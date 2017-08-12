Саудиты, похоже, доигрались

Саудовская Аравия: йеменские хуситы угрожают нанести ракетные удары по городам королевства

Йеменские мятежники-хуситы угрожают провести ракетные атаки на города Королевства Саудовская Аравия, в связи с участием саудитов в гражданской войне в Йемене. August 9 (Asia/Riyadh)

Событие

В среду, 9 августа, заместитель представителя хуситских мятежников в Йемене, угрожал, нанести удары модифицированными ракетами по саудовским городам, если Эр-Рияд будет продолжать принимать участие в гражданской войне в Йемене. Группировка, по сообщениям, собрала разведывательную информацию о чувствительных, представляющих большое значение объектах по всей территории Саудовской Аравии. Некоторые эксперты, однако, подвергли сомнению утверждение мятежников о наличии у них ракет дальностью до 1000 км (620 миль). К тому же, Саудовская Аравия разместила у себя американскую систему ПРО MIM 104 “Патриот”, предназначенную для перехвата и уничтожения таких ракет.

Контекст

Саудовская Аравия тесно вовлечена в кровавую многостороннюю гражданскую войну в Йемене, продолжающуюся с тех пор как хуситы восстали, начав конфликт с йеменским правительством, поддержанным ведомой Саудами коалицией, в 2015 г. Приблизительно 10,000 йеменцев погибли в этой войне, а более 2.5 миллионов были перемещены. Разрушительная война также вызвала эпидемию холеры, которая до настоящего времени охватила, приблизительно, 350 000 человек.

Совет

Учитывая значительный риск террористической атаки в Саудовской Аравии, находящимся в стране рекомендуется проявлять осторожность, в любом случае, избегать общественных мест, которые считаются наиболее вероятными целями нападения (например, официальные здания, военные зоны, и т.д.), и сообщать обо всех подозрительных объектах или действиях властям.

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