навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
13.04.17   Редакция

Крым становится «райским уголком» мира

(0)
 
13.04.17  

Цена за газ? Лукашенко втихую подписал Таможенный кодекс ЕАЭС

(0)
 
12.04.17  

Церемония передачи Аляски

(0)
 
12.04.17   Редакция

Невидимый художник советской космической программы

(0)
 
11.04.17   Редакция

Рекс Тиллерсон говорит, что Россия должна отказаться от своего "ненадежного" союзника Сирии

(0)
 
11.04.17  

Наш ответ на любую агрессию будет свирепым. Россия и Иран не позволят Америке контролировать мир.

(0)
10.04.17   Редакция

А казалось хуже некуда: Украина пробивает коррупционное дно

(0)

последние за вчера, 12.04.17  
 
22:54  

Церемония передачи Аляски

(0)
 
22:05  

Блокбастер «Ленин и семеро китайцев»

(0)
 
21:49  

Специальный репортаж агентства Синьхуа

(0)
 
16:20   Редакция

Невидимый художник советской космической программы

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
12.04.17 19:45    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (173)
12.04.17 02:23    
Олька Просто стихи (739)
04.04.17 03:15    
Clotild Отдых (15)
04.04.17 03:14    
Clotild Немного веселья (8)
04.04.17 03:13    
Clotild физическая красота - что это такое? (33)
04.04.17 03:09    
Clotild Путин не должен уйти! (7)
04.04.17 03:08    
Clotild сказка (8)
03.04.17 18:24    
Welenti Искусство как средство мобилизации (3)
 
опубликовано редакцией на Переводике 13.04.17 13:49
скаут: maximnevinosim;
 
 

Крым становится «райским уголком» мира


Общество часто сталкивается с неуравновешенными людьми, которые ведут себя вне рамок закона. Особенно часто люди сталкиваются с этим на отдыхе. Вроде как приехал на курорт отдохнуть от суеты, а сталкиваешься с беспределом. Такую тенденцию решили вовсе исключить в Крыму.

Согласно заявлению начальника главного управления МВД России по Севастополю Василий Павлов, летом «плотность нарядов полиции будет увеличена в два раза за счет приданных сил». Акцент будет сделан на пляжной зоне, побережьях и местах массового отдыха.

При этом полицейский отметил, что такая практика применяется уже не в первый раз. График патрулирования служб правопорядка на полуострове Крым зависит от сезона и в зимний период времени, сотрудники МВД большее внимание уделяют торговым центрам, а также спальным районам.

«В этом году мы тоже получаем кадровое усиление: 126 человек из других регионов РФ. Из них 100 человек – сотрудники патрульно-постовой службы», — пояснил Павлов.

И подобная тенденция вполне оправдана. Ввиду того, что на побережье Крыма летом стекается огромное количество туристов, идея усиления в рядах полиции увеличивает гарантии, что отпуск пройдет без каких-либо эксцессов.

И можно точно признать, что Крым развивается в каждой сфере. Уровень жизни на полуострове возрастает. С этим не поспоришь – это действительно так.

Крым посещает все больше туристов, поэтому необходимо усилить патрулирование для обеспечения безопасности граждан и гостей полуострова. За последние три года, когда Крым стал частью России, резко сократилась преступность, и это говорит о прекрасной работе структур на полуострове. Долгое время, пока Крым был украинским, ему не уделялось внимания со стороны правительства, теперь все изменилось, и на полуострове все идет на лад.

статью прочитали: 70 человек

   
теги: Крым  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 