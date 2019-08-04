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дата публикации 04.08.19 17:15
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Йемен: саудо-хуситская война

HOUTHIS STRUCK SAUDI-LED COALITION MILITARY PARADE IN ADEN. OVER 40 KILLED, INCLUDING SENIOR COMMANDERS (VIDEOS)
Хуситы нанесли  ракетный удар по главной трибуне проходившего в Адене военного парада  войск возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. Более 40 убитых, включая старших командиров (видео)

 1 августа хуситы нанесли удар по  военному параду проводившемуся возглавляемой Саудовской Аравией  коалицией в южнойеменском городе Аден, убив и ранив десятки военнослужащих   включая старших командиров.

Представитель  хуситов, бриг. генерал Яхья Сари сказал, что  удары по военному параду был нанесены с помощью БПЛА-”камикадзе”  Qasef-2K и новой тактической баллистической ракеты (название и характеристики ракеты  указаны не были).

«Они [войска  коалиции] готовились,  после этого военного парада  в Адене, который был целью нанесения удара,  выдвинуться к позициям армии и народных комитетов [официальный термин для сил хуситов] в провинциях Дали и Таиз», - сказал представитель.

Источники в Саудовской Аравии признали, что баллистическая ракета, запущенная  хуситами, поразила главный трибуну парада. В тоже время, они утверждали, что самодельное взрывное устройство на борту БПЛА  взорвалось в близлежащем полицейском участке.



По данным телеканала "Аль-Арабия", в результате нападения было убито более 40 человек. Среди  жертв были - командующий силами поддержки, бриг. генерал Мунир Яфаи и другие высокопоставленные саудовские командиры.

Houthis Struck Saudi-led Coalition Military Parade In Aden. Over 40 Killed, Including Senior Commanders (Videos)

Бриг. генерал Мунир Яфаи. Источник: Alarabiya.net

В январе прошлого года десятки бойцов и командиров, поддерживаемых Саудовской Аравией  сил, были убиты или ранены в результате аналогичного нападения на военный парад в Адене. Тогда коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, ответила интенсивными воздушными ударами в районах, удерживаемых  хуситами.

Новая атака, которая, вероятно, приведет к новой эскалации в Йемене, является еще одним свидетельством растущих наступательных возможностей  хуситов.

Houthis Struck Saudi-led Coalition Military Parade In Aden. Over 40 Killed, Including Senior Commanders (Videos)

IN VIDEO: HOUTHIS ABMUSH SAUDI-LED FORCES, BURN THEIR EQUIPMENT IN AL-DOOD MOUNTAIN AREA
Видео: в  горной области Al-Dood  хуситы устроили засаду для  войск возглавляемой Саудовской Аравией коалиции  и сожгли их технику




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теги: Йемен  
   
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