Обмен, Цемах: а не было ли тут некоторой Зрады?

Зрада чи перемога – самый естественный вопрос в связи с последним обменом пленными. В основном неблагонадёжных украинцев (многие, если это не участники боевых действий, то как раз из-за «неблагонадёжности» и были задержаны – неважно, есть ли такая уголовная статья) на патриотов (опять-таки неважно, какие действия им были инкриминированы).





Ладно, повторю очевидное: очки и некоторые успех Зеленскому в копилку популярности, развязывающие руки для дальнейших действий. Вот, он держит обещания: обещал освободить и освободил. Впрочем, неясно, некоторое ворчание по поводу задержанного Цемаха – якобы причастного к катастрофе малазийского «Боинга» - оно для проформы или искреннее? Обычно если центр Забугорья скажет «давай его сюда» - значит, надо отдавать. Потому немного о ворчании.





К примеру, близкий к официальному Берлину русофобский ресурс DW – там проскочила недавно статья «Обмен пленными дорого обошёлся Украине». Некоторые тезисы автора.





«Если поставить вопрос об ущербе, то баланс уже оказывается не столь однозначно в пользу Украины. Да, люди свободны. Но Киев заплатил за это высокую цену. Наиболее наглядно это демонстрирует история с Владимиром Цемахом. Совершенно неожиданно, еще до самого обмена украинский суд освободил этого гражданина Украины. А ведь он мог бы стать важным свидетелем на предстоящем в Нидерландах судебной процессе по делу о сбитом над востоком Украины малайзийском "Боинге" MH17. Не только в Нидерландах, где стартовал этот самолет, но и международная следственная группа убеждены в том, что сбили его восточноукраинские сепаратисты ракетой земля-воздух, доставленной из России».





Предельно ясно: эх, а ведь мы держали Путина за жабры! – с такими словами, почитав прессу, обыватель должен засыпать. Впрочем, рассмотрим ситуацию чуть шире.





Сам обмен торпедировался ранее таким хитрым образом, что обставлялся таким себе наездом из тысяч глоток и контролируемого трибунала – а ну-ка давай освобождай, диктатура, подло захваченных моряков, а не то... Это должно было иметь противоположный эффект – мордор будет вынужден показывать, что не поддаётся давлению, а «цивилизованное человечество» будет иметь ещё один повод для виртуального наезда к уже имеющимся тысячам.





И уже в рамках торпедирования наезда – Цемах как перспективная фигура для обвинения, даже вокруг меня местные порохоботы шушукаются о том, что “а ведь голландцам-то был нужен!”. А ведь действительно – кто решил отдать, неужто самостоятельное решение Киева? Обычно для “цивилизованного человечества”, под которым весьма жёстко оказалась Украина, достаточно заиметь, так сказать, в своих лапах необходимого человека, через которого будут клепаться необходимые обвинения. Можно вспомнить Локерби. Так что пока даже не представляю, что такого случилось, что такого ранга независимости власти аж с боем похитили (ведь похитили конкретно для доказательства массового убийства Путиным посредством Цемаха мирных граждан) и вдруг не передали этого необходимого человека. Аргументы, что там ничего такого нет, не срабатывали ранее ещё в более жёстких случаях – вынесет суд решение о виновности и всё. Так что вопрос, почему согласились на обмен вообще и освободили эту фигуру в частности, не может не содержать подозрений в Зраде.





Хотя, с другой стороны, есть шушуканье о готовящейся “тотальной распродаже”, об отмене моратория на продажу земли. Венгерские евродепутаты (оценивая перспективы давления ЕС на Украину в связи с известными законами об образовании и языке и в связи с этим – положением венгерского нацменьшинства) прямо говорили, что немцев интересует на Украине, собственно, украинская земля, остальное побоку. Слухи о вывозе чернозёма ходили и раньше, но при таком развитии событий в этом не будет смысла.





Да и в случае с Мотор Сичью – вроде власть старается учитывать мнение «цивилизованного человечества» в лице американцев. Хотя и самостоятельно в стране начали уже несколько лет назад гробить высокотехнологическую промышленность, без подсказок, почти. Главное – это не считается зрадой, зрадой было сотрудничество с агрессором даже до его агрессии, пусть оно и было выгодным для страны.





И тут отпустили Цемаха, которого вроде уже объявили необходимым звеном в доказательстве преступления. В такую самостоятельность голландцев, что вот они сами решили дожать агрессора, а не в результате координированных действий или просто высшей подсказке, тоже не верю.





Поэтому думаю, нет ли тут зрады? Или действительно на Западе решили – “доказывать” не будем, отпускайте. Для проформы продемонстрируем озабоченность, а так – тихо похороним.





Или всё-таки Зрада?





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