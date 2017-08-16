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опубликовано редакцией на Переводике 16.08.17 05:59
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Двигатели северокорейских ракет - это, как говорят, двигатели разработанные в советские времена и сделанные на украинском заводе

Президент Украины Петро Порошенко (второй слева) слушает объяснения во время визита на   производящее  ракетные двигатели предприятие “Южмаш” в городе Днипро (Днепропетровск), Украина, 2014 г. | MYKHAILO MARKIV / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / POOL / VIA REUTERS

WASHINGTON – Согласно докладу экспертов, опубликованному в понедельник,  недавний быстрый прогресс Северной Кореи  в  создании  ракет  большой дальности, последовал  после того, как ей  удалось получить с  завода на  Украине  разработанные в советские времена ракетные двигатели.

По словам Майкла Эллемана из Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies - IISS), ракеты, использовавшиеся в недавних северокорейских  испытаниях,  базировались на  двигателе  РД-250, созданном, в  своё время,  на заводе в городе Днепр.


В докладе утверждается,  что двигатели, возможно, были куплены  у  коррумпированных рабочих и  контрабандой доставлены в Северную Корею преступными сетями, в какой-то момент между распадом Советского Союза и  нынешним  военным кризисом на Украине.

В советское время,  РД-250 производился  на  заводе  Южмаш КБ “Южное”  в Днепре, городе, который находится в  контролируемой  сейчас  Киевом  центральной Украине, приблизительно в 150 км (80 миль) от линии фронта  с   поддерживаемыми Россией сепаратистами.

И Украина и компания Южмаш  с  возмущением  отреагировали   на статью  в  “Нью-Йорк таймс”, настаивая  на том, что Южмаш не производил  военные ракеты начиная с момента  получения  Украиной независимости и не имеет никаких связей с ядерной ракетной программой Северной Кореи.

Но сам отчет IISS не противоречит этому, предполагая, что ракетные двигатели, возможно, оставались  на  хранении  где-то  в  России  или независимой Украине, после того, как распался  Советский Союз.  

“Небольшая группа недовольных сотрудников или низкооплачиваемых охранников,  в  каком-то из хранилищ….могли  быть  соблазнены  украсть несколько дюжин двигателей кем-то из многочисленных  подпольных  торговцев оружием, криминальных  группировок  или международных  контрабандистов, действующих в бывшем Советском Союзе” говорится в  заключении экспертов.

“Двигатели (1 метр - ширина  и  меньше  2-х  метров  -  высота) могли быть переброшены по воздуху,  или,  что более вероятно, вывезены  поездом через Россию в Северную Корею”.

Доклад включает в себя  фотографии, опубликованные  северокорейским режимом Ким Чен Ына,  на  которых  видно  сходство  между  ракетами  использовавшимися при  испытаниях  и  жидкостными ракетами с двигателем  РД-250.

“Это не  предполагает, что  было  вовлечено  украинское правительство, и не  вовсе  обязательно  - руководители КБ “Южное” написал Эллеман в докладе  IISS.

“Рабочие на заводах КБ “Южное” в  Днепропетровске и Павлограде были, вероятно первыми, кто  пострадал от  последствий  экономических неудач,  что  сделало  их восприимчивыми к  эксплуатации  со стороны  недобросовестных  торговцев, торговцев  оружием и международных преступников, действующих  в России, Украине и  других местах”.

Маркетинговый отдел завода Южмаш заявил, что компания “никогда не имела  прежде и не имеет никакого отношения к северокорейским ракетным программам  космического  или  оборонного направления”.

А Александр Турчинов, секретарь совета по национальной безопасности и обороне Украины, использовал доклад  для  нападок  на Москву,  сказав: “Мы полагаем, что эта антиукраинская кампания была  развязана российскими спецслужбами  с  целью  скрыть  их участие в северокорейских   атомной и ракетной  программах”.

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теги: Северная Корея  
   
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