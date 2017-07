архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 01.08.17 06:56 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Zero Hedge”,

"US Military Establishment Study Admits The American Empire Is "Collapsing"" Глобальная сеть - 19 июля 2017 г. Имперская гордыня US Military Establishment Study Admits The American Empire Is "Collapsing"

В отчете американского военного института признаётся, что Американская империя “рушится” by Tyler Durden Jul 19, 2017 Authored by Darius Shatahmasebi via TheAntiMedia.org, В своем отчете о проведенном недавно исследовании, сотрудники американского военного института, пришли к заключению, что возглавляемый Соединёнными Штатами мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, “приходит в негодность” и может даже “обрушиться”, в то время как США продолжают терять свои позиции “верховенства” в международных делах. “Короче говоря, то статус-кво, которое было создано и взлелеяно американскими стратегами после Второй мировой войны и которое, в течение многих десятилетий, было основной “позицией” для Министерства обороны, не просто приходит в негодность, но и может, на самом деле, обрушиться” - говорится в докладе. Отчет, опубликованный в июне военным Институтом Стратегических исследований Колледжа армии США, оценил подход Министерства обороны (DOD) к оценке степени риска на всех уровнях стратегического планирования Пентагона. Исследование поддерживалось и спонсировалось Директоратом стратегического планирования и политики армии США; Объединённым штабом, J5 (отделение стратегии и политики); Офисом заместителя министра обороны по развитию вооруженных сил и стратегии; и армейским Офисом управления учебными программами. Имперская гордыня Как объяснил Натан Фрайер, директор проекта и основной автор отчета, США и их министерство обороны “спотыкаясь, проходят через период гиперконкуренции”. С точки зрения Фрайера текущий период омрачен ожесточенными битвами за получение позиционного преимущества на многих уровнях - национальных, межнациональных, или интернациональных. Фрайер объясняет, что неспособность Америки справиться [с соперниками] является результатом “гордыни”, термин, напоминающий об “Imperial Hubris” (Имперская гордыня), книге Майкла Шуера, бывшего главы отделения ЦРУ, занимавшегося Бин Ладеном. “Imperial Hubris” также напомнила США о весьма скандальных , связанных с чрезвычайно завышенной самооценкой причинах поражения в войне с терроризмом (“Hubris”, согласно словарю Merriam-Webster, означает “преувеличенная гордость или уверенность в себе”). Официально, отчет не представляет Пентагон, хотя он действительно излагает “коллективную мудрость” тех, с кем консультируются – включая многих официальных представителей Пентагона и известные мозговые центры, такие как Американский институт предпринимательства, Центр стратегических и международных исследований (CSIS), RAND Corporation и Институт исследования войны. Тем не менее, отчет включает в себя консультации с ключевыми агентствами через Минобороны и Вооруженные силы и призывает американское правительство больше инвестировать в разведку, улучшение пропаганды посредством “стратегического манипулирования” общественным мнением, и в “многофункциональные и более гибкие” американские вооруженные силы. В отчете говорится: “В то время, как лидеры США от обеих политических партий последовательно придерживались принципа обеспечения американского военного превосходства над всеми государствами, потенциальными соперниками, пост-”превосходственная” действительность требует наличия более многофункциональной и более гибкой группы войск, которая может генерировать преимущества и возможности в самом широком диапазоне военных потребностей. Для американского политического руководства поддержание военного превосходства сохраняет максимальную свободу действий … Наконец, это дает возможность американским лидерам, принимающим решения людям, находящимся в тени огромной американской военной мощи и подразумеваемом обещании неприятных последствий, если эта мощь будет “спущена с поводка”, диктовать или оказывать значительное влияние на результаты международных дебатов”. Исследование, проводившееся в течение целого года, пришло к заключению, что МО должно отказаться от своих устаревших определений рисков и изменить описание, определение, оценки и взаимосвязи стратегических уровней рисков и основанном на этих рисках выборе. Как заметил журналист-исследователь Нафиз Ахмед - это те самые стратегии, которые в первую очередь привели Соединенные Штаты к ослаблению их мощи. Дальнейшее следование этим обанкротившимся стратегиям только обострит проблемы и продемонстрирует отказ Америки сдаться без боя. Вина возлагается на сопротивляющиеся государства По словам Фрайера и его команды, опасности, угрожающие в настоящее время США, исходят не только от таких стран как Россия и Китай (и даже - Северная Корея и Иран), но также и от усиливающихся рисков возникновения процессов типа “Арабской весны”, которые потенциально могут произойти в любой точке мира. Здесь кое-кто мог бы задаться вопросом - тогда почему США решили поддержать многие из этих событий, и даже к большой выгоде известных джихадистских движений, которые уже существовали в них?. Ахмед также проницательно указывает на то, что авторы отчета, на самом деле не приводят никаких доказательств своих утверждений, что такие страны как Россия являются подлинной угрозой национальной безопасности Америки, кроме того факта, что эти страны стремятся преследовать свои собственные основные интересы – как и большинству стран следовало бы делать (в пределах разумного, конечно). Согласно отчету, Иран и Северная Корея не являются “ни продуктом, и не удовлетворены, современным мировым порядком… они намереваются, как минимум, разрушить контролируемый Соединёнными Штатами порядок и получить то, что, как они считают, является их законной сферой влияния. Они также решили заменить (в местном масштабе) этот “старый” порядок новым набором правил, продиктованных ими самими”. Примечательно, что отчет не причисляет Иран и Северную Корею к ядерным угрозам (как это часто утверждает традиционная неоконсервативная пропаганда), а говорит о них просто как об ощутимой угрозе ведомому американцами мироустройству. Отчет также указывает на то, что структура международных отношений была переформатирована способами, которые являются “неблагожелательными, а часто и “враждебными” американскому лидерству. Например, “резкий количественный рост, распространение, диверсификация, и атомизация эффективного анти-американского сопротивления”. В основе этой новой международной реструктуризации лежит, по видимому, “возобновившееся, хоть и в измененной форме, соревнование великих держав”. Согласно отчету, США не подготовлены ко всем этим обстоятельствам, и документ пытается предоставить Соединённым Штатам методическую помощь в том как надо иметь дело с этими появляющимися сценариями. Во всей серьезности враждебность по отношению к американским военным появилась не из ниоткуда – это совершенно понятное следствие наглого высокомерия правящих кругов Америки и их непрерывного вмешательства в дела иностранных государств, которые создали им много противников, не готовых более прогибаться перед американскими интересами. Проигрывая пропагандистскую войну На своем сайте Renegade Inc Нафиз Ахмед также отмечает что “гипер-взаимосвязанность и милитаризация информации, дезинформация и расчеловечивание”, которые фиксируют исследователи, ведут к бесконтрольному распространению информации. В результате Пентагон сталкивается с “неизбежным сведением на нет секретности и скрытности действий”. “Широкий бесконтрольный доступ к технологиям, который большинство людей теперь считают само собой разумеющимся, быстро размывает существовавшие ранее преимущества дискретных, секретных или скрытых действий или операций … В конце концов, высокопоставленные военные должны будут исходить из того, что вся военная деятельность - от незначительных тактических передвижений до больших военных операций, с какого-то момента будет происходить абсолютно открыто”. Эта информационная революция, в свою очередь, приведёт к “полному развалу традиционных структур власти … подпитываемого и/или ускоряемого гипер-взаимосвязанностью информационных структур и очевидным упадком и возможным разрушением статус-кво, сформировавшегося после Холодной войны ”. “Плохие факты” Одними из самых опасных факторов риска возникновения общественных беспорядков и массовой дестабилизации являются, как утверждается в отчете, различные категории фактов. Кроме очевидной категории “беспочвенных (т.е. без каких бы то ни было фактов) утверждений”, определяемых как информация, которая ставит под сомнение “объективную правду”, другие категории включают в себя реальные факты, которые, однако, наносят ущерб глобальной репутации Америки. “Неудобные факты” - это информация содержащая “детали, которые косвенно, подрывают законную власть и разрушают отношения между правительством и гражданами”, например факты, которые показывают, как государственная политика коррумпирована, некомпетентна или недемократична. “Опасные факты” - информация относящаяся, в основном, к утечкам в сфере национальной безопасности, от таких разоблачителей как, например, Эдвард Сноуден или Брэдли Мэннинг, “раскрывающих совершенно секретную, чувствительную или конфиденциальную информацию, которая может использоваться, чтобы форсировать реальную потерю тактического, оперативного или стратегического преимущества”. “Токсичные факты” - информация содержащая реальные факты, но раскрываемые “вне контекста” и поэтому отравляющие “важный политический дискурс”. Такая информация рассматривается как являющаяся самым мощным средством в провоцировании общественных беспорядков, потому что: “… фатально ослабляет фундаментальную безопасность на международном, региональном, национальном, или персональном уровне. Действительно, токсичные факты являются самым надежным способом спровоцировать вирулентную нестабильность и напряженность, национальную, межнациональную, локальную или трансграничную”. Короче говоря, исследователи из американского армейского колледжа полагают, что распространение “фактов”, ставящих под сомнение легитимность Американской империи, является мощным фактором её упадка. Не реальные действия Империи, на которые указывают такие факты, а именно распространение этих “фактов” . “Тревожный звонок” Хотя по всему отчету часто и густо разбросано слово “приспосабливаться”, совершенно ясно что США не готовы приспосабливаться вообще, и единственный способ, которым они могут решать свои проблемы, состоит в том, чтобы в первую очередь усилить самые источники названных проблем. Если единственный инструмент, который имеют США - это молоток, то все проблемы становятся похожи на гвозди. Чем больше проблем встает перед Соединенными Штатами, тем больше гвоздей, как они понимают, нужно “забить по самую шляпку”. В то время как кое-кто может нахваливать отчет, в котором исследователи из США признали статус Америки как умирающей державы, правда состоит в том, и это продемонстрировано в отчете, что США не сдадут своих позиций в глобальных делах без борьбы. Как говорится в отчете, реальность этого вырисовывающегося краха не должна рассматриваться как пораженчество, а скорее, как “тревожный звонок”. Возьмите сирийский конфликт, например. Чем больше мест освобождают вооруженные силы Асада, тем больше беженцев возвращается домой, и тем больше проводится концертов. Сирия, Россия и Иран добились этих огромных успехов даже перед лицом прямого американского вмешательства – и тем не менее США все еще отказываются уйти из страны Независимо от преступлений, совершенных поддерживающими Асада силами, если конечная цель состояла в том, чтобы уменьшить страдания народа Сирии и закончить войну, то США должны признать поражение и уйти, — особенно, после того как халифат ИГИЛ будет полностью уничтожен. Но США не уйдут, и по сообщениям, они рассматривают возможность ещё большего своего участия в делах истерзанной войной страны. США знают, что они находятся на грани краха, но отказываются “уйти” мирно. С точки зрения власть имущих, пока Американский “молоток” способен “забить” любой “гвоздь” сопротивления, он будет продолжать быть лидером в международных отношениях. Но, как ясно указывается даже в самом отчете, Америка оказалась в этом положении, в первую очередь, из-за своей собственной гордыни. В данном контексте отчет несколько противоречив, и только ещё больше поощряет Соединенные Штаты провоцировать дальнейшую враждебность со стороны притесняемых игроков на мировой арене. Продолжение применения и наращивание усилий при применении таких методов является полностью бессмысленным, но продолжает быть дежурной мантрой американской военной машины.

статью прочитали: 68 человек Комментарии Материалы по теме DW-WORLD.DE - Комментарий: Чем ответит Путин на санкции США Вашингтон официально объявил Кремлю холодную войну, последствия которой будут масштабными не только для России, но и для всего мира, пишет Константин Эггерт в комментарии для DW. Вашингтон официально объявил Кремлю холодную войну, последствия которой будут масштабными не только для России, но и для всего мира, пишет Константин Эггерт в комментарии для DW. читали: 4092 , обсуждали: 2 читать далее ВПК - Драйверы большой войны – Где, по вашему мнению, полыхнет? – Думаю, что возможно возникновение двух очень серьезных войн: на корейском полуострове и с Ираном....







читали: 2759 читать далее