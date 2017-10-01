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опубликовано редакцией на Переводике 01.10.17 20:25
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Может ли ПТРК TOW уничтожить русскую Армату?

Новый российский  танк T-14 Армата был разрекламирован  как супертанк, способный превратить  любого  противника в  пыль.  Того  противника,  кто  ещё  не  был  уже  разбит  вдребезги  до  того

Harold C. Hutchison


Новый российский  танк T-14 Армата был разрекламирован  как супертанк, способный стереть  любого  противника в  порошок.  Того,  кто  ещё  не  был  уже  разбит  вдребезги  до  того

Однако,  когда дело доходит до российского оружия, всегда  возникает  вопрос: а  может  это  просто жульническая  реклама?

В  прошлом,  перед операцией "Буря в пустыне", по  поводу российского танка  Т-72 также  была  развернута  подобная  шумная  кампания. Но к тому времени, когда Кувейт был освобожден, на  полях  боев  осталось  достаточно  много  сожженных  T-72, чтобы опровергнуть  миф  о  его непобедимости.

Russian T-14 Armata. Wikimedia Commons photo by Vitaly V. Kuzmin.

Большая  часть  сегодняшних  восторгов  по  поводу  Арматы   крутится  вокруг  его  системы активной защиты  и  активно-реактивной брони. Очевидно  что  такая  система  может  сделать  многие  противотанковые ракеты  бесполезными, так как  она  будет или сбивать  их  собственными мини-ракетами, или  уводить  их  в  сторону  от  танка  или, используя  реактивную броню,  нейтрализовать боеголовку.

Но в  статье National Interest утверждается, что  противотанковый ракетный комплекс (ПТРК)  BGM-71 ТOW  (запускаемый  из контейнера, прицеливаемый  оптически и управляемый  по проводам (отсюда и аббревиатура TOW — Tube-launched, Optically-sighted, Wire-guided), может  быть смертоносным  оружием  в  противостоянии с  Арматой.  Эта  классическая система используется  американскими силами с 1970 г.

В то время  как  активная  защита  Арматы   потенциально может  противостоять большинству  модификаций (где   используются обычные  противотанковые  боевые части),  модификация  ТOW  BGM-71F 2B  может  быть в состоянии  поразить Армату.

Парашютист-десантник роты D, 2-го  батальона, 503-го пехотного полка, 173-й  воздушно-десантной бригады производит пуск ракеты ТOW  на  учениях  с  боевыми стрельбами  в   Drawkso Pomorskie, Польша, как часть операции Atlantic Resolve,  19 августа. (U.S. Army photo by Spc. Hector Membreno)

По  данным  Designation-Systems.net,  ракета  TOW  BGM-71F 2B  поражает  танк  не  в  боковую проекцию,  а   летит  над  ним  и  выпускает  два   заряда типа  “ударное ядро” в,  как  правило,  самое слабое место  -  верхнюю,  наименее  бронированную часть  танка. Заряды  взрываются и  повреждают  или  уничтожают  танк  противника.

В настоящее время,  в  производстве  находится беспроводная  модификация версия -  TOW 2B Aero.

В пользу TOW  говорит  и  тот  факт,  что  этот  комплекс может быть развернут на,  практически,  любом  наземном  транспортном  средстве  — от HMMWV до боевой машины пехоты  M2/M3 Брэдли. Кроме того, Россия, по сообщениям,  в состоянии произвести  только  весьма  ограниченное число танков T-14 Армата.

Короче говоря, в  какой-то  момент  Россия может  обнаружить,  что  хваленые  Арматы,  как  когда-то  T-72, не  оправдывают  возложенных  на  них   надежд.

US TOW MISSILE VS RUSSIAN ARMATA TANK || WARTHOG 2017


статью прочитали: 4 человек

   
теги: оружие  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  17.09.2017 07:37  
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