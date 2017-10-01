Может ли ПТРК TOW уничтожить русскую Армату?

Новый российский танк T-14 Армата был разрекламирован как супертанк, способный превратить любого противника в пыль. Того противника, кто ещё не был уже разбит вдребезги до того

Harold C. Hutchison





Новый российский танк T-14 Армата был разрекламирован как супертанк, способный стереть любого противника в порошок. Того, кто ещё не был уже разбит вдребезги до того

Однако, когда дело доходит до российского оружия, всегда возникает вопрос: а может это просто жульническая реклама?

В прошлом, перед операцией "Буря в пустыне", по поводу российского танка Т-72 также была развернута подобная шумная кампания. Но к тому времени, когда Кувейт был освобожден, на полях боев осталось достаточно много сожженных T-72, чтобы опровергнуть миф о его непобедимости.

Russian T-14 Armata. Wikimedia Commons photo by Vitaly V. Kuzmin.

Большая часть сегодняшних восторгов по поводу Арматы крутится вокруг его системы активной защиты и активно-реактивной брони. Очевидно что такая система может сделать многие противотанковые ракеты бесполезными, так как она будет или сбивать их собственными мини-ракетами, или уводить их в сторону от танка или, используя реактивную броню, нейтрализовать боеголовку.

Но в статье National Interest утверждается, что противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) BGM-71 ТOW (запускаемый из контейнера, прицеливаемый оптически и управляемый по проводам (отсюда и аббревиатура TOW — Tube-launched, Optically-sighted, Wire-guided), может быть смертоносным оружием в противостоянии с Арматой. Эта классическая система используется американскими силами с 1970 г.

В то время как активная защита Арматы потенциально может противостоять большинству модификаций (где используются обычные противотанковые боевые части), модификация ТOW BGM-71F 2B может быть в состоянии поразить Армату.

Парашютист-десантник роты D, 2-го батальона, 503-го пехотного полка, 173-й воздушно-десантной бригады производит пуск ракеты ТOW на учениях с боевыми стрельбами в Drawkso Pomorskie, Польша, как часть операции Atlantic Resolve, 19 августа. (U.S. Army photo by Spc. Hector Membreno)

По данным Designation-Systems.net, ракета TOW BGM-71F 2B поражает танк не в боковую проекцию, а летит над ним и выпускает два заряда типа “ударное ядро” в, как правило, самое слабое место - верхнюю, наименее бронированную часть танка. Заряды взрываются и повреждают или уничтожают танк противника.

В настоящее время, в производстве находится беспроводная модификация версия - TOW 2B Aero.

В пользу TOW говорит и тот факт, что этот комплекс может быть развернут на, практически, любом наземном транспортном средстве — от HMMWV до боевой машины пехоты M2/M3 Брэдли. Кроме того, Россия, по сообщениям, в состоянии произвести только весьма ограниченное число танков T-14 Армата.

Короче говоря, в какой-то момент Россия может обнаружить, что хваленые Арматы, как когда-то T-72, не оправдывают возложенных на них надежд.

US TOW MISSILE VS RUSSIAN ARMATA TANK || WARTHOG 2017



