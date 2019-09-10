Юрий Борисов: Это политический заказ, запугивают несогласных

Как политический заказ и попытку запугивания охарактеризовал свой вчерашний арест бывший главный редактор газеты «Дума» Юрий Борисов. Он рассказал «Нова ТВ», что за четыре часа допроса ему были заданы два вопроса – передавал ли он информацию России и что получал взамен. «Десять раз меня спросили, работаем ли мы как русофилы на кого-нибудь в политике», - объяснил Борисов, который является секретарем движения «Русофилы». По его словам, имеет место попытка запугивания тех, кто выражает свое неодобрение относительно внешней политики Болгарии. Которая, по его словам, является попугайской. Эта наша позиция им не нравится, подчеркнул Юрий Борисов.





Бывший главный редактор газеты «Дума» недоумевает, почему был выведен из своего дома в наручниках, после чего был допрошен как свидетель, а не арестованный. Он сам понял только в конце допроса, что привлечен как свидетель, а не как обвиняемый. Свидетелей приглашают повесткой, напомнил Борисов.





Следователи всеми способами пытались раскопать информацию о генерале Леониде Решетникове. Подталкивали меня к тому, что он хочет влиять на политику в Болгарии, уточнил Борисов. Что же касаетсяч политической принадлежности «Русофилов», он отметил, что в руководстве движения есть члены партий «Атака», ГЕРБ, СДС и БСП.





Движение «Русофилы» занимается разносторонней деятельностью. Одни люди вносят пожертвования на памятники, а другие – на изучение русского языка, третьи - на проведение фестивалей. Исследование общественного мнения, которое было упомянуто, было проведено газетой «Дума» в 2011 – 2014 годах, разъяснил Юрий Борисов.





Газета "Дума" (Болгария).

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