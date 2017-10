архив



опубликовано редакцией на Переводике 21.10.17 21:42 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Guardian”,

"Russia without Putin? We should try to at least imagine the prospect" Великобритания - 21 октября 2017 г. Россия без Путина? По крайней мере, мы должны представлять себе перспективы Mary Dejevsky 20 October 2017 Бывшая телезвезда Ксения Собчак “бросила свою шляпу на ринг” - выставила свою кандидатуру на президентские выборы следующего года. Но даже те, кому не нравится Путин, должны признать, что это человек про которого известно - что от него можно ожидать

’‘Те же самые люди, кто осуждает Владимира Путина как диктатора, агрессора и ещё хуже, вероятно хорошо понимают, что Россия без него могла бы быть намного менее предсказуемой и более опасной, чем Россия с ним у руля’. Photograph: Mikhail Svetlov/Getty Images Нервная дрожь начинающейся схватки - российских выборов следующего года, прошла по российским СМИ с объявлением Ксенией Собчак на этой неделе о своем решении баллотироваться на пост президента. Мало того, что женщина, и молодая женщина (ей исполнится 36 в следующем месяце) заявила о своем намерении участвовать в президентской гонке, но это само по себе была наглость, на такой ранней стадии, да и вообще, бросить избирательный вызов Владимиру Путину. За пределами России многие могут спросить о Ксении - “Кто это”? Но не в стране, где имя Собчак признано в национальном масштабе благодаря раннему успеху в реалити-шоу на телевидении, который она использовала в качестве трамплина для более разнообразной и серьезной медиа-карьеры. Она присоединилась к оппозиционным протестам 2011-12 годов, и некоторое время назад уже было предположение, что она могла бы рассмотреть вариант выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах в 2018 году. Но это не просто узнаваемость имени, которой она наслаждается. В открытом письме в газету Ведомости, где она объявила о выдвижении своей кандидатуры, она ясно дала понять, что извлечет выгоду из своего происхождения. Как вторая дочь покойного Анатолия Собчака, первого демократически избранного мэра Санкт-Петербурга – в чьей команде Путин занимал видное положение – она знает и готова спорить практически с любым, кто бы он ни был, в сегодняшней России. Нельзя сказать, что ее кандидатуру встретили со всеобщим энтузиазмом; и среди оппозиционеров и среди комментаторов, за несколькими благородными исключениями, к её амбициям отнеслись с отчетливой снисходительностью. Наряду со множеством намеков, что эта работа ей попросту не по плечу, критики высказали подозрения, что, если она действительно идёт на выборы, то только как марионетка Кремля – чтобы разделить и ослабить более серьезных противников Путина. В высших эшелонах власти России, как и остальной части мира, существует твердая уверенность в том, что Путин не только пойдет на выборы, но и выиграет их и останется президентом до 2024 года. Сам Путин еще не заявлял о своих намерениях. Он только вчера снова отказался это сделать на его ежегодной встрече с группой международных и российских экспертов “Валдайского клуба” в Сочи. Но что если (представим себе на мгновение невероятное) он решит не участвовать. Что тогда? Если честно, то можно с большой долей вероятности предсказать, что такое решение, и дома и за границей, было бы встречено с испугом – что является другой причиной, почему такая возможность могла бы быть также, по крайней мере, допустима. Путин может не быть популярным, мягко выражаясь, во многих частях западного мира, но от него, по большей части, известно чего можно ожидать. Те же самые люди, которые осуждают Владимира Путина как диктатора, агрессора или ещё хуже, вероятно хорошо понимают, что Россия без него могла бы быть намного менее предсказуемой и более опасной, чем Россия с Путиным у руля И что Россия, если президентская гонка следующего года будет внезапно открыта, по-настоящему откроет? Одна из угнетающих особенностей российской политической сцены - это то, что за прошедшие 25 лет главные претенденты [на президентский пост] изменились очень мало. Правый националист Владимир Жириновский, лидер квази-либерального Яблока, Григорий Явлинский и преемник давнего лидера российских коммунистов, Геннадия Зюганова. Очевидным статус-кво кандидатом был бы премьер-министр Дмитрий Медведев, который “грел” президентское место для Путина между 2008 и 2012 годами. Мог бы Путин назвать его снова его преемником? С другой стороны, мог бы, Медведев – даже с поддержкой Путина – победить на выборах в сегодняшней России, которые были бы полностью свободными и справедливыми? Политические настроения в обществе далеко не те же самые, какими были десятилетие назад, и новое постсоветское поколение вступило в возраст голосования. Следующими на очереди могут быть те кто поссорился с Путиным и ушел или был уволен из его администрации за эти годы. В их число могут войти - один из фаворитов Запада, бывший министр финансов Алексей Кудрин, который остался на краю круга Путина, и бывший премьер-министр, Михаил Касьянов, который выпал из круга, и теперь возглавляет маленькую политическую партию, Парнас. Нельзя полностью исключить и шансов бывшего министра обороны и начальника штаба Сергея Иванова. Есть ещё непримиримая оппозиция, где Алексей Навальный, который прошел путь от борца против коррупции до лидера более широких политических сил, был бы ведущим соперником. Есть ли у него характер или смог бы он привлечь достаточно широкую поддержку, чтобы быть заслужить избрание, это один вопрос. Другой - будет ли он иметь право участвовать в кампании, поскольку судимость, которая, как широко полагают, была мотивирована с политической точки зрения, могла сделать это невозможным. Никто не бессмертен, и настанет время, когда имени Путина не будет в президентском избирательном бюллетене В котором сейчас появляется имя Ксении Собчак. После объявления о выдвижении своей кандидатуры, она сказала, что ещё бы подумала, если бы баллотировался Навальный, что позволило бы оппозиции сосредоточиться на единственном кандидате. Без Путина, в тоже время, изменился бы весь избирательный ландшафт. Оппозиция должна была бы определить себя – она оппозиция чему и кому? Она должна была бы занять свое место среди других партий. Могло бы появиться пространство для партии Навального и для Собчак – и степень политического плюрализма, не виданного в России начиная с брожений конца 1980-х. Сценарий, конечно, невероятный. Всеобщий консенсус состоит в том, что Путин будет участвовать, и победит и не только, как говорят, потому что он хочет остаться у власти, но и потому что, покинув Кремль он рискует подвергнуться судебному преследованию. С другой стороны никто не бессмертен, и настанет время, когда имени Путина не будет в президентском избирательном бюллетене. К этому должны подготовиться не только русские, но и остальная часть мира. статью прочитали: 43 человек Комментарии