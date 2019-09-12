Человек, который не оправдал надежд Трампа

или Почему отправлен в отставку Джон Болтон

Максим Артемьев Forbes Contributor

Фото Chip Somodevilla / Getty Images

Президент США Дональд Трамп уволил с должности советника по нацбезопасности Джона Болтона. Привести к этому могли как конфликты Болтона с другими членами администрации Трампа, так и отсутствие ощутимых достижений на внешнеполитическом направлении.

Дональд Трамп объявил в твиттере об отставке своего советника по национальной безопасности в привычном для него брутальном тоне: «Я оповестил Джона Болтона накануне вечером, что в его услугах в Белом Доме больше не нуждаются. Я решительно не согласен со многими его предложениями, равно как и другие в администрации, и поэтому я попросил Джона подать в отставку, что он сделал этим утром. Я очень благодарен Джону за его работу. Я назову нового советника по национальной безопасности на следующей неделе». Советник по нацбезопасности не утверждается Сенатом, а назначается и увольняется непосредственно президентом, так что последнее слово всегда остается за хозяином Белого Дома.

Отставка Болтона стала важным событием — эта должность является одной из ключевых в президентской администрации. Достаточно вспомнить, что ее занимали такие люди, как Генри Киссинджер и Збигнев Бжезинский, определявшие внешнюю политику при президентах Никсоне и Картере.

Болтон являлся видной фигурой политического бомонда Америки, и был хорошо известен к моменту назначения в 2018 году. При Рейгане и Буше-старшем в Министерстве юстиции и Госдепартаменте он занимал ответственные должности, а его звездный час случился при Буше-младшем, когда он стал заместителем госсекретаря, а после — представителем США в ООН. На последнем посту он так и не был утвержден Сенатом, из-за чего ему пришлось уйти в отставку после примерно 1,5 лет работы. Надо отметить, что полпред в ООН является в США высокой должностью, обычно он входит в состав президентского кабинета и по рангу приравнивается к министерской должности.

Затем Болтон сосредоточился на работе в American Enterprise Institute — влиятельного мозгового центра правоконсервативного направления. В это время он стал одним из самых известных «ястребов», резко критиковавших политику Барака Обамы. В 2012 его кандидатура даже рассматривалась как возможного участника президентской гонки от республиканской партии. Его назначение советником по нацбезопасности в администрацию Трампа стало значимым, потому что сразу обозначило приоритеты нового президента США — жесткий курс по отношению к противникам и соперникам Америки — Северной Корее, Ирану, Китаю, России, Венесуэле, Сирии.

В должности советника Болтон сменил Герберта Макмастера, опытного генерала, ветерана нескольких вооруженных конфликтов. Он был смещен из-за конфликтов с другими генералами команды Трампа — министром обороны Джеймсом Мэттисом и главой аппарата Белого Дома Джоном Келли. Конфликты внутри команды стали вообще фирменной чертой правления Дональда Трампа. За 2,5 года у него только в силовом и внешнеполитическом блоке поменялись госсекретарь, министр обороны, генеральный прокурор, министр внутренней безопасности (дважды), а также глава аппарата Белого дома (дважды). Болтон не стал исключением. У него был конфликт с госсекретарем США Майком Помпео за доступ к президенту и влиянию на него.

Очевидно, что Дональду Трампу не нужны яркие лидеры в своем окружении. Команда должна играть на него, а политику и приоритеты расставлять будет он один. Болтон в этом смысле являлся исключением, будучи человеком известным и самостоятельным.

Сразу после прихода в администрацию Трампа, он активно принялся за работу, среди прочего посетил Москву и встречался с Владимиром Путиным, но достижений особых не достиг, а раздрай в команду Трампа внес. Недаром на срочном брифинге после отставки Болтона Майк Помпео заявил: «Президент должен иметь людей, которым он доверяет, которые разделяют его ценности». Также он сказал, что вряд ли кто в мире полагает, что внешняя политика США поменяется из-за отставок в его администрации, подтвердив тем самым, что важнейшие дипломатические решения целиком в руках президента.

Болтон не добился успеха ни в Венесуэле, где попытка госпереворота против президента Николаса Мадуро, поддержанная Вашингтоном, и которую он де-факто курировал, ни к чему не привела, ни на украинском направлении, ни в урегулировании ситуации в Сирии и Афганистане. Как утверждают вашингтонские инсайдеры, именно Афганистан мог стать последней каплей, которая привела к отставке Джона Болтона. Президент Трамп сделал ставку на переговоры с Талибаном в Кэмп-Дэвиде. Он рассчитывал, что они станут прорывом, но члены его команды негативно отнеслись к идее этих переговоров и всячески тормозили процесс. Среди них был и Болтон. В итоге встреча отменилась из-за теракта в Афганистане, где погиб американский солдат.

В следующем году Трампу предстоят перевыборы. Он должен идти на них с ощутимыми достижениями, в том числе, во внешней политике. Пока таковых нет ни на одном из направлений. И это тоже то, что могло быть вменено в вину Болтону. Его «ястребиный» подход не оправдал себя и не принес видимых успехов, которые можно было бы раскрутить в информационном пространстве.

Все эти факторы вместе и привели к отставке Джона Болтона. Его преемник скорее всего будет отличаться от него во всех смыслах — в первую очередь, он не будет публичной фигурой. Право на это есть только у Дональда Трампа.

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