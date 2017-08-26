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опубликовано редакцией на Переводике 26.08.17 04:36
скаут: Игорь Львович;
   
 

Вот тут-то ЦРУ и ох-х...ренело )))

 DAILY EXPRESS Оригинал

Daily Express: ЦРУ рассекретило отчёт о встрече российских солдат с НЛО

Короткая ссылка
Как сообщает Daily Express, ссылаясь на рассекреченный отчёт ЦРУ, в 1993 году над российской военной базой в Сибири было обнаружено НЛО. Солдаты сбили объект, и получился сильный взрыв, который превратил тела 23 человек в камень. Впрочем, издание советует с осторожностью относиться к таким публикациям американской разведки, поскольку в них может содержаться дезинформация.

Reuters

Материал представлен в пересказе ИноТВ

В рассекреченных документах ЦРУ содержится «шокирующий отчёт» о том, как в 1993 году российские военные встречались с НЛО, сообщает Daily Express. Судя по этому отчёту, после развала Советского Союза многие файлы советской разведки попадали в руки к американцам и в их числе якобы было это досье объёмом 250 страниц, включавшее в себя изображения и свидетельства очевидцев.

В отчёте говорится, что над военным объектом в Сибири был обнаружен низко летящий объект в форме тарелки. Один из солдат запустил по нему ракету «земля — воздух» и сбил объект. Из него вышли пять гуманоидов невысокого роста с большими головами и большими черными глазами, которые вскоре превратились в белый светящийся шар, который гудел и свистел. Шар взорвался, и 23 солдата, которые смотрели на него, превратились в камень. Выжили только два человека, которые находились в тени.

Останки окаменевших солдат были доставлены в секретный исследовательский центр в Подмосковье. По свидетельству специалистов, пока неизвестный землянам источник энергии мгновенно изменил структуру организмов солдат, превратив их на молекулярном уровне в нечто, похожее на известняк.

Представители ЦРУ при этом отмечали, что если это истинная информация, то это крайне угрожающий факт. «Инопланетяне обладают таким оружием и технологиями, которые находятся за границами нашего понимания», — приводит издание их комментарий.

Впрочем, Daily Express отмечает, что отчёт ЦРУ — это перевод статьи из украинской газеты «Тернополь вечерний». И к тому же «нужно быть осторожным с онлайн-публикациями ЦРУ, поскольку это может быть дезинформация», — предупреждают специалисты.

Фото: Reuters

От скаута:  Как выяснилось  это была не шутка и  не  выдумка.  Ниже приводится ссылка  на реальный (!!!)  рассекреченный (!!!) документ из  библиотеки ЦРУ  https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0005517761.pdf

Задорнов всего двумя словами  реально обессмертил своё имя


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