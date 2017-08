Попадет ли Киев под санкции?

В западной прессе появилось сообщение, подтверждение которого может иметь весьма неважные последствия для Украины. Речь идет о публикации в The New York Times, в которой говорится, что двигатели для баллистических ракет Северной Кореи предположительно произведены на украинском предприятии «Южмаш». Официального заявления американских властей по этому поводу еще нет, но газета ссылается на засекреченные оценки разведслужб США и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана.

Вопрос возник после того, как спецслужбы рассмотрели снимки, где лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает недавно закупленные ракетные двигатели для баллистических ракет, которые Пхеньян в последнее время активно грозит запустить в сторону США.

Естественно, украинские власти открещиваются от такой информации. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов поспешил заявить, что Украина никогда не поставляла оружие и военные технологии в Северную Корею, так как «всегда придерживается всех взятых на себя международных обязательств».

Однако одного заявления киевского чиновника для опровержения столь серьезного обвинения мало. Тем более в СМИ уже появилось высказывание бывшего сотрудника КБ «Южное» о том, что Северная Корея действительно проявляла интерес к украинским ракетостроительным технологиям. Более того, пыталась даже выкрасть соответствующую документацию.

Конечно, никаких официальных контрактов на поставку военной техники между Киевом и Северной Кореей нет. Поэтому двигатели могли попасть только через черный рынок. Но это будет слабым оправданием.

О том, чем грозит Незалежной подтверждение информации, высказалась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Напомнив о том, что есть решение ООН, запрещающее предоставление оружия Пхеньяну, она на своей странице в Facebook написала: «Украина может попасть под санкции, а значит, остаться без какой-либо помощи со стороны цивилизованного мира. Это катастрофа для нашей страны». Не преминув отметить кстати, что возникшая ситуация является «следствием непрофессионализма и преступности президента Петра Порошенко и премьера Владимира Гройсмана».

И, несомненно, она права, говоря о последствиях, грозящих Украине: страна, еле существующая благодаря подачкам США и ЕС, точно не выживет, если Запад отвернется от нее. А тем более, примет против нее санкции.

