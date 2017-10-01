Украинские рыбаки, спасённые русскими военными моряками, уже скоро год терпят бедствие на Крите

Эта новость относится к разряду тех, о которых не то что писать, а даже слышать не хочется – хочется спрятаться и не знать, что подобное происходит рядом с нами. Но это лишь на несколько мгновений. Потом понимаешь, что, кроме нас никто ничего не сделает – потому что не сможет или потому что не хочет…

С ноября прошлого 2016 года в порту городка Палеохора на юге Крита в регионе Ханья пришвартовано рыбацкое суденышко. Вид его сразу возрождает в мозгу мысли о корабле-призраке и привидениях, живущих на нем. Или о кораблекрушении и несчастных робинзонах, или о тюрьме…

Но, пожалуй, даже в тюрьме осужденные имеют больше прав и живут лучше, чем семеро несчастных, забытых всеми, даже греческим правосудием.

Подобные суденышки часто встречаются греческой береговой охране, именно с контрабандой сигарет и именно украинские судна. Но обычно после 10-20 дней оформления дела и ареста груза суденышки вместе с командой отпускают. А еще обычно ими всеми занимаются маститые адвокаты – ведь это только в исторических фильмах контрабандисты – одиночки-романтики, полагающиеся на судьбу, а сейчас это хорошо налаженный бизнес.

Причем, бизнес, в котором в выигрыше многие, но не исполнители – не моряки, перевозящие груз, зачастую даже и не знающие – куда и кому, а может, и не знающие, что в контейнерах…

Так вот и в нашем случае – в ноябре прошлого года украинское рыболовецкое судно «RS-300 097» потеряло управление в нейтральных водах Средиземного моря. На сигнал SOS на помощь пришло российское военное судно «Вице-адмирал Кулаков». И вот это один из моментов, почему несчастные украинские моряки оказались не нужны своим.

Спасение оказалось началом кошмара. А заодно и началось цепи странностей. Российское министерство обороны сообщило о том, что украинское судно «RS-300 097», согласно тому, что сообщил его капитан, совершало рейс из Черногории в Ливан, из-за поломки южнее Крита потеряло управление, два дня спустя к нему на помощь после сигнала бедствия пришел российский военный корабль. Ни одного другого судна в спасательной операции не участвовало.

В сообщении же греческого министерства судоходства от 27 ноября 2016 года говорилось о том, что «украинское судно RS-300 No 97 под украинским флагом с 7 членами команды на борту доставлено на буксире в порт Палеохоры». И все. И ни слова о российском военном судне и спасательной операции, о сигнале бедствия. Видео спасательной операции, записанное российскими моряками, можно посмотреть в конце статьи.

Ну, это-то как раз понятно – это высокая политика. И представитель МИДа Украины на вопрос журналистов наморщив носик ответила, что МИД Украины не оповещен о подобном случае и, скорее всего, российское Министерство Обороны представляет все не так, как есть на самом деле. Тем самым стало понятно, что официальные представители родной страны вряд ли будут принимать горячее участие в судьбах своих граждан. Как было уже не раз.

Дальше – обычная история – в трюмах обнаружен крупный груз – сигареты, около 10 миллионов пачек. Скорее всего, контрабандные – указано на них табачная фабрика SEKAP из греческого города Ксанти, принадлежащая известному греко-российскому бизнесмену Ивану Саввидису. Так ли это на самом деле или сигареты произведены не там, а просто наклеены этикетки – до сих пор неизвестно.

Представители фабрики провели собственное расследование и поспешили объявить о своей непричастности, власти не предъявляют им никаких претензий – то ли боясь потерять расположение магната, то ли надеясь сорвать еще больший куш, а может, в надежде все-таки отыскать тех, кому груз предназначался и пресечь контрабандный путь. Но это, скорее, из области сказок – в наше время политика и бизнес черного рынка прекрасно ладят.

История, конечно, запутанная и странная, но к сожалению, нам с вами на данный момент совершенно не представляется возможным докопаться до сути. В любом случае понятно одно – платят за всю эту историю как раз те, кто не несет никакой вины, кроме того что рискует жизнями за гроши для того, чтобы накормить семьи.

И вот тут – самое главное – эти семеро мужчин до сих пор терпят бедствие – не два дня, не пару месяцев – а скоро вот уже год. Они до сих пор не знают, что с ними будет – следствие находится в фазе предварительного расследования (почти год!). Живут они прямо на палубе и на мостике, везде развешаны – уже не одежда, а лохмотья.

Может, им и повезло, что оказались они на гостеприимном Крите – одна из местных таверн кормит их раз в сутки бесплатно после закрытия, часов в 11-12 вечера. А что будет зимой, когда туристический сезон иссякнет и таверна закроется? Местные жители кто может и чем может помогает, грекам вообще исторически понятны и близки моряки, терпящие бедствие – еще со времен Одиссея…

Мы можем бросить клич и люди откликнутся – и это ведь здорово, что во время кризиса люди остаются людьми, несмотря на трудности (а может, и благодаря им) проявляют жалость. Это здорово в плане сплочения людей, но этого очень мало для несчастных семи моряков. Никто не знает, сколько еще им сидеть у моря и ждать изменения погоды в греческом правосудии, когда решится их судьба. А тем временем, среди них есть такие, кому срочно нужны лекарства. Мало того, у них элементарно уже нет одежды, нижнего белья…

Наши с вами соотечественники, живущие на Крите, попытались связаться с организацией «Врачи без границ» для того, чтобы достать или хотя бы выписать по льготным ценам лекарства. Но ответа пока нет.

Эти моряки как живое напоминание о том, что в любой момент может произойти что угодно и каждый из нас зависит лишь от доброты других людей. Они ждут помощи. Необходима одежда – от нижнего белья до теплой одежды больших размеров, обувь 45-46 размера, лекарства. Давайте задумаемся – может, мы с вами знаем, как и кто может помочь этим людям.

Если у кого-то есть такая возможность, пишите в редакцию, а мы свяжем вас с волонтерами в Афинах и на Крите.

Здесь видео спасательной операции, выложенное в интернет:

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