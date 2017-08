архив



опубликовано редакцией на Переводике 16.08.17 05:59 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Japan Times”,

"North Korea missile engines said to be based on Soviet-made units at Ukraine plant" Япония - 15 августа 2017 г. Двигатели северокорейских ракет - это, как говорят, двигатели разработанные в советские времена и сделанные на украинском заводе Президент Украины Петро Порошенко (второй слева) слушает объяснения во время визита на производящее ракетные двигатели предприятие “Южмаш” в городе Днипро (Днепропетровск), Украина, 2014 г. | MYKHAILO MARKIV / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / POOL / VIA REUTERS WASHINGTON – Согласно докладу экспертов, опубликованному в понедельник, недавний быстрый прогресс Северной Кореи в создании ракет большой дальности, последовал после того, как ей удалось получить с завода на Украине разработанные в советские времена ракетные двигатели. По словам Майкла Эллемана из Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies - IISS), ракеты, использовавшиеся в недавних северокорейских испытаниях, базировались на двигателе РД-250, созданном, в своё время, на заводе в городе Днепр.

В докладе утверждается, что двигатели, возможно, были куплены у коррумпированных рабочих и контрабандой доставлены в Северную Корею преступными сетями, в какой-то момент между распадом Советского Союза и нынешним военным кризисом на Украине. В советское время, РД-250 производился на заводе Южмаш КБ "Южное" в Днепре, городе, который находится в контролируемой сейчас Киевом центральной Украине, приблизительно в 150 км (80 миль) от линии фронта с поддерживаемыми Россией сепаратистами. И Украина и компания Южмаш с возмущением отреагировали на статью в "Нью-Йорк таймс", настаивая на том, что Южмаш не производил военные ракеты начиная с момента получения Украиной независимости и не имеет никаких связей с ядерной ракетной программой Северной Кореи. Но сам отчет IISS не противоречит этому, предполагая, что ракетные двигатели, возможно, оставались на хранении где-то в России или независимой Украине, после того, как распался Советский Союз. "Небольшая группа недовольных сотрудников или низкооплачиваемых охранников, в каком-то из хранилищ….могли быть соблазнены украсть несколько дюжин двигателей кем-то из многочисленных подпольных торговцев оружием, криминальных группировок или международных контрабандистов, действующих в бывшем Советском Союзе" говорится в заключении экспертов. "Двигатели (1 метр - ширина и меньше 2-х метров - высота) могли быть переброшены по воздуху, или, что более вероятно, вывезены поездом через Россию в Северную Корею". Доклад включает в себя фотографии, опубликованные северокорейским режимом Ким Чен Ына, на которых видно сходство между ракетами использовавшимися при испытаниях и жидкостными ракетами с двигателем РД-250. "Это не предполагает, что было вовлечено украинское правительство, и не вовсе обязательно - руководители КБ "Южное" написал Эллеман в докладе IISS. "Рабочие на заводах КБ "Южное" в Днепропетровске и Павлограде были, вероятно первыми, кто пострадал от последствий экономических неудач, что сделало их восприимчивыми к эксплуатации со стороны недобросовестных торговцев, торговцев оружием и международных преступников, действующих в России, Украине и других местах". Маркетинговый отдел завода Южмаш заявил, что компания "никогда не имела прежде и не имеет никакого отношения к северокорейским ракетным программам космического или оборонного направления". А Александр Турчинов, секретарь совета по национальной безопасности и обороне Украины, использовал доклад для нападок на Москву, сказав: "Мы полагаем, что эта антиукраинская кампания была развязана российскими спецслужбами с целью скрыть их участие в северокорейских атомной и ракетной программах".