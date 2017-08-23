Польша: шизофрения прогрессирует

В последнее время мы настолько привыкли к скандальным, а порой и вовсе неадекватным высказываниям польских политиков, что не особо удивила и самая последняя их выходка: депутаты Сейма от правящей партии «Право и справедливость» выставили России счет за действия Советского Союза во время Второй мировой войны.

У нормального человека это может вызвать только недоумение: разве можно требовать компенсации за то, что страну освободили от нацизма?

Но поляки не такие простые ребята, в их понимании события разворачивались совсем не так, как мы себя представляли. По их мнению, с 1939 года, когда ««Гитлер и Сталин оккупировали Польшу» по 89-й год, «когда в Польше поменялся общественный строй», страна находилась «под оккупацией». Оккупация – трагедия, а трагедию, по мнению гордой шляхты, можно и нужно монетизировать. Нельзя же, в самом деле, оставить без внимания «миллион изнасилованных полек», «разграбленную страну», «вывезенные культурные ценности»…

И аппетит у поляков неплохой: за все ужасы, которые якобы испытала маленькая, но очень гордая Польша, они, по прикидкам, хотят получить миллиарды злотых.

Все это делается, конечно же, при полной уверенности в том, что любые действия, направленные против России, найдут понимание у заокеанских покровителей. А потому и рассчитывают ляхи одним выстрелом убить двух зайцев: продемонстрировать своим патронам рвение в русофобии, а заодно и поправить свое материальное положение за счет России.

Хотя можно быть уверенным, что для пшеков все закончится полным «пшиком». Самое большее, чего они добьются, это то, что Владимир Владимирович в очередной раз походя скажет свою фразу про «уши мертвого осла». А уж если совсем нарвутся, то и меры Россия примет нужные. Безнаказанно играть со своей репутацией и шантажировать себя она не позволит никому. В этом можно не сомневаться.

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