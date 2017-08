архив



опубликовано редакцией на Переводике 21.08.17 00:02 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"U.S. Tests Minuteman Missile Amid North Korean Tension and Proposed ICBM Upgrade" Италия - 04 августа 2017 г. На фоне сообщений из Северной Кореи, Соединённые Штаты провели тестирование своих Стратегических ядерных сил. Всё работает штатно Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III прошел успешно. Головная часть поразила условную цель на тихоокеанском полигоне в районе атолла Кваджалейн U.S. Tests Minuteman Missile Amid North Korean Tension and Proposed ICBM Upgrade

Последний пуск межконтинентальной баллистической ракеты в Тихом океане, проведенный на фоне нарастания напряжения в этом неспокойном регионе, подтвердил боеготовность ядерных сил США. Aug 04 2017 Том Демирли Tom Demerly Американские ВВС провели эксплуатационный пуск (испытание) межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-30 Минитмен III с авиабазы ВВС Vandenberg в Калифорнии. Согласно сообщению Командования сил глобального удара (Global Strike Command), ракета была разоружена, она несла одну тестировочную головную часть. Военнослужащие 90-й ракетной бригады, базирующейся на авиабазе ВВС Уоррен, штат Вайоминг провели испытательный пуск МБР из Калифорнии. Пуск был произведен вчера утром, 2 августа, в 2:10 по калифорнийскому времени. Единственная установленная на ракете, головная часть пролетела 4,200 миль, чтобы достичь атолла Кваджалейн на Маршалловых островах. Она поразила цель на полигоне, используемом вооруженными силами США. При боевом применении LGM-30 был бы оснащен разделяющейся головной частью с боеголовками индивидуального наведения (Multiple Independent Reentry Vehicle - MIRV). На Минитмен-3 MIRV включает три отдельных ядерных боеголовки индивидуального наведения мощностью 300-500 килотонн каждая. Боеголовки разделяются после возвращения головной части в атмосферу Земли над заранее определенными целями и наносят удар по обширной территории. Использование разделяющихся головных частей с большим количеством боеголовок делает перехват их над большими целевыми областями почти невозможным. По словам создателя Minuteman III, корпорации Боинг, после пуска, ракетные инерционные навигационные системы NS-50 почти неуязвимы для контрмер, и дают точность попадания в пределах 200 метров. Стоящие на вооружении МБР LGM-30 Minuteman III оснащены разделяющейся головной частью с боеголовками индивидуального наведения для нанесения одновременного удара по нескольким целям. (Graphic: Wiki) США в настоящее время имеет на вооружении 450 МБР LGM-30 Minuteman III с ядерными боеголовками. На фоне проведенного на этой неделе ракетного пуска, руководитель департамента стратегических вооружений корпорации Боинг Франк Маккол сказал репортерам, что Минитмен-3, является устаревшей (разработанной ещё в 1950-х годах) платформой МБР. По словам Маккола, платформа МБР Минитмен используется “последнее десятилетие”. В конце 1980-х США взяли на вооружение МБР LGM-118 Peacekeeper. LGM-118, известная также как “ракета MX”, должна была сохранять боеспособность после первого ядерного удара Советов по континентальным США. Разногласия по соглашениям о ядерном оружии и базам для ракет MX ограничили их развертывание только 50-ю ракетами, использовавшими существующие шахты МБР Минитмен. В сентябре 2005 г. программа была полностью отменена . МБР LGM-30 Minuteman III в пусковой шахте на боевом дежурстве (Photo: Boeing) Чтобы заменить устаревающую платформу “Минитмен”, американские ВВС предположили необходимость разработки совершенно новой концепции МБР, названной “Стратегическим средством устрашения наземного базирования” (Ground Based Strategic Deterrent ) или ракетной программой “GBSD”. Боинг, Локхид и Northrop конкурируют между собой за новый контракт GBSD. Предложенная новая концепция предполагает, что проект GBSD, должен иметь “открытую архитектуру, модульный” дизайн, легко адаптируемый к требованиям боевой задачи и может быть с полностью обновлён, чтобы поддержать техническое превосходство и стратегическую применимость. Стоимость программы GBSD, как и затраты на все главные программы министерства обороны были подвергнуты критике. Несколько информационных агентств опубликовали оценку, согласно которой программа создания 400 ракет в течение 20 лет будет стоить 85 миллиардов долларов. В то время как Северная Корея сделала быстрые, и значительные успехи в развитии её долгосрочных ракетной и ядерной программ, включая разработку оружия, стратегический баланс в громадной степени все еще складывается в пользу Соединенных Штатов. США остаются единственной страной, использовавшей ядерное оружие в реальных боевых условиях, нанеся ядерные удары со стратегических бомбардировщиков по японским городам Хиросима и Нагасаки в 1945 г. Начиная с ядерных ударов в конце Второй мировой войны, во время холодной войны, США полагались на “ядерную триаду”: три различных платформы для нанесения ядерных ударов - которые включают в себя баллистические ракеты запускаемые с подводных лодок, наземные МБР и стратегические бомбардировщики, способные нести крылатые ракеты воздушного базирования , ракеты малой дальности и устаревшие, но все еще находящиеся на вооружении атомные бомбы. Время, необходимое для поражения целей в Северной Корее, для ракет выпущенных с баз на американском Среднем Западе и Западном побережье может составлять менее 40 минут, но у баллистических ракет, запущенных с подводной лодки, размещенной вблизи Корейского полуострова, это займет, вероятно, намного меньше времени. По данным Пентагона, это новое ракетное испытание было запланировано ещё до проведения северокорейских пусков, но разумно предположить, что оно открытым текстом напоминает о том, что американские ядерные средства устрашения существуют и они дееспособны.



