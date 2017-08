архив



опубликовано редакцией на Переводике 15.08.17 06:03 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"HIGH ALERT: North Korea moving missiles, say US" Австралия - 15 августа 2017 г. ПОЛНАЯ БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ: Северная Корея выдвигает свои ракеты на позиции, заявляют США Jamie Seidel | 15th Aug 2017 Бомбардировщик B-1B Lancer 9-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи, переброшенной с авиабазы Дайса, штат Техас, готовится к взлету на авиабазе Андерсен, Гуам, 20 июля 2017. (Tech. Sgt. Richard P. Ebensberger/U.S. Air Force via AP)) Спутники-шпионы зафиксировали выдвижение северокорейских ракет на позиции для нанесения возможного удара, США говорят, что их силы приведены в состояние полной боевой готовности. Официальные представители властных структур сообщили американским СМИ, что спутники-шпионы наблюдали перемещение северокорейской мобильной ракетной пусковой установки, и указали, что баллистическая ракета средней дальности может быть готовится к пуску. Сообщение поступило именно тогда, когда у министр обороны США Джеймс Мэттис предупредил о том, что дальнейшая эскалация может быстро привести к войне: "Да, для множества молодых солдат это означает что они могут оказаться в ситуации военного времени". Follow Strategic Sentinel

Это - очень важная фотография. На ней четко видна висящая на задней стене карта авиабазы Андерсон на острове #Guam. 6:20 PM - Aug 14, 2017 “ПРЕКРАСНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ” Государственные СМИ Пхеньяна этим утром сообщили что президент Ким Чен Ын "похвалил" свои Стратегические силы за составление "тщательно проработанного" плана по "демонстрации силы" - взять Гуам в “огненное кольцо”.

"[Стратегические] Ядерные силы КНДР сильны своей отвагой, и никто не сможет предугадать их мощь из-за того что данные полета и самой баллистической ракеты Hwasong-12 [были] обнародованы дома и за границей". Ким сказал, что он "ещё немного посмотрит" на поведение Вашингтона, но он примет "важное" решение, если США продолжат свои "чрезвычайно опасные, опрометчивые действия". "Американские империалисты сами попались в капкан из-за своей безрассудной конфронтационной политики военного шантажа... (но) он ещё понаблюдает немного за безрассудным и глупым поведением янки, переживающих неприятности каждую минуту их никчемной жизни" говорится в сообщении. "В случае, если наш демонстрационный пуск пройдет как запланировано, то, учитывая что США становятся все более безрассудными, это будет самый восхитительный исторический момент, когда ракетчики Hwasong сдавят янки их глотки и приставят нож к их шеям".

“ОБСТАНОВКА ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ” Этим утром Мэттис сказал репортерам в Вашингтоне, что ситуация может перерасти в войну "очень быстро". Он сказал, что все может быть определено "в течение минут", если выяснится, что ракета, запущенная из Северной Кореи, может поразить Гуам. Соединенные Штаты "уничтожат" всё что угодно, если они увидят, что это направляется в сторону американской земли. Если ракеты будут выпущены по американским базам: "Я думаю, если они выстрелят по США, то всё это перерастет в войну очень быстро... Да, если они стреляют в нас, это называется война". И добавил: "Если они стреляют в Соединенные Штаты, то, я полагаю, они нападают на Соединенные Штаты. Если они делают это, то игра начата". Описание: женщины Северной Кореи собрались в Пхеньяне 14 августа 2017, чтобы выразить поддержку заявлению правительства критикующему санкции ООН против страны. (AP) Северная Корея сегодня повторила предыдущие утверждения, что ее план состоит в том, чтобы запустить ракеты таким образом чтобы они упали в океане "вблизи" Гуама, а не на самом Гуаме. США заявили, что это было бы недопустимой провокацией. Мэттиса спросили, какой ответ США дадут такому “вблизи”: "Вы не можете предсказать все виды решений заранее", сказал он. "Происходит масса вещей. Есть союзники, с которыми мы консультируемся... Мне нужна определенная степень многозначности по этому вопросу". Комментарии Мэттиса поступили после того, как он и госсекретарь Рекс Тиллерсон написали в статье-мнении в Wall Street Journal, что Америка не имеет "никакого интереса" к смене режима в Пхеньяне или к ускоренному воссоединению двух Корей, и подчеркнули важность дипломатического решения кризиса.

ПРАЗДНИЧНЫЙ СПЕКТАКЛЬ? Сегодня в Северной Корее праздничный день (День Освобождения Отечества - отмечающий окончание Второй мировой войны). Предыдущие ракетные пуски были сделаны с таким расчетом, чтобы совпасть с подобными календарными событиями, чтобы максимизировать пропагандистское воздействие на внутреннюю аудиторию. В другом заявлении, сделанным этим утром, КНДР раскритиковала запланированные американо-южнокорейские военные учения "Freedom Guardian" , намеченные на 21 августа. "Неважно, что они там вещают о "ежегодных, регулярных и оборонительных учениях", они не могут скрыть опасность внезапного начала войны", говорится в заявлении. "Если какой-либо случайный инцидент произойдет, пусть непреднамеренно, и уже невозможно будет предотвратить войну. Что имеет значение,так это то, что, когда вторая Корейская война вспыхнет, то это будет ядерная война".



