Титановая месть: Россия ударит США по больному месту

Как Москва может ответить Америке на новые санкции Мария Безчастная

На фото производство раскатных колец из титана для авиадвигателестроения и энергетического машиностроения (Фото: Донат Сорокин/ТАСС)

Материал комментируют: Никита Данюк Павел Салин

МИД РФ разрабатывает контрмеры в ответ на очередные санкции Вашингтона. 22 августа министерство финансов США ввело индивидуальные ограничения против четырех российских граждан из-за торговых контрактов с КНДР. Среди них гендиректор компании «Гефест» Рубен Киракосян, Андрей Сербин, Михаил Писклин, а также исполнительный директор зарегистрированной в Сингапуре компании Velmur Management Ирина Хьюиш. Компания «Гефест» также попала под ограничения.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в официальном комментарии заявил, что Вашингтон «вновь наступил на те же грабли».

«Заданный еще Администрацией Б.Обамы „тренд“ на последовательный развал двусторонних отношений продолжен. С момента прихода в Белый дом новой команды это уже четвертый подобный эксцесс, — сказано в комментарии. — На столь удручающем фоне крайне неубедительно звучат рассуждения американских представителей о желании стабилизировать двусторонние связи. Впрочем, раньше эти деятели и принятие известного антироссийского закона мотивировали стремлением добиваться их улучшения».

Рябков добавил, что для России язык санкций неприемлем, и он только мешает решению реальных проблем. В Москве не теряют надежды на то, что «голос разума рано или поздно возобладает». «Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер», — подытожил замминистра.

Теперь вопрос в том, какими будут эти ответные меры и какую реакцию они вызовут. Напомним, что с 23 августа США ввели ограничения на выдачу неиммиграционных виз по всей России, назвав это ответной мерой на сокращение числа сотрудников американской дипмиссии. В Вашингтоне предложили россиянам получать визы в других странах.

Но и сокращение дипкорпуса, в свою очередь, стало ответной мерой России на арест российской дипломатической собственности в США, а также высылку сотрудников посольства в конце 2016 года. Таким образом, санкционная спираль продолжает раскручиваться, и каждое следующее действие вызывает все новые меры с обеих сторон. С другой стороны, политологи указывают на то, что и оставлять очередные санкции США без ответа нельзя, так как это будет воспринято, как проявление слабости.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин считает, что ответные меры со стороны России последуют, но, скорее, будут носить вербальный характер. В противном случае дальнейшей эскалации не избежать.

— Думаю, реакция на вчерашние санкции останется на вербальном уровне. В отличие от реакции на визовый скандал, где в отношении американских дипломатов могут быть введены серьезные неформальные ограничения.

Что касается экономического ответа, здесь наш инструментарий серьезно ограничен. У нас очень небольшой по мировым меркам товарооборот с США. Возможно, власти найдут несколько компаний, которые не играют существенной роли в двусторонних отношениях, и введут против них зеркальные меры. Вчерашний шаг США неприятен для нас не столько масштабом, сколько самой выраженной тенденцией.

Хотя у Москвы и есть возможность ответить так, что американская сторона понесет серьезный ущерб, который будет намного превышать ущерб России от последних персональных санкций.

«СП»: — Что это за возможность?

— Речь идет об ограничении поставок обогащенного урана и титана в США. Американская промышленность и атомная энергетика довольно сильно зависит от этих поставок. Но проблема в том, что это настоящий самострел.

Ущерб российской стороны будет гораздо больше, чем потери американской. Практика показывает, что если урон несут простые рядовые граждане, как было после введения эмбарго на поставки продовольствия, российские власти на это идут. Но когда ущерб могут понести серьезные лоббисты, например, занятые в атомной отрасли или торговле цветными металлами, власть неохотно идет на такие меры. Так что, несмотря на то, что с экономической точки зрения у Москвы есть возможность для ответа, скорее всего, реакция на последние действия Вашингтона останется только на вербальном уровне.

«СП»: — А если нет, на наш ответ последует новый ответ США? До каких пределов может дойти это противостояние?

— Путь эскалации — тупиковый. Если она будет развиваться и дальше, она может выйти на новый уровень. Например, если эскалация будет развиваться по дипломатической линии, нужно если не прекращать дипотношения, то отзывать посла для консультаций. Но сейчас это делать бессмысленно, к тому же, у обеих стран сейчас новые послы.

Если раскручивать спираль по экономической линии, американцам нужно, условно говоря, отключать Россию от системы SWIFT. Нам же нужно идти на те шаги по ограничению поставок урана и титана, о которых я уже говорил.

То есть ситуация такова, что нужно либо сворачивать эскалацию, либо повышать ставки, что чревато новым обострением. Но любая страна, которая публично продемонстрирует отказ от ответных мер, потеряет лицо. Поэтому, думаю, стороны продолжат тактику эскалации, но она все больше будет уходить в вербальное поле, а не в нормативно-юридическое.

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк считает, что у России есть чем ответить, но она прибережет эти карты на потом.

— Не секрет, что американский бизнес представлен на территории России, причем это касается не только самых простых рынков, таких, как продовольственный, рынок услуг, IT. Это, в том числе, влиятельные финансово-экономические компании и консалтинговые организации, которые активно осуществляют свою деятельность в нашем государстве и занимают львиную долю рынка. Как вариант, эта сфера может быть подвержена ревизии, после которой некоторым компаниям станет намного сложнее осуществлять свою деятельность.

Кроме того, наше государство обладает другими рычагами, которые могут повлиять на наших американских партнеров. Есть несколько направлений, где сворачивание сотрудничества может затруднить им жизнь.

Во-первых, это кооперация в сфере военно-космических технологий. На американских ракетоносителях в основном используются наши двигатели, поэтому их космическая отрасль может пострадать, если мы откажемся предоставлять им эти технологии.

Во-вторых, это поставки титана, который добывается на территории нашего государства. Американский бизнес, в частности, «Боинг», может сильно пострадать, если этот экспорт будет ограничен. Такая же ситуация с алюминием. США очень надеются, что эти поставки не прекратятся.

Помимо этого существует сотрудничество в области ядерных технологий. В первую очередь, поставки компонентов для работы атомных электростанций.

Наконец, у нас есть гипотетическая возможность забрать порядка 109 миллиардов долларов, которые размещены в различных американских государственных бумагах и облигациях. Ощутим будет не сам процесс избавления от американских бумаг, а прецедент. Такие игроки, как Китай и даже Япония обладают намного большими вложениями в американские бумаги. Но такого, чтобы одна страна полностью избавлялась бы от этих активов, не было. Подобный прецедент может запустить цепную реакцию, от которой пострадает экономика США.

«СП»: — Готовы ли мы пойти на один из этих шагов?

— Нынешний обмен уколами происходит на интересном политическом фоне. Мы видим, что политическая линия США в отношении нашего государства, несмотря на определенные ожидания с нашей стороны, долгосрочна. Я уверен, что санкционное давление в отношении России продолжится.

Поэтому использовать все рычаги давления на наших американских оппонентов прямо сейчас нецелесообразно. Сегодня у нас большие проблемы даже просто на уровне рабочей коммуникации, в том числе дипломатической. Но вскоре к своим обязанностям приступят новые послы России и США. Думаю, от того, как будут происходить контакты на рабочем уровне, многое зависит. Не исключаю, что долгосрочный обмен уколами будет продолжаться. Но если удастся выстроить эффективную коммуникацию, обе стороны придут к пониманию, что это бесперспективно. И поиск точек соприкосновения намного выгодней, чем конфронтация.

Определенное пространство для маневра у нас есть, хотя, так или иначе, в ближайшее время мы продолжим существовать в атмосфере «холодной войны». Санкции носят долгосрочный характер, и туда постоянно будут вноситься новые организации и лица.

Более того, последний санкционный закон предусматривал подробное изучение и аналитику компаний и лиц, которые близки к властным кругам. Скорее всего, после этого изучения могут предприниматься меры против нашего крупного бизнеса. На этом фоне «корейские» ограничения могут быть прелюдией к новому пакету ограничений, который еще больше затронет интересы российского бизнеса и крупного капитала. В этом случае меры, которые я озвучил, могут стать ответными шагами. Но сейчас выкладывать все карты на стол никто не собирается. Поэтому реакция может не последовать вовсе либо быть отсроченной, как в декабре 2016 года после высылки наших дипломатов.

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