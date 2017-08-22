Заявление Дипмиссии США в России

Посольство и консульства США в Российской Федерации









21 августа 2017 г.

Решение российской стороны сократить численность сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации ставит под вопрос серьезность стремления России к улучшению двусторонних отношений. Мы сохраним численность сотрудников дипмиссии на уровне, необходимом для выполнения ключевых функций наших диппредставительств.

В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок.

Ранее назначенные собеседования будут отменены. А те, кто уже подал документы на оформление визы США, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование.

Более подробная информация содержится на нашем официальном сайте и в информационной справке .

21 августа 2017 г.

В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. Процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме. Начиная с 1 сентября 2017 года, собеседования для получения неиммиграционной визы США будут проводиться только в посольстве США в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления.

Начиная с 9:00 (по московскому времени) понедельника, 21-го августа 2017, миссия США начнет процесс отмены собеседований для получения неиммиграционной визы, назначенных во всех консульствах США в РФ. Заявителям на неиммиграционную визу, чьи собеседования отменены, следует связаться по указанному ниже телефонному номеру, чтобы переназначить собеседование на более позднюю дату в посольстве США в Москве. Заявителям на неиммиграционную визу, чьи собеседования были назначены в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, желающим переназначить собеседование для прохождения его в посольстве в Москве, также следует связаться по этому телефонному номеру.

Изменения в численности сотрудников дипмиссии США также повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз. Те заявители, которых это затронет, будут оповещены об изменении времени или даты их собеседований.

Для переноса собеседований для получения неиммиграционных виз и по другим вопросам, пожалуйста, обращайтесь по следующим телефонным номерам: +7 (495) 745 3388 или 8 800 100 2554 (международная бесплатная телефонная линия).

Посольство США в Москве и три консульства в других городах России продолжат предоставлять регулярные и экстренные услуги гражданам США. Вместе с тем, часы приёма могут измениться (Часы приема Отдела американских граждан уточняйте, пожалуйста, на официальном сайте миссии США в РФ https://ru.usembassy.gov/u-s-citizen-services/acs-hours)

Посольство США в Москве и консульство в Санкт-Петербурге отменяют прием заявлений на получение виз от граждан Республики Беларусь. Собеседования для граждан Республики Беларусь, подавших заявление на неиммиграционную визу США и уже оплативших консульский сбор, будут переназначены. Мы рекомендуем гражданам Республики Беларусь обратиться для прохождения собеседований для получения неиммиграционных виз в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе.





Вопрос: Будет ли моё собеседование по неиммиграционной визе отменено? Как я буду оповещен об этом?

Ответ: Начиная с 9:00 (по московскому времени) понедельника, 21-го августа 2017 года дипмиссия США начнет процесс отмены собеседований для получения неиммиграционной визы, назначенных во всех консульствах США в РФ. Те заявители, которых это коснется, получат сообщение по электронной почте с номером телефона, по которому нужно будет связаться, чтобы перенести собеседование в посольстве США в Москве на более позднюю дату.

Возможности консульского отдела по проведению собеседований в будущем будут значительно ограничены в связи с тем, что нам пришлось значительно сократить численность сотрудников дипломатической миссии США в РФ, чтобы выполнить требование Российской Федерации.

Вопрос: Будут ли консульства в Санкт-Петрбурге, Владивостоке или Екатеринбурге продолжать проводить собеседования для получения визы США?

Ответ: В связи с сокращением численности сотрудников дипмиссии США по требованию российской стороны, все собеседования для получения американской неиммиграционной визы на территории России будут проводиться только в посольстве США в Москве.





Вопрос: Каков будет принцип установления порядка первоочередности проведения собеседований для получении визы США?

Ответ: Мы должны предоставлять приоритет официальным лицам, направляющимся в командировку в ООН, международные организации, офисы которых расположены в США, и для проведения двусторонних встреч. Как правило, это требование предусмотрено международными соглашениями, дипломатическими нормами и обычным международным правом. В зависимости от уровня наших кадровых возможностей, мы также будем предоставлять приоритет другим категориям лиц, обращающимся за неиммиграционной визой. В частности, в случаях экстренных поездок по медицинским вопросам или по семейной необходимости. Это, например, похороны, госпитализация или участие в судебных процессах. Другие категории заявлений будут рассматриваться по мере возможности в зависимости от кадрового обеспечения.





Вопрос: Я студент, учусь в университете в США. Мне надо срочно выехать на учебу. Смогу ли я назначить собеседование?

Ответ: Мы планируем зарезервировать время на проведение студенческих собеседований в первой части сентября.





Вопрос: Если я отвечаю требованиям для обращения за неиммиграционной визой без прохождения собеседования?

Ответ: Посольство США в Москве продолжит обработку обращений лиц, которые отвечают этим требованиям.





Вопрос: Как долго эти ограничения будут действовать?

Ответ: До тех пор, пока будут сохраняться ограничения численности сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации, наша деятельность будет осуществляться в ограниченном объеме.





Вопрос: Я уже оплатил консульский сбор! Смогу ли я получить свои деньги назад?

Ответ: Оплаченные консульские сборы не возвращаются. В то же время консульский сбор действителен в течении одного года с момента оплаты.





Вопрос: Могу ли я использовать оплаченный консульский сбор для обращения за визой в диппредставительствах США за пределами России?

Ответ: Консульские сборы не подлежат использованию за пределами страны, в которой они были оплачены. Если вы желаете обратиться за визой США в американских диппредставительствах за пределами России, вам необходимо подать новое заявление и заново оплатить консульский сбор в соответствии с требованиями, установленными в дипмиссии США в данной стране.





Вопрос: Почему посольство США отменяет собеседования на визу, назначенные до 1 сентября?

Ответ: Во исполнение требования Российской Федерации ограничить численность сотрудников дипломатической миссии США в РФ к 1 сентября, мы уже приступили к подготовке отъезда и сокращения сотрудников.





Вопрос: Я живу в Беларуси. Могу ли я по-прежнему обратиться за визой США в американские диппредставительства в России?

Ответ: Нет. Собеседования для граждан Республики Беларусь, подавших заявление на неиммиграционную визу США и уже оплативших консульский сбор, будут переназначены. Мы рекомендуем гражданам Республики Беларусь обратиться для прохождения собеседований для получения неиммиграционных виз в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе.





Вопрос: Почему мне требуется пройти собеседование для получения неиммиграционной визы?

Ответ: Прохождение собеседования для получения американской визы – это требование законодательства США, которое распространяется на заявителей из всех стран мира.

За исключением следующих категорий:

Дипломаты и официальные лица, направляющиеся в служебную командировку (включая поездки в ООН, другие международные организации и дипломатов, следующих транзитом через территорию США)

Лица, обращающиеся за визой той же категории, которая у них была ранее и срок действия которой истек не более одного года назад (на усмотрение сотрудника консульства, собеседование может потребоваться)

Лица, обращающиеся за визой другой категории, не освобождаются от прохождения собеседования. Такие лица обязаны пройти собеседование.





Вопрос: Будет ли отменено мое собеседование для получения иммиграционной визы? Как я узнаю об этом?

Ответ: Изменения в численности сотрудников дипмиссии США также повлияют на график оформления некоторого числа иммиграционных виз. Те заявители, которых это затронет, будут оповещены об изменении времени или даты их собеседований.





Вопрос: Какие услуги будут доступны для граждан США?

Ответ: Посольство США в Москве и три консульства в городах России продолжат предоставлять полный перечень услуг гражданам США, связанных в том числе с оформлением паспортов, свидетельств о рождении, оказанием помощи пострадавшим от преступлений, с выдачей экстренных займов и посещением в местах заключения. Часы приёма Отдела американских граждан уточняйте, пожалуйста, на официальном сайте дипмиссии США в РФ https://ru.usembassy.gov/u-s-citizen-services/acs-hours





Вопрос: Почему дипломатическая миссия США в России будет продолжать оказывать услуги гражданам США?

Ответ: Защита и обеспечение безопасности граждан США за рубежом является одним из наших самих важных приоритетов.

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