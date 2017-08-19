"Императорский поезд": из Москвы в Пекин

Пресс-служба ОАО «РЖД Тур» сообщила, что 21 августа туристический поезд класса люкс «Императорская Россия», следующий по маршрут Москва-Пекин и рассчитанный на зарубежных туристов из 15 стран, с Казанского вокзала столицы отправится через Монголию в Пекин.

В ходе 15-дневной поездки туристы преодолеют 7667 километров по Транссибирской магистрали. По мере следования поезд сделает остановки в Казани, Екатеринбурге, Иркутске, в порту Байкал, Улан-Удэ и Улан-Баторе.

В путешествие из России в Китай отправятся гости из 15 стран, среди которых: Колумбия, Уругвай, США, Канада, Франция, Германия, Малайзия, Россия и Новая Зеландия. Самая многочисленная группа туристов из Австралии.

Поезд «Императорская Россия» позиционируют как эксклюзивный российский туристический продукт, который был разработан компанией «РЖД Тур» к 400-летию дома Романовых. Интерьеры вагонов оформлены в стиле дореволюционной эпохи.





























































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