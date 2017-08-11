В Турции снимут совместный турецко-российский сериал "Султан моего сердца"

Сюжет сериала «Султан моего сердца» разворачивается в 20-е годы ХIХ века и рассказывает о драматической судьбе русской девушки Анны, оказавшейся в султанском дворце

08.08.2017 ~ 11.08.2017





Успех турецких сериалов в России подвиг российские продюсерские фирмы на сотрудничество с турецкими кинокомпаниями.

Российская продюсерская компания Газпром-Медиа заказала сериал, который будет снят в Турции для 1 канала.

Съемки ТВ-проекта пройдут на одной из крупнейших турецких киностудий Maya Productions Ltd. Kocaeli Studios, расположенной недалеко от Стамбула. Работа над сериалом начнётся уже в сентябре этого года. Александр Бондарев, директор по производству «Киностудии КИТ» и Онур Тайсу, генеральный координатор проекта от компании Global Connection International Media Group, уже подписали соотвествующий документ.

Этот проект уже рассматривается в качестве самого высокобюджетного международного проекта на российском рынке.

Александр Бондарев, директор по производству «Киностудии КИТ» отметил, что сериал «Султан моего сердца» по своему бюджету и числу серий является самым крупным международным проектом.

Согласно проекту, сериал будет состоять из 24 частей, в случае успеха, продюсеры рассчитывают демонстрировать его 4 сезона.

Сюжет сериала «Султан моего сердца» разворачивается в 20-е годы ХIХ века. Анна, дочь служащего русского посольства в Стамбуле, случайно знакомится с османским Султаном Махмудом II. Султан, который активно внедряет в жизнь страны европейские порядки, предлагает Анне стать учительницей его детей. Анна отказывается, однако французский шпион, он же русский посол Дмитрий, шантажирует Анну жизнью её отца. Анна соглашается и переезжает во дворец Султана, где ей поначалу приходится туго: обитатели гарема не принимают девушку, дети не слушаются. Героиня отважно справляется со своими трудностями и Султан Махмуд всё больше проникается к ней чувствами. Анна, взаимно полюбив Султана, вынуждена разрываться между любовью и необходимостью шпионить за Махмудом.

Отмечается, что в сериале будут задействованы российские и турецкие актёры. Кастинг проекта начнётся в ближайшее время. Фильм будет снят на турецком языке и продублирован на русский язык .

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