навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
11.08.17  

Разведка США: «Жаль, что не раскатали Россию при Ельцине»

(0)
10.08.17   Редакция

Как США пытаются повторить успех Путина в Сирии, но только в Афганистане

(0)
 
09.08.17   Редакция

Меркель победит на федеральных выборах за счет Порошенко?

(0)
 
09.08.17  

«Семибанкирщина», победа Ельцина на выборах и главный вопрос Путину: самые яркие моменты видеоинтервью Михаила Ходорковского

(0)
 
09.08.17  

Говорят потом Путин совет дал: "Знаешь, что? Все эти заявления в трубочку сверни и в жопу себе засунь"

(0)
 
08.08.17   Редакция

Израиль и Руанда, партнеры по репрессиям

(0)

последние за вчера, 10.08.17  
17:24   Редакция

Как США пытаются повторить успех Путина в Сирии, но только в Афганистане

(0)
 
06:31   Редакция

Каково это - быть американским журналистом в России во времена президента Трампа?

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
10.08.17 13:55    
3674721 Трудный выбор (1)
10.08.17 13:53    
3674721 Царица Эвелина и другие люди (1)
10.08.17 12:36    
GoldStar С меня хватит! (8)
08.08.17 18:21    
IrinKya Отдых (22)
03.08.17 23:42    
Олька Просто стихи (794)
27.07.17 12:24    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (181)
18.07.17 14:47    
Premier Master Праздники (5)
18.07.17 00:48    
Олька Миссия "Переводики" (147)
 
дата публикации 11.08.17 04:26
скаут: Игорь Львович;
   
 

В Турции снимут совместный турецко-российский сериал "Султан моего сердца"

Сюжет сериала «Султан моего сердца» разворачивается в 20-е годы ХIХ века и рассказывает о драматической судьбе русской девушки Анны, оказавшейся в султанском дворце


Успех турецких сериалов в России подвиг российские продюсерские фирмы на сотрудничество с турецкими кинокомпаниями.

Российская продюсерская компания Газпром-Медиа заказала сериал, который будет снят в Турции для 1 канала.

Съемки ТВ-проекта пройдут на одной из крупнейших турецких киностудий Maya Productions Ltd. Kocaeli Studios, расположенной недалеко от Стамбула. Работа над сериалом начнётся уже в сентябре этого года. Александр Бондарев, директор по производству «Киностудии КИТ» и Онур Тайсу, генеральный координатор проекта от компании Global Connection International Media Group, уже подписали соотвествующий документ.

Этот проект уже рассматривается в качестве  самого высокобюджетного международного проекта на российском рынке.

Александр Бондарев, директор по производству «Киностудии КИТ»  отметил, что  сериал «Султан моего сердца» по своему бюджету и числу серий является самым крупным международным проектом.

Согласно проекту, сериал будет состоять из 24 частей, в случае успеха, продюсеры рассчитывают  демонстрировать его 4 сезона.

Сюжет сериала «Султан моего сердца» разворачивается в 20-е годы ХIХ века. Анна, дочь служащего русского посольства в Стамбуле, случайно знакомится с османским Султаном Махмудом II. Султан, который активно внедряет в жизнь страны европейские порядки, предлагает Анне стать учительницей его детей. Анна отказывается, однако французский шпион, он же русский посол Дмитрий, шантажирует Анну жизнью её отца. Анна соглашается и переезжает во дворец Султана, где ей поначалу приходится туго: обитатели гарема не принимают девушку, дети не слушаются. Героиня отважно справляется со своими трудностями и Султан Махмуд всё больше проникается к ней чувствами. Анна, взаимно полюбив Султана, вынуждена разрываться между любовью и необходимостью шпионить за Махмудом.
Отмечается, что в сериале будут задействованы российские и турецкие актёры. Кастинг проекта начнётся в ближайшее время. Фильм будет снят на турецком языке и продублирован на русский язык .


статью прочитали: 14 человек

   
теги: Турция  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 