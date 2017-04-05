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опубликовано редакцией на Переводике 05.04.17 16:46
скаут: maximnevinosim;
 
 

Крым «вылазит» из коррупционного болота


Как обстоят дела на Украине? Коррупция, насилие, бандитизм и т.д.. Каждый день сталкиваешься с этим произволом в новостных лентах. Правда и Крым в своё время был «заражен» этими болезнями так, что казалось «лечить» российский полуостров – бесполезное занятие. Оказалось иначе.

Да, с возвращением Крыма в состав России, изменилось многое. Если не вдаваться в подробности, то сегодня из преступного мирка, который держали украинские олигархи, осталось уже малое. Нынешняя власть следит за соблюдением статей закона и «бьет по рукам» тем, кто жить по правилам так и не научился.

Хороший пример – действия местного главы Сергея Аксенова. Он регулярно обращает внимание крымских спецслужб на пресечение коррупции в регионе, и в Крыму не дают воли даже «большим игрокам». Так, собственно, и был задержан глава администрации Красноперекопска Игорь Яшин.

Так же Сергей Аксенов высказал позицию власти и, в частности, по поводу задержания по подозрению в получении взятки главы администрации города Красноперекопска Игоря Яцишина. «Хочу повторить в очередной раз: борьба с коррупцией ведётся и будет вестись постоянно, системно, жёстко и целенаправленно. Это не кампания, а часть государственной политики», — заявил Аксенов.

Так что благополучные изменения полуострова продолжаются. Сегодня Крым – это уже не коррупционное болото, где спекулируют на всём, на чем только можно. Сегодня это регион России. Там становится чище во всех смыслах этого слова.

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теги: Крым  
   
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