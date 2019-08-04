Йемен - 01 августа 2019 г.

Йемен: саудо-хуситская война

HOUTHIS STRUCK SAUDI-LED COALITION MILITARY PARADE IN ADEN. OVER 40 KILLED, INCLUDING SENIOR COMMANDERS (VIDEOS)

Хуситы нанесли ракетный удар по главной трибуне проходившего в Адене военного парада войск возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. Более 40 убитых, включая старших командиров (видео)

1 августа хуситы нанесли удар по военному параду проводившемуся возглавляемой Саудовской Аравией коалицией в южнойеменском городе Аден, убив и ранив десятки военнослужащих включая старших командиров.

Представитель хуситов, бриг. генерал Яхья Сари сказал, что удары по военному параду был нанесены с помощью БПЛА-”камикадзе” Qasef-2K и новой тактической баллистической ракеты (название и характеристики ракеты указаны не были).

«Они [войска коалиции] готовились, после этого военного парада в Адене, который был целью нанесения удара, выдвинуться к позициям армии и народных комитетов [официальный термин для сил хуситов] в провинциях Дали и Таиз», - сказал представитель.

Источники в Саудовской Аравии признали, что баллистическая ракета, запущенная хуситами, поразила главный трибуну парада. В тоже время, они утверждали, что самодельное взрывное устройство на борту БПЛА взорвалось в близлежащем полицейском участке.









По данным телеканала "Аль-Арабия", в результате нападения было убито более 40 человек. Среди жертв были - командующий силами поддержки, бриг. генерал Мунир Яфаи и другие высокопоставленные саудовские командиры.

Бриг. генерал Мунир Яфаи. Источник: Alarabiya.net

В январе прошлого года десятки бойцов и командиров, поддерживаемых Саудовской Аравией сил, были убиты или ранены в результате аналогичного нападения на военный парад в Адене. Тогда коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, ответила интенсивными воздушными ударами в районах, удерживаемых хуситами.

Новая атака, которая, вероятно, приведет к новой эскалации в Йемене, является еще одним свидетельством растущих наступательных возможностей хуситов.





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