир Зеленский). Тем не менее, не было сказано ни слова о той роли, которую сыграли украинцы по отношению к этой долине смерти, где были убиты десятки тысяч евреев; и по сути Бабий Яр еще во время существования Советского Союза стал непризнанным символом Катастрофы.

Два лидера-еврея возложили венки к мемориалу. Нетаниягу сказал буквально следующее: «Трудно поверить, что этот красивый лес видел ужас, который здесь произошел. Лес был нем, но и мир тоже». Он упомянул и то, что «наша прямая обязанность - противостоять убийственным идеологиям, чтобы гарантировать, что никогда не будет еще одного Бабьего Яра». Однако единственный намек на причастность к бойне украинцев прозвучал в словах, что преступление было совершено «нацистами и их пособниками», но без указания на национальность пособников.

Любой, кто хочет узнать в подробностях, что же произошло в Бабьем Яру, может посетить «Яд Вашем» в Иерусалиме и ознакомиться со свидетельством одного из старших нацистских офицеров, который рассказал, что «множество доносов на прятавшихся евреев поступило в комендатуру [Киева] от враждебно относящегося к ним украинского населения. Число доносов было настолько велико, что не представлялось возможным их обработать из-за нехватки персонала».

По словам профессора политологии Шломо Авинери, бывшего гендиректора израильского МИДа, можно было ожидать, что глава израильского правительства, посетив Бабий Яр, не забудет сказать, что бойня была на совести не только нацистов, но и украинцев. Спустя восемьдесят лет после начала Второй мировой войны, 1 сентября 1939 года, Авинери призывает европейские страны и населяющие их народы «взять на себя моральную ответственность, внимательно посмотрев на свое отражение в зеркале, за ту роль, что они сыграли во время войны, в особенности, в свете укрепляющихся сегодня расизма, ультранационализма и авторитаризма».

Украина – лишь один из многих примеров, связанных с борьбой за сохранение памяти о Второй мировой и с противостоянием забвению и искажению фактов, что, собственно, и происходит во всей Европе. Родившийся в Америке израильский историк и охотник за нацистами Эфраим Зурофф обвиняет украинских политиков. По его утверждению именно они несут ответственность за то, что Украина сегодня «лидирует» в таком позорном «состязании», как искажение истории Катастрофы европейского еврейства и прославление людей, которые сотрудничали с нацистами в реализации «окончательного решения еврейского вопроса» .

В то время как Польша подверглась резкой критике за принятый недавно «Закон о Холокосте», который грозил возможным тюремным заключением для всех, кто утверждал, что поляки сотрудничали с нацистами, принятие Украиной подобного закона в значительной степени ускользнуло от внимания.

Так, в 2015 году украинские законодатели приняли ряд законов, запрещающих критику тех, кто боролся за независимость Украины в XX веке. И это, несмотря на тот факт, что ополченцы, сформированные «одним из важнейших движений, стремящихся к достижению государственности», были воинствующими антисемитами: «их стараниями волна насилия и жестокости по отношению к евреям охватила Западную Украину в течение нескольких недель после вторжения немецких войск в Советский Союз в июне 1941 года», - подчеркивает Зурофф. Он не скрывает своего недовольства Нетаниягу за то, что тот поблагодарил Зеленского и его правительство в своем выступлении в Бабьем Яру «за усилия по сохранению памяти о Холокосте».

Борьба за историческую справедливость ведется не только на бумаге. По всей Украине установлены скульптуры и мемориалы в честь коллаборационистов, сотрудничавших с нацистами. День рождения одного из самых известных из них - Степана Бандеры, который возглавлял боевое крыло украинского движения за независимость - недавно был объявлен национальным праздником.

В Литве в течение нескольких месяцев шли напряженные публичные дебаты по поводу поминовения двух национальных героев, которые, помимо своего героического прошлого, приняли участие в преследовании литовских евреев. В июле в Вильнюсе убрали мемориальную доску в память о Йонасе Норейке, именем которого названы улицы по всей стране и которому повсюду воздвигнуты памятники. К сожалению, в биографии Норейки, которого чтут за мужественную борьбу с коммунистами, есть и темные пятна; собственно, их и пытаются удалить его поклонники. Речь идет, в частности, о подписании приказа, отправившего тысячи евреев в гетто, и о том, что Норейка «с готовностью сыграл свою роль в очищении Литвы от евреев», как заявила его внучка Сильвия Фоти.

За несколько дней до того, как удалили мемориальную доску, городской совет решил переименовать улицу, названную в честь офицера литовской армии Казиса Скирпы, известного антисемита. «Если мы хотим радоваться и гордиться, что у нас есть город, открытый и уважительный ко всем людям, мы не можем отдать дань уважения тому, кто сказал: «Давайте воспользуемся предоставленной возможностью, избавившись от всех евреев, и создадим такую атмосферу, чтобы они даже и думать не могли, что имеют какие-то права в Литве»», - так высказался мэр после заседания горсовета.

Так почему же восемьдесят лет спустя после начала войны все еще существуют различные версии того, какую роль в ней играли различные страны, и при этом жертвы перемешиваются с преступниками, а коллаборационисты превращаются в национальных героев?

По мнению историка Роберта Розетта из Международного института исследований Катастрофы при «Яд Вашем», после падения коммунистического режима государства в Восточной Европе пережили кризис идентичности, пытаясь заново смоделировать свое прошлое, «чтобы соответствовать той идентичности, которую они хотят построить сегодня». Нередко, указывает Розетт, «чтобы выпятить какие-то особенные фрагменты прошлого, затушевывают другие, в том числе и те, что связаны с участием этих стран в уничтожении евреев».

Россия так же далека от осознания исторической правды.

«Российское восприятие войны поверхностно и одномерно, - говорит Вера Михлин-Шафир, научный сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета. – Оно служит исключительно [президенту] Путину с целью прославления победы Советского Союза и его позитивной роли в спасении человечества от нацистов. Любая попытка показать другие стороны войны немедленно объявляется ересью».

К примеру, Россия напрочь отказывается от обсуждения таких деликатных тем, как принесение в ненужную жертву сталинским режимом огромного числа солдат и гражданских лиц во время войны. В этой связи особенно остро стоит вопрос о блокаде Ленинграда, которая длилась 900 дней и унесла жизни около 750 000 мирных жителей. Несколько лет назад попытка одного из российских телеканалов провести опрос, можно ли было каким-то образом избежать этой жертвы, если бы не упорство Сталина, обернулась, по словам Михлин-Шафир, «охотой на ведьм», а сам канал с трудом избежал закрытия.

Но не только спорные вопросы относятся к проблеме исторической памяти в России. Есть еще и мифы, призванные доказать, что нынешний режим священен. В качестве примера Михлин-Шафир привела легенду о гвардейцах-панфиловцах, которые стояли насмерть против немецких танков в конце 1941 года. Известно, что эту историю от начала до конца выдумал журналист, иначе говоря, речь шла об откровенной фальсификации. «Даже после того, когда стало известно, что это миф, нашлись политики, которые говорили, что его не следует разрушать, чтобы сохранить святость памяти», - подчеркивает она.

Серьезные проблемы испытывают также такие страны, как Польша и Венгрия; здесь желание улучшить образ прошлого также доминирует над желанием знать и говорить правду, такой, как она есть на самом деле.

Иная ситуация в других европейских странах: в частности, в Бельгии, Франции, Нидерландах, а в последнее время и в Финляндии постепенно отходят от одномерного восприятия исторического прошлого, когда там считалось, что жители этих стран выступали все как один защитниками евреев, а единственными преступниками по отношению к евреям выставлялись немцы. Выражение этого нового подхода можно увидеть в компенсационных фондах, созданных железнодорожными компаниями и различными частными и правительственными комиссиями по расследованию, которые смело сражаются с проблемным прошлым. (выделено скаутом)

А как же сама Германия, ровно восемьдесят лет назад вторгшаяся в Польшу?

Как считает профессор Моше Циммерман из Еврейского университета, немцы «успешно справились со своим прошлым, выразили раскаяние, став в нем чемпионами мира».

Но даже в Германии можно услышать другие голоса во главе с канцлером Ангелой Меркель – голоса, призывающие пересмотреть правительственную политику в отношении исторической памяти. «У немецких правых есть те, кто пытается освободиться от давления прошлого, совершив поворот на 180 градусов в историческом сознании», - отмечает Циммерман, указывая на крайне правую националистическую партию «Альтернатива для Германии», один из лидеров которой назвал двенадцать лет нацистского правления «пылинкой» за более чем тысячу лет успешной истории Германии.

статью прочитали: 4 человек

Комментарии Материалы по теме