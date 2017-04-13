Крым становится «райским уголком» мира





Общество часто сталкивается с неуравновешенными людьми, которые ведут себя вне рамок закона. Особенно часто люди сталкиваются с этим на отдыхе. Вроде как приехал на курорт отдохнуть от суеты, а сталкиваешься с беспределом. Такую тенденцию решили вовсе исключить в Крыму.

Согласно заявлению начальника главного управления МВД России по Севастополю Василий Павлов, летом «плотность нарядов полиции будет увеличена в два раза за счет приданных сил». Акцент будет сделан на пляжной зоне, побережьях и местах массового отдыха.

При этом полицейский отметил, что такая практика применяется уже не в первый раз. График патрулирования служб правопорядка на полуострове Крым зависит от сезона и в зимний период времени, сотрудники МВД большее внимание уделяют торговым центрам, а также спальным районам.

«В этом году мы тоже получаем кадровое усиление: 126 человек из других регионов РФ. Из них 100 человек – сотрудники патрульно-постовой службы», — пояснил Павлов.

И подобная тенденция вполне оправдана. Ввиду того, что на побережье Крыма летом стекается огромное количество туристов, идея усиления в рядах полиции увеличивает гарантии, что отпуск пройдет без каких-либо эксцессов.

И можно точно признать, что Крым развивается в каждой сфере. Уровень жизни на полуострове возрастает. С этим не поспоришь – это действительно так.

Крым посещает все больше туристов, поэтому необходимо усилить патрулирование для обеспечения безопасности граждан и гостей полуострова. За последние три года, когда Крым стал частью России, резко сократилась преступность, и это говорит о прекрасной работе структур на полуострове. Долгое время, пока Крым был украинским, ему не уделялось внимания со стороны правительства, теперь все изменилось, и на полуострове все идет на лад.

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