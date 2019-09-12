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Живёт под охраной спецслужб: NBC нашёл эвакуированного «российского агента»

ИНО TV , 10 сентября, 2019 1

Американскому телеканалу NBC удалось отыскать дом информатора ЦРУ, который, как сообщили вчера американские СМИ, занимал высокопоставленный пост в российском правительстве, но был эвакуирован из-за угрозы раскрытия. По данным NBC, мужчина проживает в окрестностях столицы США Вашингтона — и, как ощутил на себе корреспондент канала, находится под защитой американских правительственных органов.

Ряд действующих и бывших чиновников правительства США сообщили NBC News, что бывший высокопоставленный российский чиновник, который, возможно, был информатором ЦРУ, проживает неподалёку от Вашингтона под охраной американских властей. Имя мужчины и прочую важную информацию о нём мы не сообщаем, поскольку нас об этом попросили американские чиновники, которые убеждены, что разглашение этой информации может создать угрозу для его жизни.


КЕН ДИЛАНЯН, корреспондент NBC News: Чем дольше передаёшь информацию ЦРУ и рискуешь собой, оставаясь на посту в российском правительстве, тем выше шансы, что тебя обнаружат.


Корреспондент NBC News Кен Диланян в понедельник приходил к дому мужчины, но его там не обнаружил. Между тем, пять минут спустя к дому быстро подъехали на внедорожнике два молодых человека, которые поинтересовались у Диланяна, зачем он пришёл.

.

КЕН ДИЛАНЯН: Было почти очевидно, что эти люди — сотрудники американского правительства. Их встревожило то, что к дому такого человека подошёл непонятный мужчина.


Как ранее сообщал канал CNN, ЦРУ эвакуировало из России одного из своих агентов в связи с опасениями по поводу того, что его раскроют. По данным газеты The New York Times, во многом благодаря этому мужчинне ЦРУ пришло к выводу о том, что президент России Владимир Путин дал приказ об операции по вмешательству в президентские выборы 2016 года в США.


Подтвердить информацию о том, что россиянин передавал ЦРУ какую-то информацию о выборах, нам не удалось, однако, судя по деталям его биографии, он действительно относился к людям, которые могли иметь какие-то данные о деятельности Путина и были доступны для вербовки американскими разведслужбами.


КЕН ДИЛАНЯН: Для россиян это никакая не тайна: они прекрасно знали, что этот человек — шпион и что его вывезли из страны.


ПИТ УИЛЬЯМС, корреспондент NBC по юридическим делам: Сегодня утром пресс-секретарь российского президента подтвердил, что мужчина действительно работал на российское правительство, но подчеркнул, что высоких постов он не занимал и несколько лет назад был уволен. По словам пресс-секретаря, сообщения американских СМИ — это «криминальное чтиво». Крэйг?


Так что же теперь будет с этим человеком, Крэйг? Не беспокоит ли наших чиновников, что и Россия, и публика в целом теперь знают, что он в Вашингтоне?


ПИТ УИЛЬЯМС: Очень даже беспокоит. Бывшие и нынешние сотрудники разведслужб говорят, что мужчина по-прежнему в опасности — особенно если вспомнить, что случилось с другими бывшими агентами российской разведки. Не будем забывать, что в прошлом году Сергей Скрипаль, который шпионил в пользу Великобритании, был отравлен в Лондоне с помощью нервно-паралитического вещества, и организовано это покушение, как считают в Великобритании, было по приказу Москвы.


Дата выхода в эфир 10 сентября 2019 года.

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теги: США  
   
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