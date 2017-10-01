Эксперт из РУДН попытался объяснить популярность киноленты о возвращении Крыма в состав РФ

Разговоры о том, что «Крым» является одним из самых ожидаемых фильмов, ходили достаточно давно. Ажиотаж был, мягко говоря, нешуточный. И вот в четверг, 28 сентября, по всей России стартовал кинопоказ. Фильм не разочаровал. «Крым» практически сразу вырвался в лидеры российского кинопроката, собрав в первый же день более 25 миллионов рублей. Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк поделился своим мнением по поводу такой популярности фильма с корреспондентом издания «Экономика сегодня».





По мнению Никиты Данюка, данная кинолента в любом случае интересна российскому зрителю. Эксперт считает, что основной причиной этого является тот факт, что возвращение полуострова Крым в состав Российской Федерации стало объединяющим фактором для всех граждан нашей страны. Помимо этого, как отмечает Данюк, это событие и по сей день вызывает у россиян гордость за свою родину. Также возвращение Крыма продемонстрировало, что Россия является сильной страной и готова защищать свои интересы и своих граждан, как это было в данном случае.





В то же время, как заявил Никита Данюк, повышенный интерес может быть вызван ещё и тем, что сам процесс возвращения прошёл очень быстро. Многие из-за этого просто не могли разобраться, что именно произошло, и что могло случиться, если бы этого не было. Сейчас же все понимают, что полуостров ждала судьба Луганской и Донецкой народных республик, которые до сих пор страдают от действий Киева. Так что многим просто интересно узнать, как именно проходил процесс возвращения полуострова в состав России.





Стоит ответить, что кинолента режиссера Алексея Пиманова за первый же уик-энд собрала, по данным ЕАИС, более 122 миллионов рублей. Такая цифра говорит о том, что интерес россиян к фильму увеличивается с каждым днём. По всей видимости, важную роль в популярности фильма сыграла самая продуктивная реклама, а именно отзывы тех, кто уже успел посмотреть кино. Стоит признать, что именно совет друга или родственника, а не трейлер, скорее сподвигнет человека посетить кинотеатр.





Никита Данюк также заявил, что на популярность «Крыма» не повлияли и попытки украинской прессы дискредитировать фильм. В СМИ Незалежной появлялись различные фейковые новости на тему того, что кинолента в итоге окажется провальной, ну и так далее. Эксперт отмечает, что киевским властям просто не нужно, чтобы всплыла вся правда о тех событиях 2014 года.





Кинофильм «Крым» был снят по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу. При этом известно, что лента была одобрена лично главой государства Владимиром Путиным. В фильме рассказывается история двух молодых людей, которые только познакомились, но уже оказались в гуще событий, связанных с возвращением полуострова. Что интересно, молодой человек является жителем Севастополя и поддерживает происходящее на его родном полуострове, а вот девушка, киевлянка, наоборот считает это всё актом агрессии со стороны России.





В конце беседы Никита Данюк добавил, что подобные картины должны появляться. В первую очередь потому, что люди должны знать правду о тех событиях, которые произошли в 2014 году. Во-вторых, по мнению эксперта, важно, чтобы граждане узнали, с чего вообще начался вооруженный переворот на Украине, последствия которого мы можем наблюдать до сих пор.

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