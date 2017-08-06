Отпуск на природе: Владимир Путин подает пример здорового образа жизни

Вчера в интернете появились фото- и видео-публикации того, как Путин провел свои выходные. Мало кого удивило, что Владимир Владимирович решил посвятить сводное время рыбалке и отдыху на природе. Ведь это не первый раз, когда глава государства подобным способом снимает накопившуюся усталость.





В этот раз Путин, как и в 2009 году отправился в Тыву, ведь там не только чудесная Сибирская природа, но и отличные рыбные места. А он, как известно, не прочь порыбачить. Хоть ему и не удалось побить рекорд, который был установлен ранее (щука весом в 21 килограмм), этот улов оказался не менее удачливым. Чтобы добыть очередной трофей, Путин устроил двухчасовой заплыв. Итогом подводной охоты стали две увесистые щуки, да и новых впечатлений от такого вида рыбалки тоже прибавилось.









Занятия спортом и здоровый образ жизни позволяют Владимиру Путину оставаться в хорошей физической форме. Даже в отпуске он предпочитает отдыхать активно, тем самым подавая хороший пример подрастающему поколению. Ведь не каждый лидер страны лично занимается пропагандой здорового образа жизни и не имеет вредных привычек.





Путин всегда выступает за развитие спорта в России, и сам принимает участие в различных дружественных спортивных состязаниях. Привычка держать себя в тонусе выработана годами, ведь бывших спортсменов не бывает.

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