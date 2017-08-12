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скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Саудиты, похоже, доигрались

Saudi Arabia: Yemeni Houthis threaten to attack Saudi cities

Саудовская Аравия: йеменские хуситы угрожают нанести ракетные удары по городам королевства


Йеменские мятежники-хуситы угрожают провести ракетные атаки на города  Королевства  Саудовская Аравия,  в связи с  участием  саудитов  в  гражданской  войне в Йемене. August 9 (Asia/Riyadh)

Событие

В  среду, 9 августа,  заместитель представителя  хуситских мятежников в Йемене,  угрожал, нанести удары модифицированными  ракетами  по саудовским  городам,  если  Эр-Рияд  будет  продолжать принимать  участие в гражданской войне в  Йемене. Группировка,  по сообщениям, собрала разведывательную информацию  о  чувствительных,  представляющих  большое значение  объектах по всей  территории  Саудовской Аравии. Некоторые эксперты, однако,  подвергли сомнению  утверждение  мятежников  о  наличии у них  ракет  дальностью до 1000 км (620 миль). К  тому  же, Саудовская Аравия разместила у себя  американскую систему ПРО  MIM 104  “Патриот”, предназначенную  для  перехвата и уничтожения таких ракет.

Контекст

Саудовская Аравия тесно  вовлечена в  кровавую многостороннюю  гражданскую войну в  Йемене, продолжающуюся  с  тех пор  как хуситы  восстали,  начав  конфликт с йеменским правительством, поддержанным ведомой  Саудами  коалицией, в 2015  г. Приблизительно 10,000 йеменцев погибли в этой войне, а  более  2.5 миллионов  были перемещены. Разрушительная война также вызвала  эпидемию  холеры, которая до настоящего времени  охватила,  приблизительно, 350 000 человек.

Совет

Учитывая значительный риск  террористической  атаки  в Саудовской Аравии, находящимся в стране рекомендуется  проявлять  осторожность,  в любом случае, избегать  общественных мест,  которые  считаются  наиболее  вероятными целями нападения (например, официальные здания, военные зоны, и т.д.), и сообщать обо всех подозрительных объектах или  действиях  властям.



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теги: Саудовская Аравия  
   
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