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опубликовано редакцией на Переводике 21.10.17 02:38 скаут: Игорь Львович “Postimees”,

"Трещины в броне Владимира Путина" Эстония - 20 октября 2017 г. Трещины в броне Владимира Путина Андерс Ослунд 20 октября 2017 г.,

Владимир Путин. | ФОТО: Alexei Nikolsky/AP

Многие богачи России уже бежали из страны из-за страха перед ФСБ. Теперь Россия может столкнуться с новой волной эмиграции: те, кто близок к Кремлю, опасаются, что Путин уже не в состоянии их защитить, пишет американский политолог Андерс Ослунд.

МОСКВА – В 1984 году, накануне прихода к власти Михаила Горбачева, в Москве царило чувство, будто СССР окаменел и ничего не может измениться. А затем все изменилось, раскрыв масштабы трансформации, происходившей подспудно. Сегодня в Москве царят аналогичные настроения: режим президента Владимира Путина выглядит стабильным, даже нерушимым. Но, как и в предыдущем случае, более пристальный взгляд способен обнаружить трещины в броне. На протяжении последних десятилетий Россия во многих смыслах движется назад. В конце 1990-х годов Россия была невероятно свободным местом, где позволялось практически все. В Москве выходили двадцать ежедневных газет, чьи взгляды варьировались от либеральных до сталинистских. Сегодня же российское гражданское общество жестоко подавляется, а если включить в Москве телевизор, вы обнаружите двадцать каналов, подконтрольных Кремлю. В 1991 году Борис Ельцин одним из первых решений на посту президента разделил старый КГБ на несколько ведомств, сократил вполовину штат и урезал бюджет. Сегодня преемник КГБ – Федеральная служба безопасности (ФСБ) – установил полный контроль над спецслужбами России, в том числе арестовав высокопоставленных генералов из других правоохранительных органов. В итоге появилось единое ведомство безопасности, которое не было столь же могущественным со времен Сталина, – и оно считается независимым от Кремля. На экономическом фронте Россия также отступает. В 2003 году частный сектор России производил 70% ВВП. Сегодня основная часть ВВП приходится на госсектор, выдавливающий малые и средние предприятия; на финансовом рынке страны доминируют пять крупных госбанков. Помимо этого, путинская политика «деофшоризации» вылилась в столь обременительный контроль над бизнес-лидерами 1990-х, что большинство из них продали активы в России и скрылись в Лондоне или Монако. Данная тенденция усиливается из-за отсутствия каких-либо реальных прав собственности в России, что позволяет Кремлю разделываться с российскими богачами по собственному усмотрению, причем в качестве мишеней он зачастую выбирает самых законопослушных. Стоит ли после этого удивляться, что прогнозы годового роста ВВП застряли на уровне 1,5-2%? Режим хочет изменить эту картину. В мае 2016 года Путин поручил разработать альтернативные программы экономических реформ трем экспертным группам: либералам во главе с бывшим министром финансов Алексеем Кудриным, технократам во главе с министром экономики Максимом Орешкиным и более государственническому «Столыпинскому клубу», который возглавляет путинский бизнес-омбудсмен Борис Титов. Каждая группа представила тысячи страниц экспертных докладов. Однако любой переход к соблюдению принципов верховенства закона несовместим с клептократическим характером путинского режима, поэтому подлинная реформа невозможна. Мандат, выданный трем группам, выглядит не более чем терапией для ученых, способом занять их хоть чем-нибудь, но вне оппозиции. Путин далек от желания перемен: он будет стремиться к четвертому сроку на президентских выборах в следующем году. В этой гонке он, конечно, выиграет, потому что Кремль контролирует прессу и суды. Но для убедительности победы Путину нужно, чтобы приунывшее население России пришло на выборы. Поговаривают, что Сергей Кириенко, первый замглавы кремлевской администрации, поставил цель: явка 70% и 70% голосов, отданных за Путина. Добиться этого будет нелегко. В сентябре 2016 года лишь 47,8% зарегистрированных избирателей пришли на выборы депутатов Госдумы. Местные выборы в сентябре этого года заинтересовали еще меньше людей, например, во Владивостоке явка составила всего лишь 13%. Для того чтобы избиратели пришли на президентские выборы в следующем году, им надо будет поверить в то, что реальные перемены возможны. Путину нужно, чтобы в гонку вступил убедительный соперник, а не те же самые старые кандидаты, связанные с Кремлем: коммунист Геннадий Зюганов, националистический шут Владимир Жириновский и претендующий на роль либерала Григорий Явлинский. Светская львица Ксения Собчак, объявившая о выдвижении своей кандидатуры после встречи с Путиным, возможно, сумеет вдохнуть немного жизни в предвыборную кампанию. Но есть только один реальный кандидат, способный обеспечить большую явку избирателей, – борец с коррупцией и яростный критик Кремля Алексей Навальный. В сентябре 2013 года на выборах мэра Москвы Навальный получил 27% голосов. Впрочем, независимые социологи из «Левада-центра» полагают, что, несмотря на сильную поддержку Навального в Москве, больше голосов он сегодня не собрал бы. На этом фоне некоторые кремлевские консультанты предлагают разрешить Навальному участвовать в выборах, не пуская его, впрочем, на федеральные телеканалы. И, похоже, что Кремль действительно размышляет об этой возможности – он позволил Навальному провести крупные предвыборные митинги численностью не более десяти тысяч человек в ста городах страны. Однако другие члены путинского ближнего круга предпочитают, чтобы Навальный находился за решеткой (уже в четвертый раз за этот год), что неудивительно – Навальный доказал свою способность разрушать авторитет Кремля. Например, в марте он выпустил 50-минутный документальный фильм о коррупции, где рассказывалось о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев пустил $1,3 млрд взяток на покупку шести дворцов и двух виноградников. Фильм, который посмотрели на YouTube около 25 млн человек, фактически уничтожил политическую карьеру Медведева. Теперь Путину придется решать, кто станет преемником Медведева. В прошлом он обычно ставил на эту должность лояльных ничтожеств. Вероятных кандидатов много, например, потрясающе неэффективный председатель «Газпрома» Алексей Миллер. Вопрос в том, будет ли следующий премьер-министр теснее связан с Путиным или с ФСБ. США могут сыграть в этой драме неожиданную роль. Недавно принятый закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», требующий представить через 180 дней доклад об «олигархических и квазигосударственных структурах» России, дает США уникальную возможность повлиять на Кремль накануне президентских выборов. Многие богачи России уже бежали из страны из-за страха перед ФСБ. Теперь Россия может столкнуться с новой волной эмиграции: те, кто близок к Кремлю, опасаются, что Путин уже не в состоянии их защитить. Возможно, Путину и гарантирован еще один президентский срок, но режим, который не удовлетворяет и саму власть, вряд ли является устойчивым. Андерс Ослунд – старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне, автор готовящейся к выходу книги о коррупционном капитализме «для друзей власти» в России.

Copyright: Project Syndicate, 2017. w.project-syndicate.org статью прочитали: 13 человек Комментарии ﻿

