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дата публикации 12.09.19 02:43
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Фаддей Беллинсгаузен – российский немец, который открыл Антарктиду

Автор: Алла Треус

Дата публикации: 9 сентября 2019

  Беллинсгаузен

9 сентября отмечается 241 год со дня рождения одного из первооткрывателей Антарктиды, известного российского мореплавателя немецкого происхождения Фаддея Беллинсгаузена (при рождении Фабиан Готтлиб Таддеус фон Беллингсгаузен). Кем был знаменитый путешественник и как ему удалось открыть новый континент?

Усадьба, где родился мореплаватель (остров Сааремаа, Эстония)

Родился Фабиан Таддеус, или на русский манер Фаддей Фаддеевич, в семье остзейских дворян (балтийских немцев). Карьера мореплавателя началась с поступления в Морской кадетский корпус в Кронштадте, по окончанию которого он получил чин гардемарина. До 1803 года Беллинсгаузен ходил на судах Ревельской эскадры, а затем получил бесценный опыт морского дела под руководством еще одного знаменитого российского первооткрывателя немецкого происхождения Ивана Федоровича Крузенштерна. В 1803 – 1806 годах команда с участием этих мореплавателей совершили первое кругосветное плавание русских судов. После этого Беллинсгаузена возвели в чин капитан-лейтенанта.

Памятник Беллинсгаузену в Кронштадте

В 1819 году Фаддей Фаддеевич возглавил кругосветную антарктическую экспедицию. 16 января 1820 года корабль Беллинсгаузена приблизился к району современного шельфового ледника Беллинсгаузена и открыл новый континент – Антарктиду. Нужно сказать, что 30 января 1920 года к Анктартиде также подошло судно британского мореплавателя Эдварда Брансфилда, поэтому в некоторых источниках первооткрывателем континента значится он, но команда российского немца прибыла к берегам Антарктиды первой.

Кроме этого, во время экспедиции Беллинсгаузен открыл несколько островов и атоллов в Тихом океане. 24 июля 1821 года экспедиция вернулась в Кронштадт.

Умер знаменитый первооткрыватель 13 января 1852 года и был похоронен на лютеранском кладбище в Кронштадте. Хотя могила Фаддея Беллинсгаузена не сохранилась, еще есть возможность увидеть одно из поместий мореплавателя – усадьбу Лопухинка в Ломоносовском районе Ленинградской области. Сегодня двухэтажный барский дом с бельведером находится в плачевном состоянии и требует срочной реконструкции. Крыша и перекрытия усадьбы частично разрушены. Единственное, что удалось сохранить в хорошем состоянии – это два льва из известняка, которые украшали вход в усадьбу. Сегодня статуи перенесены к зданию местной администрации. Также в Эстонии сохранилось поместье, где родился мореплаватель.

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