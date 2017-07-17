Ливийский эффект от изоляции Катара





На стороне террористов





Катар никогда не отрицал своей идеологической и финансовой поддержки «братьев-мусульман» и других запрещенных в РФ группировок. Именно с помощью этих террористических групп, которые до сих пор упорно называются «повстанцами», Доха оказывала влияние на события «арабской весны» в Ливии. Под лозунгом борьбы с «железным кулаком» Каддафи Катар вливал миллионы долларов в борьбу «оппозиционеров» с режимом и посылал в Триполи своих офицеров, чтобы те контролировали операцию по взятию столицы Джамахирии. Дохе необходимо было взять Триполи в свои руки, чтобы получить в распоряжение Центральный банк страны, разведывательные службы и контроль над складами с оружием и боеприпасами. Вся эта операция активно сопровождалась пропагандистской кампанией в поддержку ливийской «демократии».





Многие присоединившиеся к повстанцам граждане страны были искренне благодарны Катару за такую помощь. Однако прошли месяцы и годы, прежде чем жители некогда богатейшей страны региона поняли, что намерения Дохи и ее западных друзей были вовсе не бескорыстны.





После того, как сам Каддафи был зверски убит и пал его режим, национальная армия, которая могла бы предотвратить скатывание государства в территорию хаоса, практически перестала существовать. Да и подобное было не нужно ни Катару, ни его союзникам. Ливия начала полыхать.





После того, как республика стала прибежищем исламистов, разрозненные террористические группировки, активно поддерживаемые Дохой, объединились в Бенгази, чтобы противостоять воссозданной ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифа Хафтара. Военные столкновения между двумя силами приковывали к себе интерес катарских СМИ, которые упорно называли радикалов обыкновенными «повстанцами».





Идеологическая и финансовая поддержка помогла Дохе оказать серьезное давление на бывших глав правительства Ливии Эль-Кейба и Зидана. В результате заключенных сделок, «повстанцы» сформировали свои муниципальные советы в ряде регионов и расширили зону контроля над нефтяной и газовой отраслью республики.





На стороне республики





Халифа Хафтар, глава ливийской народной армии, довольно успешно боролся на востоке страны с радикалами – и с «Исламском государством», и с «братья-мусульманами». В этой борьбе в числе одним из главных союзников генерала являлся Египет в лице президента Абдул-Фаттах Ас-Сиси, который пришел к власти именно на волне ожесточенных боев с «братьями-мусульманами».













Египетское руководство оказывает одному из самых видных ливийских полевых командиров и финансовую, и военную поддержку – регулярного в СМИ появляется информация об авиаударах страны по позициям радикалов. Хафтар также получил поддержку России. Правда, пока речь идет только о моральной поддержке, нежели о технической. Появляются сведения и о том, что подразделения французской армии также активно содействуют продвижению ЛНА на позиции террористов. Правда, пока официального подтверждения от Парижа также нет.





После того, как в начале июня Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Катаром, примеру Эр-Рияда последовали и другие страны региона, в том числе Египет и Ливия. Глава египетского МИД возложил ответственность за хаос в Сирии и Ливии именно на Доху, которая поддерживает террористов.













Понятное дело, что о полном освобождении Бенгази, как о том говорят в прессе, пока не идет – некоторые районы города до сих пор контролируются так называемыми «повстанцами». Однако такое значительно продвижение ЛНА под руководством Хафтара может означать, что удар все-таки достиг руководства Катара, которое значительно ослабило свою поддержку радикальных исламистов в регионе.





Генерал, пользуясь дипломатическими распрями между странами Персидского залива, собирается с помощью египетской поддержки вытеснить из региона «нефтяного полумесяца» террористов – это позволит группировкам лишиться полученных от продажи черного золота средств. Вполне вероятно, что если задуманное ливийский генерал воплотит в жизнь, Ливия получит шанс на возрождение, на стабилизацию ситуации.





Более того, в марте следующего года в стране состоятся выборы главы республики, принимать участие в которых будет и Хафтар. Победа над исламистами важнейшем регионе страны действительно может стать значительным шагом на пути руководителя ливийской народной армии к президентскому креслу. Пока же можно сказать, что маршал отлично использует ситуацию на Ближнем Востоке на благо своей страны – успехи ЛНА налицо, народ начинает сплачиваться вокруг фигуры военачальника. Другой вопрос, позволят ли недовольные Хафтаром Штаты занять ему высокий пост главы республики… Но об этом мы поговорим уже в следующей статье.

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В то время как основное внимание на Ближнем Востоке уделено Сирии и Ираку, где террористы теряют свои позиции, очень скромно средства массовой информации освещают ситуацию в других государствах региона, охваченных войной. Недавно появились сообщения о том, что в Ливии, которая с 2011 года находится в катастрофическом положении, национальной армией под руководством генерала Хафтара был взят Бенгази, прежде удерживаемый исламистами. Подобные новости позволяют говорить о том, что блокада и санкции против Катара начинают приносить плоды.