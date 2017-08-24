Еврейский вопрос в Украине. Стоит ли оглядываться по сторонам?

Вновь в Киеве звучит тема взаимоотношений украинского и еврейского народов через призму героизации тех, кого многие евреи считают нацистскими прихвостнями. Почитаем, что написал в издании "Левый берег" журналист Евгений ЛЕСНОЙ, уехавший в Украину из России из-за гонений за его протест против аннексии Крыма, и комментарий его тексту, сделанный директором Украинского еврейского комитета Эдуардом ДОЛИНСКИМ.

Сохранены стиль и орфография оригиналов. Редакционный комментарий мы решили не оставлять — каждый может выбрать, чья позиция ему ближе (хотя должны отметить: считаем, что по поводу Израиля автор допустил вопиющую безграмотность). Интересно было бы узнать о реакции и других еврейских деятелей Украины — раввинов, лидеров организаций и общин, журналистов

Украинцы имеют полное право на своих героев. Да, они не всегда однозначны. Впрочем, как и совсем неоднозначными являются герои Израиля, чьими именами так же названы улицы. Которые преследовали прежде всего национальные интересы государства Израиль. И уж точно Израиль не спрашивает ни у кого чьим именем называть ту или иную улицу или проспект. И правильно делает.

Перед тем как ответить на данный вопрос считаю необходимым обозначить свою позицию: я считаю, что украинцы несут ответственность за массовое уничтожение части европейского еврейства — такую же как и беларусы, и как жители стран Балтии (Эстонии, Латвии и Литвы), поляки и венгры, румыны и болгары, чехи, словаки и французы. И жители нынешних стран бывшей Югославии. Население всех тех стран, которые были оккупированы Третьим рейхом. Даже не исключая жителей той части СССР, которая называлась РСФСР, то есть нынешняя Россия.

Во-первых, их ответственность связанна с тем, что они являются гражданам стран, которые не смогли противостоять нацисткой агрессии и оккупации. Их правительства наблюдали за антисемитской риторикой Гитлера, а потом и превращением евреев Германии в людей второго сорта путем принятия дискриминационных законов, А государства, гражданами которых они являлись, продолжали дипломатические и торговые отношения с нацистским режимом и закрывали глаза на трагедию одного народа.

Ответственность за Холокост лежит и на странах антигитлеровской коалиции, которые не попали под оккупацию: Великобритании и США. Ибо евреи Германии меньше всего интересовали избранное демократическим путем руководство этих стран. Евреям не давали въездные визы в США и Великобританию, а так-же в их колонии. Англичане вообще отказывали европейским евреям въезда на территорию нынешнего Израиля (тогда это была Палестина — подмандатная Великобритании территория, национальный очаг еврейского народа).

Более того, корабли, шхуны и лодки, которые нелегально пробовали провезти спасающихся от Холокоста евреев либо разворачивали обратно в Европу (что для их пассажиров означало попадание в печи концлагерей) или топили вместе с людьми, не давая причалить в портах Яффо и Хайфы.

Во-вторых, стоит вспомнить мировой тренд того времени – антисемитизм Хотя, стоит признаться честно, евреев в Европе не любили, мягко говоря, все два предшествующие Холокосту тысячелетия, с момента их изгнания с родной земли и расселения по миру и, прежде всего, по Европе. Даже причиной возникновения такого понятия как сионизм (то есть возвращения евреев на свою историческую Родину) стала как раз как реакция на одно из циничных проявлении антисемитизма во Франции (осуждение и последовавшая казнь французского офицера обвиненного в предательстве, только потому что он был евреем по происхождению). Это событие стало отправной точкой, в результате которой еще один еврей тоже французского происхождения Теодор Герцель выдвинул мысль о праве евреев на свою территорию — ту, откуда их изгнали.

Антисемитизм тогда, во второй половине 19 века, фактически стал государственной идеологией Российской империи. Именно при императоре Александре Третьем была определена окончательная черта оседлости для евреев империи. А империя на тот момент — это огромные территории, в том числе и нынешней Польши с огромным еврейским населением (бежавшим пару сотен лет до этого от гонений из Центральной Европы).

Екатерина Вторая разрешила спасавшимся от этих гонений евреям заселится в южных регионах тогдашней Российской империи. Ее правнук — их же насильно к этой земле привязал. Речь идет о нынешней Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Херсонских областях. Еврейские погромы в Российской империи начались именно тогда. А при Николае Втором сформировалось такое понятие как черносотенцы. И именно от этих самых черносотенцев (это те, кто «За веру! Царя и Отечество») побежали евреи кто куда: часть в Палестину, на свою историческую Родину. Другая часть в так же популярные в Европе и в Российской империи — Революционеры разных мастей. Пробуя таким образом завоевать свое право в том числе и на вольное перемещение по миру, в не зависимости от национальности и вероисповедания. Многие из них (выходцев именно с территорий нынешней Украины, Беларуси, Польши) стали отцами-основателями государства Израиль. Но эта тема уже другой статьи)

Не минул еврейский вопрос и периода краха Российской империи, Украинской революции, борьбы за независимость молодой Украинской Народной Республики, переворота под руководством гетьмана Скоропадского и так далее.

Для массового сознания населения Украины – евреи это те, кто всегда будут соблюдать нейтралитет. И в этом действительно есть существенная доля правды. Как бы они не пытались ассимилироваться – они всегда оставались чужими для коренных жителей. Евреи для любой власти всегда был чужими и непонятными (тут и внешний образ евреев ортодоксов, и навязанный христианской религией миф – «евреи распяли Христа», и россказни про «мацу с добавлением крови христианских младенцев» и так далее).

Ну а с моменте большевистского переворота в России 1917 года, а затем и войны большевиков с УНР евреев стали ассоциировать с красным террором (а в дальнейшем был Голодомор, советская оккупация Западной Украины с 1939 по 1941 года). Потому, как, напомню: часть евреев «пришла в революцию сопротивляясь черте оседлости».

И тут трагические события в Украине по касательной задели и предков автора этой статьи. Так уж случилось, что маленький мальчик 6 лет от роду, самый младший в большой еврейской семье, спас всю родню. Ибо во время еврейского погрома он позвал белогвардейского офицера, который спас семью от убийства. Можно только предполагать, кем были те самые погромщики: возможно, бойцы армии Петлюры, может махновцы или же сами солдаты–деникинцы. Семейная история об этом умалчивает. Ясно одно, что на уровне рядового состава ограбить или даже убить «жида» чем-то зазорным тогда не считалось. А в конце 1918 года Екатеринослав (ныне Днепр) разрывали на части армии Петлюры, Махно, Деникина и большевиков. И за большевиков сражались отдельные еврейские отряды. Тот самый маленький еврейчик – мой дед, впоследствии кадровый военный РККА. Впрочем, это только один их эпизодов составляющих громадное историческое полотно украинской истории.

Антисемитизм на уровне рядового состава (часто необразованного и невежественного селянства, для которых еврей – это прежде всего торговец или трактирщик, который наливает только в долги дает деньги под проценты) с помощью мощнейшей пропагандисткой машины большевиков начинает восприниматься многими как идеология УНР – Директории, и в частности, командующего армией Петрюры. И убит Петлюра был в Париже как раз евреем, тоже выходцем из бывшей Российской империи, из Бессарабии. Вероятней всего, без НКВД тут не обошлось, но суть не в этом. Главное, что методы создания образа убийцы-антисемита, отработанные в двадцатые года на Семене Петлюре и Евгении Коновальце успешно повторялись уже после Второй мировой войны в отношении Бандеры и Шухевича.

Только сейчас, спустя почти 100 лет после смерти лидеров УНР никого не возмущает ни улица Петлюры, ни улица Коновальца. Да, потому как украинец с сознанием «советского человека» Петлюру больше воспринимает как комичный персонаж из советских фильмов про гражданскую войну а-ля «Неуловимые мстители».

А вот Бандера и Шухевич — персонажи на пару десятков лет моложе, и поэтому страшилок про них было куда больше. Они вроде как и ярче. Потому как их деятельность была напрямую связанна с Второй мировой войной. А эта самая война развязана гитлеровской Германией, в вину которой по решению Нюрнбергского трибунала вменены и ужасы Холокоста (уничтожение 6 млн евреев Европы) – что стало венцом двухтысячелетнего изгнания евреев со своей исторической Родины.

Только вот человеческая память часто коротка и не помнит более ранних времен. Например, времен Богдана Хмельницкого, который «жидов» уничтожал тысячами (ой как не мало для того времени). Поэтому в синагогах Украины до сих пор читают молитвы, чтобы не повторились те времена. Впрочем, это так же совсем другая история – о которой борцы против переименованием улиц не особо знают, так же как и про Петлюру и Коновальца.

Кто такие трагические фигуры Бандеры и Шухевича? Так уж случилось, что именно они стали лидерами национально освободительной войны за Украину. Именно эти люди повели за собой людей сперва в борьбу с поляками (а Польша времен Пилсудского, стоит напомнить, декларировала как насильственную полонизацию, так и все тот же антисемитизм: буквально перед началом второй мировой войны в ВУЗах Польши сидеть евреям вместе с поляками за одной партой было запрещено). Потом — против СССР: поначалу началось с террора против советских дипломатов – как месть за организованный Голодомор. В итоге сформировалось УПА (украинская повстанческая армия) и началась борьба на два фронта – как против Советов, так и против армии Третьего Рейха.

И да — с самого начала именно в лице Гитлера украинские националисты видели союзника в борьбе против большевиков. Только вменять им это в вину смысла нет. Ибо в Европе на тот момент нет ни одного (повторюсь – НИ ОДНОГО государства), которое бы не сотрудничало с Третьим рейхом. Не говоря уже о лидерах всевозможных национально-освободительных движений, которые с помощью Гитлера мечтали создать свое государство.

Давать оценки правильности решения Степана Бандеры и Романа Шухевича оставим историкам. Политики — а то что и Шухевич, и Бандера были прежде всего политиками, вообще далеки от высокоморальных качеств и часто принимают решения исходя из целесообразности, а не из морали.

И тут в качестве примера стоит вспомнить историю создания государства Израиль, за создания которого проголосовало большинство стран Южной Америки. И сделали они это в обмен на обещание Израиля не преследовать на их территориях нацистских преступников. Тогда в ответ на обвинение со стороны противников такого сговора: мол, это же аморально – договариваться с режимами, которые покрывают убийц евреев, Бен Гурион (основатель государства Израиль) сказал, что «тех 6 млн я уже не верну, а для выживших нужно свое государство».

Впрочем, самый краеугольный вопрос относительно персон Шухевича и Бандеры – это обвинение их в участие в массовом уничтожении евреев. Давайте сразу: Степан Бандера оказался в концлагере уже в 1941 году. Так, что просто физически не мог даже на уровне руководства участвовать в содействии немцам в «окончательно решение еврейского вопроса». А Роман Шухевич, поначалу кадровый военный Вермахта, более того разведки — Абвера (возглавлял батальон «Нахтигаль») и посему сам в карательных операциях участвовать не мог – ибо это была прерогатива войск СС.

Более того, советская пропаганда не упоминает факт участия Шухевича в войне против Венгрии (сателлита Германии в то время) за независимость созданной 1938 году Закарпатской Украинской Республики.

Впрочем, всех кто воевал против большевиков как во время Второй мировой войны, так и подпольно уже после нее, советская пропаганда назвала «бандеровцами» — то есть воинов УПА. Их обвиняют в участии в решения еврейского вопроса на территории Украины: мол, они были куда более жестокими нежели даже немцы.

Могло ли быть такое? Отвечу, прежде всего, сам для себя: да, вполне такое быть могло. Как и еврейские погромы начала века и двадцатых годов. Но так же себя могли вести и отряды РОА (Российская Освободительная Армия) генерала Власова, часть донского казачества и многие-многие другие. Повторюсь в очередной раз: антисемитизм – общеевропейская идеология того времени.

Опять же смею напомнить, что нелюбовь к евреям в тот период был связан как с общей невежественностью (с двадцатых годов мало что поменялось) так и с прямой уже к этому моменту ассоциации – еврей значит коммунист, и наоборот. И именно такое вот восприятие, а еще и подогретое гитлеровской пропагандой, вызвало погромы во Львове 30 июня 1941 года. Причиной этому в том числе стало то, что тюрьмы, в которых сотрудники НКВД перед отступлением уничтожили тысячи украинцев, находились именно в еврейских кварталах.

Кстати, одна из евреек, прошедших львовское гетто и чудом оставшаяся жить вспоминала: били евреев во Львове с криками «это вам за Петлюру». То, есть убийство Семена Петлюры евреем-анархистом в итоге стало во многом катализатором уже для еврейских погромов во Львове. Опять же стоит вспомнить, что в тот период антисемитизм был практически массовым явлением. И часто на государственном уровне и не только Третьего рейха.

Ни для кого не секрет, что многие поляки ради завладения собственностью соседей евреев без зазрения совести сдавали их оккупационным властям – то есть в печи концлагерей. И чем украинцы в этом случае хуже соседей поляков? Учитывая массовую неприязнь «жидов».

Впрочем, прямых доказательств участия самого Шухевича или руководство им уничтожением евреев нет.

Несмотря на укоренившиеся в сознании уже пары поколений мифа о «злобных бандеровцах» на той же западной Украине удалось сохранить память о реальной деятельности УПА. И как бы не хотела Советская власть превратить Бандеру и Шухевича в «пособников нацистов» на Нюрнбергском трибунале – этого не удалось. Я не буду сейчас писать о враче еврее – друге Шухевича, это скорее частности, которые другие мифотворцы пытаются выдать за «тренды».

Но понимаю одно: украинцы имеют полное право на своих героев. И те, которые сейчас у Украины уже есть, они не всегда однозначны. Впрочем, как и совсем неоднозначными являются герои Израиля, чьими именами так же названы улицы. Про Бен-Гуриона написано выше. Тот же Зеев Жаботинский – основоположник правого сионизма, которого в свое время восхвалял сам Бенитто Муссолини, называя «еврейским фашистом». Так же как и есть в Израиле улицы Хагана – оборона (подпольная организация времен английского протектората) и Лехи – бойцы которой устраивали террор против англичан и тех же арабов. А покойный ныне премьер министр Ариэль Шарон, уважаемый в Израиле был командиром командос и проводил акции возмездия в арабских деревушках.

Но все они преследовали прежде всего национальные интересы государства Израиль. И уж точно Израиль не спрашивает ни у кого чьим именем называть ту или иную улицу или проспект. И правильно делает.

Некоторые израильские коллеги предлагают не трогать неоднозначные фигуры Бандеры и Шухевича, не раздражать общественность называя их именами улицы и проспекты, потому что это вроде как не объединяет общество, а наоборот разобщает. И мол сейчас в Украине появились новые герои – к примеру Василий Слепак. Бесспорно, погибший на Востоке Украины Слепак достоин, чтобы его именем были названы улицы во всей Украине.

Но стоит отметить, что для той части населения с прежним советским сознанием что Шухевич, что Бандера, и что Слепак — так же не герои. В их восприятии все они злобные «бЭндеровцы», распинающие мальчиков и насилующие старушек. Они попросту не хотят отказываться от так милых их сердцу советский мифов.

Вспоминается случай в Мариуполе в 2016 году, когда проспект Маршала Жукова решили переименовать в героев АТО. Так местные «бабушки» подняли настоящий вой, мол отбирают у них их «святую память о войне».

Так уж произошло, что так называемая национальная память украинцев сохранилась в больше части именно на западе Украины. И как бы кто не хотел — ориентир сейчас именно там. Где и Шухевич, и Бандера. В итоге история оставит позитивный образ, как это и произошло с уничтожителем евреев и поляков Богданом Хмельницким.





Эдуард ДОЛИНСКИЙ:

Не прекращаются настойчивые попытки сделать евреев адептами новой религии «Бандера — Бог, а Шухевич – пророк его». На этот раз в качестве миссионера выступил новый репатриант из России в Украину, член секты «Евреи за Бандеру», тележурналист Евгений Лесовой. Он накропал статью «Еврейский вопрос в Украине. Или стоит оглядываться по сторонам» в которой кратко изложил историю евреев, причины антисемитизма и что Шухевич не антисемит, так как известно, что у того кроме еврейской девочки был еще и друг — врач-еврей.

Почему лидеры украинского национализма хотели евреев уничтожить господин Лесовой объясняет так: «стоит признаться честно, евреев в Европе не любили».

Журналист за время пребывания в Украине стал экспертом в массовом сознании: «Для массового сознания населения Украины – евреи это те, кто всегда будут соблюдать нейтралитет».

Однако «с момента большевистского переворота в России 1917 года, а затем и войны большевиков с УНР евреев стали ассоциировать с красным террором (а в дальнейшем был Голодомор, советская оккупация Западной Украины с 1939 по 1941 года)».

Автор таки считает, что есть связь между убийством Петлюры в 1926 и погромами во Львове в 1941. «Убит Петлюра был в Париже как раз евреем, тоже выходцем из бывшей Российской империи, из Бессарабии. Вероятней всего, без НКВД тут не обошлось. Убийство Семена Петлюры евреем-анархистом в итоге стало во многом катализатором уже для еврейских погромов во Львове».

Лесовой не только прекрасно разбирается в структуре германских вооруженных сил, но и обладает ранее неизвестной информацией: «Роман Шухевич, поначалу кадровый военный Вермахта, более того разведки — Абвера (возглавлял батальон «Нахтигаль») и посему сам в карательных операциях участвовать не мог – ибо это была прерогатива войск СС».

Репортер Англию и Францию за государства не считает, а поэтому смело и бескомпромиссно заявляет: «С самого начала именно в лице Гитлера украинские националисты видели союзника в борьбе против большевиков. Только вменять им это в вину смысла нет. Ибо в Европе на тот момент нет ни одного (повторюсь – НИ ОДНОГО государства), которое бы не сотрудничало с Третьим рейхом».

В качестве примера безнравственности автор приводит слова Бен-Гуриона, который принял голоса стран Южной Америки проголосовавших в ООН за создание Израиля, несмотря на то, что они укрывали у себя нацистов: «тех 6 млн я уже не верну, а для выживших нужно свое государство».

Причиной погромов во Львове в первые дни войны стала «прямая ассоциация – еврей значит коммунист, и наоборот. Причиной этому в том числе стало то, что тюрьмы, в которых сотрудники НКВД перед отступлением уничтожили тысячи украинцев, находились именно в еврейских кварталах».

Могло ли УПА убивать евреев, — спрашивает автор и моментально переводит стрелки: «Могло, но так же себя могли вести и отряды РОА (Российская Освободительная Армия) генерала Власова, часть донского казачества и многие-многие другие. Повторюсь в очередной раз: антисемитизм – общеевропейская идеология того времени».

Для оправдания местного населения приводится милый аргумент: «Ни для кого не секрет, что многие поляки ради завладения собственностью соседей евреев без зазрения совести сдавали их оккупационным властям – то есть в печи концлагерей. И чем украинцы в этом случае хуже соседей поляков? Учитывая массовую неприязнь «ж_дов».

Автор текста приходит к выводу, что украинцы имеют право делать из военных преступников героев, так как «совсем неоднозначными являются герои Израиля, чьими именами так же названы улицы». «Зеев Жаботинский – основоположник правого сионизма, которого в свое время восхвалял сам Бенитто Мусалини, называя «еврейским фашистом».

«Есть в Израиле улицы Хагана – оборона (подпольная организация времен английского протектората) и Лехи – бойцы которой устраивали террор против англичан и тех же арабов. А покойный ныне премьер министр Ариэль Шарон, уважаемый в Израиле был командиром командос и проводил акции возмездия в арабских деревушках».

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