Русский ответ: глава RT Симоньян поставила на место нацразведку США

Глава национальной разведки США Джеймс Клэппер позволил себе сделать громкое заявление о том, что деятельность телеканала RT направлена против США. Ответ главреда Маргариты Симоньян не заставил себя ждать.

Чем же так обеспокоен американский политик? На его взгляд, деятельность RT опасна тем, что телеканал «очень активно продвигает определенную точку зрения, относясь с пренебрежением к нашей системе, приписывает (США) лицемерие относительно прав человека и так далее». Другими словами, правда глаза колет? Клэппер вновь обратился к надоевшей тематике о якобы публикации «фальшивых новостей», «использовании соцсетей», имеющих своей целью якобы осуществление информационных атак Москвой против Соединенных Штатов. Привел ли он доказательства в подтверждение своих слов? Нет. Маргарита Симоньян с определенной долей иронии после этого отметила: «Глава нацразведки США заявляет, что RT подрывает американскую систему, просто рассказывая о том, что происходит в его стране».



Новости могут повредить США только в одном случае: они правдивы и тем опасны. Если руководство телеканала не искажает фактов и предоставляет читателям/зрителям/слушателям возможность, как получить информацию, так и проанализировать ее, не опасаясь, что им навяжут определенное мнение, значит, массы трудно взять под контроль.

Впрочем, нападки на телеканал RT со стороны европейских и американских политиков давно никого не удивляют. Российские журналисты подвергаются в Штатах нападкам и со стороны СМИ, и со стороны официальных лиц. И где тут свобода слова? Демократия? Так называемые ценности цивилизованного западного мира? Так и хочется крикнуть: ау! Где же они?

Американские издания, в частности газета Washington Post, обвиняли Sputnik и RT в предвзятости и распространении «ложных новостей». Но как только потребовалось предъявить доказательства, редакция Washington Post вынуждена была признать, что не может подтвердить достоверность информации в своей статье на эту тему.

Недалеко ушел и Европарламент, принявший резолюцию о необходимости противодействия российским СМИ. Главными угрозами опять были названы агентство Sputnik и телеканал RT. Европейцы решили ввести цензуру в отношении RT, Sputnik, фонда «Русский мир» и подведомственного МИД РФ федерального агентства «Россотрудничество». Цензура в СМИ? В Европе? Это больше напоминает разделение по принципу «культурные люди» и «варвары», причем роль варваров, которым следует заткнуть рот, отвели именно России. Кто дал нам право вскрывать европейские «гнойники»?

Великобритания: эксперт исследовательского центра Henry Jackson Society при парламенте Великобритании Эндрю Фоксалл в своем докладе заявил, что контакты британцев с российскими СМИ и представителями российских властей нужно вынести на суд общественности. Про этот атавизм, напоминающий призыв объявить «охоту на ведьм» и говорить не нужно. Конвульсии лжецов, теряющие влияние на общество.













Правильно отметил президент России Владимир Путин, что представления о демократии в западном обществе деградируют. Нет ни здравого смысла, ни понимания того, что общество XXI века – информационное. Ограничить российские СМИ на Западе не получится. Возможностей стало больше. Запреты только усилят интерес к RT. Люди поймут – это гонения за правду.

Автор: Shaya

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