Массовое дезертирство в рядах ИГ – начало конца?

Хорошо спланированные операции правительственных войск и удары российских самолетов делают свое дело: в рядах боевиков ИГИЛ все чаще наблюдаются случаи дезертирства. В качестве примера можно привести факты массового бегства боевиков как в центральной части Сирии, так и в провинции Дейр-Эз-Зор.

Полевые командиры пытаются бороться с этим, используя различные методы. Так в районе населенного пункта Эт-Тейбе один из них направил боевиков, ранее замеченных в пытке покинуть позиции без приказа, на передний край. Эффективная ли это мера, трудно сказать. Ибо вряд ли бойцы, потерявшие веру в себя, вновь преисполнятся мужества.

Другой командир прибег к мерам совсем уж радикальным: приказал расстрелять в полном составе целый отряд. Вина отряда, ранее уже высказывавшего недовольство размером и нерегулярностью оплаты своего «труда», заключалась в том, что он отказался выполнить приказ командира и бежал в полном составе с поле боя.

Такое положение губительно для боевиков еще по одной причине: массовое дезертирство бойцов вряд ли станет стимулом для тех, кто потенциально мог пополнить ряды террористов.

Случаи массового дезертирства, а также то, что не желают воевать и умирать за деньги не только новообращенные члены «Исламского государства», но даже сами полевые командиры (есть и такие случаи) неопровержимо свидетельствуют о том, что конец терроризму уже недалек. А значит, недалек и тот час, когда на сирийской земле установится мир.

И мы можем только гордиться, что это станет возможным во многом благодаря продуманной политике российского руководства, принявшего решение помочь законному президенту страны, и отваге и боевому искусству российских ВКС.

Zolotoy