навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
23.08.17   Редакция

Польша: шизофрения прогрессирует

(0)
 
22.08.17   Редакция

Призыв убрать статуи конфедератов из Капитолия расколол демократов

(0)
 
22.08.17  

«Россия всегда – в светском чаянии Машиаха»

(0)
 
21.08.17   Редакция

"Джон С. Маккейн" столкнулся с танкером

(0)
 
21.08.17  

CNN EXCLUSIVE video: Как Дональд Трамп общался с русскими (ну то есть “Америку им продавал” )))

(0)
20.08.17   Редакция

Массовое дезертирство в рядах ИГ – начало конца?

(0)

последние за вчера, 22.08.17  
 
16:00   Редакция

Призыв убрать статуи конфедератов из Капитолия расколол демократов

(0)
 
04:05  

«Россия всегда – в светском чаянии Машиаха»

(0)
 
03:31  

Украинская сделка Москвы и Вашингтона: о чем говорили Сурков и Волкер

(0)
 
02:40   Редакция

Заявление Дипмиссии США в России

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
23.08.17 15:14    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (182)
23.08.17 09:09    
Олька Просто стихи (805)
19.08.17 18:43    
haiinna Немного веселья (10)
19.08.17 18:39    
haiinna Отдых (23)
10.08.17 13:55    
3674721 Трудный выбор (1)
10.08.17 13:53    
3674721 Царица Эвелина и другие люди (1)
10.08.17 12:36    
GoldStar С меня хватит! (8)
18.07.17 00:48    
Олька Миссия "Переводики" (147)
 
опубликовано редакцией на Переводике 23.08.17 17:30
скаут: Miroslav;
 
 

Польша: шизофрения прогрессирует

В последнее время мы настолько привыкли к скандальным, а порой и вовсе неадекватным высказываниям польских политиков, что не особо удивила и самая последняя их выходка: депутаты Сейма от правящей партии «Право и справедливость» выставили России счет за действия Советского Союза во время Второй мировой войны.

У нормального человека это может вызвать только недоумение: разве можно требовать компенсации за то, что страну освободили от нацизма?

Но поляки не такие простые ребята, в их понимании события разворачивались совсем не так, как мы себя представляли. По их мнению, с 1939 года, когда ««Гитлер и Сталин оккупировали Польшу» по 89-й год, «когда в Польше поменялся общественный строй», страна находилась «под оккупацией». Оккупация – трагедия, а трагедию, по мнению гордой шляхты, можно и нужно монетизировать. Нельзя же, в самом деле, оставить без внимания «миллион изнасилованных полек», «разграбленную страну», «вывезенные культурные ценности»…

И аппетит у поляков неплохой: за все ужасы, которые якобы испытала маленькая, но очень гордая Польша, они, по прикидкам, хотят получить миллиарды злотых.

Все это делается, конечно же, при полной уверенности в том, что любые действия, направленные против России, найдут понимание у заокеанских покровителей. А потому и рассчитывают ляхи одним выстрелом убить двух зайцев: продемонстрировать своим патронам рвение в русофобии, а заодно и поправить свое материальное положение за счет России.

Хотя можно быть уверенным, что для пшеков все закончится полным «пшиком». Самое большее, чего они добьются, это то, что Владимир Владимирович в очередной раз походя скажет свою фразу про «уши мертвого осла». А уж если совсем нарвутся, то и меры Россия примет нужные. Безнаказанно играть со своей репутацией и шантажировать себя она не позволит никому. В этом можно не сомневаться.

Zolotoy


статью прочитали: 90 человек

   
теги: Россия, Польша  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 