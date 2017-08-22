«Россия всегда – в светском чаянии Машиаха»

Послание к евреям Станислава Белковского

Виктор ШАПИРО





– Станислав, помните, как в анекдоте раввин сказал ксендзу: «Наш один таки стал»? Наши люди в Германии смотрят на вас как на «одного нашего», который стал надеждой и опорой во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о родине и о Путине. Что вы им скажете?

– Насколько я понимаю, президент России Владимир Путин открыто позиционирует себя как юдофил и сторонник Израиля. Отдельно юдофил и отдельно – сторонник Израиля. Мы же понимаем, что интересы еврейства в целом и интересы Израиля как государства совпадают далеко не всегда. Поэтому он отдельно друг Израиля, отдельно – друг евреев. Путин всегда ходит на официальные еврейские праздники и мероприятия, поэтому градус любви к евреям сегодня выше, чем в 1990-е гг. Я думаю, это связано с известной провинциальностью Владимира Путина, который в глубине души все-таки считает, что евреи правят миром, и переубедить его в этом почти невозможно, даже я бы не взялся. Помните известный анекдот про Рабиновича: он читает антисемитские газеты, потому что там пишут, что евреи все контролируют. Но я не утверждаю, что эта любовь к евреям у Путина является искренней. Может быть, отходя ко сну в резиденции Ново-Огарево, он проклинает евреев на чем свет стоит. Но, по крайне мере, официальная его позиция совершенно проеврейская.





– А ведь евреи все время ждут антисемитизма, «мониторинг антисемитизма» – любимая тема еврейских организаций.

– Да, иначе зачем жить, я согласен…





– Так вот, не кажется ли вам тревожной приметой последнего времени гонения на геев и «свидетелей» того имени, которое евреям нельзя произносить? Не усматривается ли какая-то параллель с ситуацией в нацистской Германии, где тоже преследовали тех же персонажей? Два лица троицы налицо, не приближается ли очередь евреев?

– Да нет!.. Геев не трогают… Геи занимают ключевые посты в правительстве Российской Федерации, в Администрации президента, причем геи почти открытые, про которых все всё знают, и они не особенно это скрывают. Никакого предубеждения против геев у Путина нет. Это, скорее, дань «духовным скрепам» и попытка выдерживать определенный уровень мракобесия, который не давал бы русскому народу задуматься о чем-то большем, чем ему дано величайшим в его истории лидером и вождем Владимиром Владимировичем Путиным… Но де-факто геи не страдают. Что же касается евреев, то, скорее, наоборот, Россия старается выставить себя их защитником и упирает на антисемитизм и реабилитацию нацистских преступников в Украине, в странах Балтии, и на то, что она – защитница еврейского народа от возрастающих национализмов, которые расцвели на руинах советской империи.





– Навальный – это хорошо для евреев?

– Ну, я неплохо знаком с Навальным, хотя последние годы мы не общаемся, наши пути несколько разошлись. На мой взгляд, он ни в коей мере не является антисемитом. Скорее, Навальный – это Путин. Он абсолютно психотипически и по политическим приоритетам изоморфен нынешнему российскому правителю. То есть это молодой Путин просто. И все. И если мы хотим молодого Путина вместо старого, то мы его получим. И я об этом писал еще в 2013 г. в статье «Лучше Путин, чем Навальный» в газете «Московский комсомолец», вызвав бурю гнева и негодования со стороны прогрессивной общественности. Потом прогрессивная общественность немного пошевелила мозговой извилиной, и многие ее представители поняли, что я был прав тогда, в 2013 году. Но для евреев ничего не изменится, потому что Навальный, как и Путин, склонен считать, что евреи – это важный фактор глобального влияния, мирового господства, и куда же без них. Поэтому от Навального здесь ничего плохого ждать не приходится. Приходится только ждать углубления российского авторитаризма, нетерпимости, да… Но не по отношению к евреям.





– А Кадыров – это хорошо для евреев?

– Ну, вообще, для чеченца еврей – это великий мудрец. Это хорошо для евреев: чеченец еврея не обидит.





– Кадыров же строит большую синагогу в Грозном…

– Конечно. По той же самой логике, что нужно прикрыться евреями от любых других претензий: если ты любишь евреев, то в случае чего жидомасонская мафия тебя как-то пощадит и в критический момент защитит и прижмет к любящей груди.





– Ну, а Явлинский – это хорошо для евреев?

– Явлинский сам еврей, но, в отличие от Путина, Навального и Кадырова, он не является актуальной политической фигурой, поэтому его бессмысленно обсуждать. Политически это элемент пейзажа далекого российского прошлого – при всем к нему уважении.





– Скажите, а склонность к персоналистскому устройству как власти, так и оппозиции – этому Россия не у евреев, постоянно ожидающих Машиаха, научилась?

– Да, Россия всегда находится в светском чаянии Машиаха. Не в религиозном. Должен прийти лидер, который нас всех спасет от бедствий настоящего и будущего, а главное – от нашей собственной внутренней несостоятельности, неготовности брать на себя ответственность за страну, народ и самих себя. Поскольку главная русская проблема (а я все-таки считаю себя русским по культуре и по менталитету, хотя этнически я еврей по матери и поляк по отцу) – это принципиальная, доктринальная безответственность, и поэтому чаяние светского Машиаха – это очень важная русская черта.





– А не стоит ли русской интеллигенции взять пример с евреев и вместо того, чтобы искать решения всех проблем в масштабах России, создать свой Израиль, но не этнический, а просто такую обетованную землю для умных людей?

– Я к этому давно призываю. Еще десять лет назад я разработал проект под названием «Русский ковчег», в котором предлагалось собрать деньги на покупку небольшого островного государства или в Карибском море, или в Тихоокеанском бассейне, куда могли бы переселиться, скажем, сто тысяч россиян. Если бы каждый из ста тысяч россиян внес по десять тысяч долларов, это был бы миллиард долларов – вполне достаточно для первичного обустройства этого государства. Можно было бы купить острова Науру в Тихом океане, на Карибах есть неприкаянные государства типа Сент-Китс и Невис, и там обустроить правильную Россию по образцу того самого острова Крым, который столь ярко был описан Василием Павловичем Аксеновым в одноименном романе. Однако моя инициатива не нашла поддержки, но я считаю, что она верна концептуально и к этому еще можно возвращаться.





– Приезжайте посмотреть в этом плане Калининградскую область…

– Я много раз бывал в Калининградской области. Но это часть России, и я не вижу сценария, при котором она отделилась бы от Российской Федерации. А это должен быть остров, над которым будет поднят наш флаг Российской оппозиционной среды и вообще свободолюбивых россиян.





– А если Латвия, Рига? Там всегда был духовный центр русской эмиграции.

– Латвия – это страна латышей, и это будет усугубляться. Государство, где действительно русский интеллигент может чувствовать себя комфортно, должно быть теплое, а Латвия и Рига – это холодно. Потому что главная мечта русского человека – это мечта о теплом море. Отсюда, собственно, обсессия на тему Босфора и Дарданелл, прорыва к теплым морям, отсюда, собственно, обсессия на тему Крыма вообще и всеобщий восторг по поводу его присоединения в 2014 г. даже среди людей, которые не поддерживали Владимира Путина до этого, но в этом вопросе поддержали почти единодушно, и только банда маргиналов и фриков, в состав которой входил и я, категорически осудила эту авантюру.





– А проект еврейской автономии в Крыму? Может, его как-то возродить?

– Понимаете, я все-таки не отождествляю русскую интеллигенцию с этническим еврейством, хотя, безусловно, значительная часть русской интеллигенции – это этнические евреи. А во-вторых, не могло быть никакой еврейской автономии в Крыму, потому что, в соответствии с Ветхим Заветом, евреи должны вернуться в землю, которая течет молоком и медом, то есть в Ханаан.





– Так я и говорю: может быть, русская интеллигенция поедет в Крым?

– Да, но для этого нужно Крым отобрать у Владимира Владимировича Путина и поддерживающих его так называемых «ватников», а я боюсь, что Путин с «ватниками» не отдадут Крым. Нет, нужно идти другим путем. Тем более, знаете, коренное население островов Тихого океана и Карибского бассейна – это чернокожие, в чьей языческой мифологии всегда присутствует приход какого-то белого спасителя, поэтому, если русская интеллигенция туда придет в качестве коллективного субъекта политики, она и будет воспринята как этот спаситель-божество, и местное население, безусловно, будет нам подчиняться.





– Вы настойчиво предлагаете реформировать Русскую православную церковь по еврейскому образцу – в федерацию независимых общин. А может быть, начать с себя и вернуться к вере отцов, тем более что вы – еврей по матери?

– Я не могу вернуться к иудаизму, потому что я в нем никогда не был. Я стал религиозным человеком много лет назад, сразу выбрал православие, и с православием у меня связан богатый мистический опыт… И знаете, я отказался от попытки получения израильского гражданства, когда узнал, что его соискатель не должен исповедовать никакой другой религии, кроме иудаизма. Поскольку я не иудей и не атеист, я не могу отречься от своей религии, ибо у меня отсохнут руки. Я не хочу сказать, что руки – самый сильный элемент моего тела, но все-таки мне их жалко, и поэтому я не могу перейти в иудаизм и стать гражданином Израиля.





"Еврейская панорама", Берлин

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