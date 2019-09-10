«Живешь в Татарстане - учи татарский»

9 сентября 2019

Митинг татарских националистов у Казанского кремля. Иллюстрация: stockinfocus.ru (архив)

В школах Татарстана вновь встал ребром «языковой вопрос» — при выборе языка для изучения на обязательных уроках родного языка детям вне зависимости от национальности опять навязывают татарский. Об этом пишетгазета «Вечерняя Казань» со ссылкой на родителей школьников.

После критики президента РФ Владимира Путина относительно недопустимости принудительного изучения неродных языков в нацреспубликах Госдума России год назад приняла поправки в ФЗ «Об образовании в РФ» об обязательном изучении родного языка в школах с 1-го по 9-й класс по три урока в неделю. Родителям школьников предоставили выбор — какой язык, кроме государственного русского, их ребенок будет изучать в качестве родного. Однако этнократия в Татарстане вновь решила настоять на своем: теперь родителей в школах принуждают отдавать детей в группы по изучению «родного» татарского. Накануне нового учебного года опять пошли жалобы.

«Нам поступило несколько таких сигналов от родителей школьников из Казани, Набережных Челнов и Камского Устья, — рассказала создатель интернет-паблика „Поборы в школах и детсадах“ Екатерина Матвеева. — В одних школах родителям первоклассников сразу говорили: либо записываетесь на татарский, либо ищите другую школу. В других у родителей с татарскими фамилиями вообще никаких заявлений по поводу языка не просили, а сразу записывали их детей в татарские группы».

Вот что сами родители пишут в соцсетях:

«В 165-й школе в нашем 5-м классе сказали, чтобы родители в заявлении выбирали между татарским и татарским (имеется в виду изучение языка по углубленной и облегченной программе), родного русского больше не будет. Кому татарский язык не нужен, тем советуют уходить учиться в другое место».

«Живем в Набережных Челнах. Ребенок учится в 8-м классе, школа № 10. Весь прошлый год прошел в нервотрепке по отмене татарского. Заменили на риторику… Но вот новый учебный год — и ребенок приносит учебник по татарскому и опять все сначала. И опять три часа татарского в неделю! И ведь писали заявление, что отказываемся от татарского! Что делать?».

«Мы в 5-й класс пошли, Набережные Челны, СОШ 12… Вроде должны были написать заявление на выбор родного языка, ан нет, раздали татарский язык как ни в чем не бывало».

«У нас сначала сказали, что нельзя отказываться от татарского языка. Потом сказали, что можно, но у нас желающих не набирается 10 человек (только 7). Потом нам все-таки разрешили с 1 сентября изучать русский. Но открываем электронный дневник и видим там домашку (род. яз. — тат. и задание на татарском). Хотя мы ходили эти три дня на русский» (Камское Устье).

Ситуацией в 165-й школе с углубленным изучением английского языка Ново-Савиновского района, ставшей недавно базовой в проекте госсоветника Татарстана Минтимера Шаймиева по созданию полилингвальных образовательных центров «Адымнар», заинтересовались активисты общественной организации «Родительское сообщество Татарстана (РоСТ)». Общественники написали в прокуратуру обращение следующего содержания:

«Родителям учащихся в первых и пятых классах строго-настрого запретили указывать в заявлениях о выборе родного языка „родной русский язык“. Всех добровольно-принудительно обязывают указывать татарский язык в качестве родного языка в связи с тем, что школа готовится перейти на полилингвальную систему образования, и татарский язык становится в школе обязательным для изучения. Отказавшимся от изучения татарского языка советуют подбирать другую образовательную организацию».

Однако директор 165-й школы Айдар Шамсутдинов (которого читатели EADaily помнят по откровенным заявлениям) отверг родительские претензии в соцсетях:

«На мой взгляд, это обливание грязью. Я не раз говорил, что вся работа нашего коллектива нацелена на то, чтобы максимально популяризировать изучение татарского языка русскоязычными учащимися. Но каждый родитель сам определяет родной язык, который будет изучать его ребенок. У нас в целом по школе русский как родной выбирают 20% учащихся».

По словам Шамсутдинова, на минувшей неделе из 241 пятиклассника татарский как государственный пожелали изучать 49%, татарский как родной — 17%, русский как родной — 34%.

А вот среди родителей 324 учащихся первых классов русский как родной выбрала для своего ребенка всего одна мама. Однако после беседы с директором и она передумала, сменив «родной русский» на «родной татарский». Айдар Шамсутдинов также объясняет стопроцентный выбор татарского языка в качестве родного в первых классах «целенаправленной работой с родителями». Еще до поступления детей в полилингвальную школу там «знакомят с тем, как в ней обучаются русскоязычные дети».

Таким образом, идеи экс-президента — госсоветника Шаймиева, строившего в начале 1990-х суверенный Татарстан, получили новый импульс. Полилингвальные школы в республике на сегодняшний день — это очередной кукиш в адрес федерального центра. Всех несогласных просят не волноваться попусту — этнократия уговоров не признает и не понимает.

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