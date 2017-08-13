Ответ полякам об их роли во Второй мировой Черчилль написал заранее

Нашему МИДу нужно выслать в Варшаву мемуары великого английского политика



Максим Кустов

Советский Союз вместе с Германией «значительно поспособствовал» началу Второй мировой войны. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский. «Необходимо помнить, что Советский Союз значительно поспособствовал развязыванию Второй мировой войны и вторгся в Польшу наряду с Германией. Таким образом, он также ответственен за начало Второй мировой», — сказал Ващиковский. По его словам, СССР участвовал во Второй мировой войне «в своих интересах», поскольку сам был жертвой немецкой агрессии.

Кто бы мог подумать – Советский Союз воевал в своих интересах. А в чьих еще интересах ему надо было воевать? Так уж получилось, что заодно лишила Красная армия поляков немецкого генерал – губернаторства и «высокого» звания недочеловеков. Да еще прирезал Сталин к Польше изрядный кусок Германии. Теперь «благодарные» поляки с нашими памятниками с упоением воюют.

Сразу вспоминаются бессмертные строки: «…Немцы были не единственными хищниками, терзавшими труп Чехословакии. Немедленно после заключения Мюнхенского соглашения 30 сентября польское правительство направило чешскому правительству ультиматум, на который надлежало дать ответ через 24 часа. Польское правительство потребовало немедленной передачи ему пограничного района Тешин. Не было никакой возможности оказать сопротивление этому грубому требованию.

Героические черты характера польского народа не должны заставлять нас закрывать глаза на его безрассудство и неблагодарность, которые в течение ряда веков причиняли ему неизмеримые страдания. В 1919 году это была страна, которую победа союзников после многих поколений раздела и рабства превратила в независимую республику и одну из главных европейских держав.

Теперь, в 1938 году, из-за такого незначительного вопроса, как Тешин, поляки порвали со всеми своими друзьями во Франции, в Англии и в США, которые вернули их к единой национальной жизни и в помощи которых они должны были скоро так сильно нуждаться. Мы увидели, как теперь, пока на них падал отблеск могущества Германии, они поспешили захватить свою долю при разграблении и разорении Чехословакии. В момент кризиса для английского и французского послов были закрыты все двери. Их не допускали даже к польскому министру иностранных дел. Нужно считать тайной и трагедией европейской истории тот факт, что народ, способный на любой героизм, отдельные представители которого талантливы, доблестны, обаятельны, постоянно проявляет такие огромные недостатки почти во всех аспектах своей государственной жизни. Слава в периоды мятежей и горя; гнусность и позор в периоды триумфа. Храбрейшими из храбрых слишком часто руководили гнуснейшие из гнусных! И все же всегда существовали две Польши: одна из них боролась за правду, а другая пресмыкалась в подлости…»

Можно, конечно, как сейчас принято у сторонников тотального покаяния от имени СССР и Красной Армии, назвать автора этих строк «коммунистическим фальсификатором», «сталинистом», «уличить» в том, что он – «совок» с имперским мышлением и т. д. Если бы это был… не Уинстон Черчилль. Вот уж кого-кого, но этого политического деятеля трудно заподозрить в симпатиях к СССР.

Может возникнуть вопрос: а зачем вообще Гитлеру понадобилось дарить Польше Тешинскую область? Дело в том, что когда Германия предъявила Чехословакии требование передать ей населенную немцами Судетскую область, ей подыграла Польша. В самый разгар Судетского кризиса 21 сентября 1938 года Польша предъявила Чехословакии ультиматум о «возвращении» ей Тешинской области. 27 сентября последовало повторное требование. Был создан комитет по вербовке добровольцев в корпус вторжения. Организовывались вооруженные провокации: польский отряд перешел границу и вел двухчасовой бой на чехословацкой территории. В ночь на 26 сентября поляки совершили налет на станцию Фриштат. Польские самолеты ежедневно нарушали чехословацкую границу.

Вот за это немцам Польшу и пришлось вознаграждать. Союзнички по разделу Чехословакии, как-никак. Через несколько месяцев настал черед: «той самой Польши, которая всего полгода назад с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства».

После этого поляки с неподражаемой искренностью возмущаются тем, что СССР посмел в 1939 году покуситься на территорию, которую Польша захватила в 1919–1920 годах. Заодно уж «жадная гиена», она же один из «хищников, терзавших труп Чехословакии» (все претензии за грубоватую точность этого определения следует адресовать ужасно нетолерантному и неполиткорректному Уинстону Черчиллю) додумалась ролью своего благодетеля СССР во Второй мировой возмущаться.

Можно им в ответ мемуары британского премьера выслать, пусть польские дипломаты читают и англичанам возмущенное заявление готовят.

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