«Завтра» предупреждает о «еврейской опасности» для России и власти Путина

14 августа 2019

Москва. Книги по "еврейскому вопросу", в том числе репринтные издания (иллюстрация)

Фото: "Курсор"

В статусном российском издании «Завтра», главный редактор которого — Александр Проханов — является близким другом и соратником президента РФ, и где публикуются статьи советника Путина — Сергея Глазьева — открыто заговорили о «еврейской опасности» для России и лично для кремлевского лидера.

Заставка к очередной публикации штатного антисемита газеты «Завтра» Алексея Иванова от 14 августа такова:

«Израильская англоязычная онлайн-газета The Times of Israel (почти 4 млн читателей) опубликовала знаковый текст своего обозревателя Джошуа Хаммермана — американского раввина конгрегации «Бейт-Эль», писателя, либерального журналиста, печатающегося в The Washington Post, The New York Times Magazine, The New York Jewish Week и др., лауреата премии имени Саймона Роковера от Американской ассоциации еврейской прессы.

В «шапке» статьи автор сразу берёт быка за рога: «У нас, евреев, большой опыт борьбы с российской гегемонией, и мы должны защищать демократию в США и в России».

Ребе Хаммерман обращается к еврейской аудитории: «Вы следили за тем, что происходит в России в последние несколько недель?». И тут же объясняет: «Пока американцы и израильтяне по вполне обоснованным причинам уделяли основное внимание другим вопросам, десятки тысяч людей вышли на улицы Москвы, чтобы потребовать демократии».

И хотя, заметил г-н Хаммерман, «нынешние протесты в Москве ещё не достигли такого накала, как в 1917 году», — по его мнению, всё только впереди».

Товарищу Иванову, разумеется неизвестно, что частное мнение автора публицистической статьи в прессе в свободном мире не обязательно отражает мнения и тем более, намерения власти или большой группы людей, в особенности, если речь идет о не носящем кипу «ребе» неортодоксальной («либеральной») еврейской общины.

Но в данном случае важнее выводы, которые делает журналист из команды Проханова — патологического антисемита и убежденного сторонника ХАМАСа и «Хизбаллы»:

«Прелестно. Восхитительно. Максимально доходчивый ответ на вопрос «Кто провоцирует рост антисемитизма?». Сами, всё сами…

Публицист Роман Носиков: «Куда только евреи не ходили. Беспокойный народ. Но в крестовый поход на Россию — это моё почтение. Это от души». Блогер Галина Абрамова: «Как бы не закончилось исходом».»

Отметим, что антисемитские статьи на портале газеты «Завтра» публикуются, в последние месяцы, практически ежедневно, и объяснить это случайным совпадением нельзя.

Как информировал «Курсор», лишь вчера, 13 августа, была обнародована очередная антисемитская публикация в издании «Завтра»

«Почему мы называем Потураева русофобом? Единственно возможный эпитет. Хотя при рождении Никита Русланович Потураев был записан русским — с согласия еврейской мамы», — такова ключевая фраза Алексея Иванова в его очередном опусе под заглавием «Оголтелый русофоб из команды Зеленского предпочитает «Дождь», «Новую газету», «Коммерсантъ» и «Эхо».

Нет никакого сомнения в том, что санкция на проведение оголтелой антисемитской кампании была получена Прохановым из высших сфер кремлевской власти. Эта кампания усиливается по мере роста протестных настроений в России и евреям, все еще остающимся в этой стране, как обычно, отведена роль «козлов отпущения».

