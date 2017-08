архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 25.08.17 03:42 скаут: Игорь Львович “ВПК”,

"Американский майдан" Россия - 23 августа 2017 г. Американский майдан Большинство протестующих против Трампа не осознают, что их используют

Пол Крэг Робертс Либералы/прогрессисты/леваки опьянены своей кампанией обвинений. Не скажу, чтобы я такого не видывал ранее. Это те же самые люди, которые сидели сложа руки на протяжении 16 лет, когда Вашингтон целиком или частично уничтожал семь государств. Не удовлетворившись этим уровнем разжигания войны и преступлений против человечества, Вашингтон срежиссировал ситуацию конфликта с Россией. Американцы избрали президента, который говорил, что он снимет напряжение в этом опасном конфликте, и тогда либералы/прогрессисты/левые набросились на него. Во время протестных столкновений в Шарлотсвилле убили человека, и в адрес президента США направлены бесконечные абсурдные, но яростные, обвинения. “ Огромным недостатком Соединенных Штатов является то, что лишь весьма ограниченное количество граждан страны способны мыслить независимо ” Пресститутки в New York Times возлагают вину за этот кризис на Трампа, провозглашая, что он «во все возрастающей степени оказывается изолированным в расовом кризисе, который сам же и сотворил». Кажется, Трамп в ответе за этот кризис только потому, что он обвинил в насилии обе группы протестовавших. Но разве это произошло? Разве не было насилия с обеих сторон? У меня, следившего за новостями, именно такое впечатление. И я не удивлен, что такое же сложилось у Трампа. Мои читатели присылали сообщения о том, что и у них сформировалось впечатление о взаимном насилии с обеих сторон. Так что Трампа обвиняют за то, что он констатирует истину. Но давайте предположим, что впечатление, которое он и многие другие сформировали на основе сообщений СМИ, неверно. Тогда Трамп повинен в том, что он пришел к ошибочным выводам. Однако его обвиняют в подстрекательстве и поддержке насилия со стороны нацистов. Как вообще возможно трансформировать ошибку в злостный умысел? Ошибочное впечатление, сложившееся на основе сообщений СМИ, не представляет собой «защиту протестующих белых националистов». Утверждение газеты New York Times не в состоянии превратить отсутствие намерения в намерение. А вот что истеблишмент старается сделать, так это толкнуть Трампа в ряды сторонников идеи превосходства белой расы. Истеблишмент очень хочет того, чтобы Трампа ассоциировали именно с этими людьми. Ясно, что оснований для подобных обвинений не существует. Это ложь, которая сфабрикована для того, чтобы делегитимизировать президента Трампа и тех, кто его избрал. Фото: Zakon.kz Вопрос заключается в том, кто стоит за такими фабрикациями. Эти фабрикации побуждают людей бежать от Трампа. Фабрикации также используют в качестве оправдания для организации заговора по смещению президента с его должности. Убежал от Трампа «Форум по стратегии и политике»*, который возглавлял А. Шварцман. Точно так же правление Центра Картеров бежало от президента Джимми Картера, когда он выступил с критикой политики апартеида, проводимой властями Израиля в отношении палестинцев. New York Times сейчас пишет о том, что командующие видов вооруженных сил США и родов войск «бегут» от Трампа. А еще вся Республиканская партия. Это лицемерие поражает! Шестнадцать лет руководство вооруженных сил, New York Times и все пресститутские СМИ, обе политические партии, а также либералы/прогрессисты/левые активно или пассивно соучаствовали в массовых преступлениях против человечества. Миллионы людей были убиты, искалечены, лишены крова, жилищ и согнаны со своих мест проживания. И всего одна смерть в Шарлотсвилле произвела излияние протеста в большей мере, чем что бы то ни было до того! Я не верю в то, что это искренне. Я не верю, что люди, настолько бесчувственные к смерти миллионов от рук их собственного правительства, могут расстроиться из-за смерти одного-единственного человека. Но предположим, что Трамп виноват в смерти этой женщины. Насколько эта кровь сравнима с кровью на руках Билла Клинтона, Джорджа Буша-сына и Обамы? Кажется, вполне очевидно, что излияние печали является инсценировкой, призванной делегитимизировать президента и тех людей, которые за него голосовали. Сейчас в своей стране мы испытываем то же, что режим Обамы учинил на Украине, конечно, при поддержке либералов/прогрессистов/левых. Точно так же, как большинство протестовавших на майдане понятия не имели о том, что их используют, большинство протестующих против Трампа не осознают, что их обвинения ложны. Для большинства либералов/прогрессистов/левых испытываемая ими ненависть к Трампу и «белым националистам» – рефлекс, результат «политики идентичности»**, которой их пичкали долгие годы. Фото: static-22.sinclairstoryline.com Любое сколь бы то ни было объективное прочтение ситуации приводит к следующему выводу. Ненависть, которой покрывают Трампа и тех «отверженных», что его избрали, значительно превосходит ту ненависть, которую проявляют «белые националисты». Члены либерально-прогрессистско-левого сообщества провозглашают, что таким презренным людям, как «белые националисты», не должно быть позволено осуществлять акции протеста. Либералы/прогрессисты/левые забывают, что протест – это право. Еще в 1977 году Верховный суд США постановил, что протест нельзя ограничивать только потому, что он может кого-то оскорбить. Или потому, что в ходе акций протеста может иметь место насильственная реакция. Если запретить протест, любая группа, пришедшая к власти, сможет подавлять несогласие со стороны всех остальных. На протяжении десятилетий либералы/прогрессисты/левые прилагали гигантские усилия к тому, чтобы разделять людей. Все эти «исследования чернокожего населения», «женских проблем», «проблем коренных народов Америки» с легкостью преобразовывались в тривиальную пропаганду, которая порождала ненависть. А один человек, стремивший к миру, сказал: «Дом, разделенный пополам, не сможет выстоять в буре» (имеется в виду А. Линкольн. – С. Д.) Шарлотсвилл породил распущенную кампанию осуждений и разоблачений, которая доказывает: мы – разделенная нация. Надо ли нации, настолько разделенной, находиться в конфликте с Россией, Китаем и Ираном? Если США являют собой институционализацию «превосходства белой расы», как это утверждают либералы/прогрессисты/левые, то как могло так случиться, что США одновременно являются еще и «исключительным, незаменимым народом», наделенным правом бомбардировками загонять другие народы в каменный век? Очевидно, что многое в этом сценарии не имеет никакого смысла. Мои читатели – люди, способные мыслить независимо. Они понимают, что объяснить что-либо не значит оправдать. Мои объяснения могут быть неверными, но они не оправдание. Я считаю нужным говорить это потому, что мои колонки размещают на многих вэб-сайтах, читатели которых хотят слышать только то, во что они уже верят, и всегда только и делают, что выискивают, кого бы разоблачить и осудить. Огромным недостатком Соединенных Штатов является то, что лишь весьма ограниченное количество граждан страны способны мыслить независимо. Возможно, это проблема для каждой страны, но уж для США точно. У Соединенных Штатов есть еще один крупный недостаток. Наш интеллектуальный (возможно, мне следовало бы сказать полуинтеллектуальный) класс в значительной степени состоит из трусов, которые страшно боятся сказать правду. Конечно, учитывая навязываемый «политикой идентичности» менталитет «охоты на ведьм», у этих людей есть резоны бояться. Однако их трусость перекладывает бремя поиска и отстаивания истины на очень немногих. P. S. Губернатор штата Вирджиния Маколиф выступил с ложными, разошедшимися по всему миру заявлениями о том, что у «белых националистов» были тайные склады с оружием и что полиция Вирджинии в противостоянии со сторонниками идей превосходства белой расы оказалась в меньшинстве. Сайт Reason.com приводит сообщение полиции штата (http://reason.com/blog/2017/08/16/virginia-state-police-say-they-didnt-fin ), опровергающее заявления Маколифа. *Консультативный орган, созданный Трампом из видных предпринимателей и бизнесменов, представителей различных отраслей экономики. Целью «Форума» было предоставление президенту США рекомендаций относительно способов возвращения в страну производственных мощностей и рабочих мест **Основные направления политики идентичности: символизация пространства, ритуализация принадлежности к сообществу, установление границ «свой – чужой». При этом основная цель заключается в обеспечении легитимности существующих властных институтов Справка «ВПК» Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts) – доктор экономических наук. Заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации президента Рональда Рейгана. В 1981–1989 годах был автором экономической политики американского правительства, получившей название рейганомика. Работал редактором и обозревателем газеты Wall Street Journal, журнала Businessweek и информационного агентства Scripps Howard News Service. Вел постоянную колонку в газете Washington Times. Автор книг, посвященных крупнейшим проблемам современности. Публикуется с разрешения автора (http://www.paulcraigroberts.org/2017/08/17/house-divided-cannot-stand/) Пол Крэг Робертс

Перевод Сергея Духанова ,

специально для «ВПК»

статью прочитали: 17 человек Комментарии