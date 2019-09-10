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опубликовано редакцией на Переводике 10.09.19 12:56
скаут: inalpl; переводчик inalpl;
 
 

Юрий Борисов освобожден без предъявления обвинения

Бывший главный редактор газеты «Дума» («Слово») Юрий Борисов освобожден от ареста вечером (в день ареста - пер.) без предъявления обвинения. По информации прокуратуры, он был допрошен в качестве свидетеля.

Под руководством Специализированной прокуратуры (СП) следователи Следственного отдела СП, при поддержке агентов ДАНС (Государственного агентства национальной безопасности), осуществили процессуально-следственные действия по досудебному производству по статье 105 Уголовного Кодекса. Она гласит, что тот, кто поставил себя в услужение иностранному государству, или иностранной организации, чтобы им служить, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет. К этому моменту к уголовной ответственности никто не привлечен, дополняет источник из пресс-центра прокуратуры Республики Болгария.

Одна из линий расследования касается социологического исследования, которым интересовался бывший генерал русской разведки Леонид Решетников. Имелись сомнения, что Москва может повлиять на результаты выборов в нашей стране. По неподтвержденной информации, на 24 часа задержаны председатель Национального движения «Русофилы» Николай Малинов и его заместитель Милен Чакъров.


Источник: газета «Дума»

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теги: Болгария  
   
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