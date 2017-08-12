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опубликовано редакцией на Переводике 12.08.17 18:04
скаут: Miroslav;
 
 

В Кремле открыто высмеивают Дональда Трампа

В Москве разочарование действиями Дональда Трампа на международной арене неуклонно растет. Ожидаемая разрядка в отношениях двух держав так и не наступила, а Кремль все больше и больше склоняется к тому, чтобы окончательно поставить крест на возлагаемых ранее на главу Белого дома надеждах. Соответствующую точку зрения высказали в популярном американском издании Foreign Policy.

На фоне высылки американских дипломатов из России, госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что это не лучший способ взаимодействия в сложившейся ситуации, так как дальнейшее ухудшение двусторонних отношений между державами ни к чему хорошему не приведет. Также Тиллерсон подчеркнул, что из-за «одной единственной проблемы» не следует разрывать дипломатические отношения.

Стоит отметить, что о полном разрыве дипломатических отношений речи и не идет. Более того, Москва всегда открыта к диалогу, как уже неоднократно подчеркивал глава российского государства Владимир Путин. Однако же, небезосновательно Foreign Policy пишет, что после того, как Дональд Трамп подписал закон о дополнительном введении санкций против России, в Москве к нему стали относиться с «едким сарказмом». Иными словами коллеги в Кремле перестали воспринимать его всерьёз.

В частности, издание приводит запись в Twitter премьер-министра России Дмитрия Медведева: «Администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия конгрессу». Также в статье отмечается, что в одном из воскресных шоу американского лидера сравнили с клоуном, а Владимиру Путину «отдали дань уважения», подчеркнув, что общие настроения в российском обществе в отношении Дональду Трампу серьёзно ухудшились.

На фоне этого также приводится официальное заявление МИД России, в котором сказано, что дополнительное введение санкций способствует дальнейшей дестабилизации международной ситуации и наносит серьёзный удар по перспективам двусторонних отношений. Тем не менее, в этом же заявлении отмечается, что Москва всегда открыта к диалогу и выступает за нормализацию двусторонних отношений, если США откажутся от линии конфронтации.

Стоит отметить, что смысл происходящего во взаимоотношениях двух держав автор статьи передал весьма верно. Ведь как можно уважать президента, который, несмотря на громкие обещания, попросту ничего не может сделать? Смысл тогда вообще с ним разговаривать? Однако несколько смущает тот факт, что издание всерьёз анализирует шутки на российских вечерних телешоу…

Евгений Радугин


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теги: Россия, США  
   
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